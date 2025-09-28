wechselnd bewölkt12°
Review

The Morning Show von Jennifer Aniston: Die 4. Staffel im Review

Jennifer Anistons Serie «The Morning Show»: Prophetischer Super-Trash

Die Serie über die amerikanische Medienwelt ist in der 4. Staffel. Und so rettungslos durchgeknallt wie eh und je.
28.09.2025, 10:2828.09.2025, 10:28
Simone Meier
Simone Meier

Und plötzlich betrachtete Reese Witherspoon die Welt zehn Minuten lang von oben. Aus einer Rakete. Zusammen mit einem Tech-Milliardär. Das war 2023, in der dritten Staffel von «The Morning Show». Und die Welt dachte sich wieder einmal, dass das Drehbuch der Serie definitiv mit viel zu viel Koks intus geschrieben worden war. Was für ein Quatsch! Gut eineinhalb Jahre später veranlasste Tech-Milliardär Jeff Bezos den überflüssigsten Raketenflug aller bisherigen Zeiten, den mit Katy Perry, und «The Morning Show» schien eine einzige Prophezeiung dessen, was an immer noch mehr Wahnsinn möglich war.

Die Serie ist nun in der vierten Staffel, 2019 startete sie als grosses Prestige-Projekt zum Launch von Apple TV+ – und entpuppte sich als komplett überbordende, ja abwegig durchgeknallte Hochglanz-Soap mit Realitätsanspruch.

Trailer zur vierten Staffel

Video: YouTube/Apple TV

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon spielen die beiden Moderatorinnen von Amerikas beliebtestem Frühstücksfernsehen TMS (The Morning Show) und sind zugleich auch die Produzentinnen der Serie, was ihnen pro Folge, so die BBC, je 2 Millionen Dollar einbringen soll. Anistons Vermögen wird aktuell auf 320 Millionen Dollar, Witherspoons auf 440 Millionen Dollar geschätzt, beide sind längst auch als Produzentinnen tätig, besonders Witherspoon hat sich mit der Umsetzung von Stoffen von Frauen in den letzten Jahren einen Namen gemacht: «Gone Girl», «Where the Crawdads Sing», «Big Little Lies» oeder «Little Fires Everywhere» sind dank ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine entstanden.

This image released by Apple TV Plus, Jennifer Aniston, left, and Reese Witherspoon appear in a scene from &quot;The Morning Show,&quot; behind-the-scenes look at fictional players in the competitive ...
Da war alles auch schon nicht mehr einfach: Aniston und Witherspoon in der ersten Staffel.Bild: AP

«The Morning Show» zeigt nun die Arbeit in einem Medienkonzern, wie er gewiss nirgendwo auf der Welt existiert: Wunderschöne Menschen mit immerzu perfekt frisiertem Haar und teuerster Designermode leben mitten in New York in aberwitzig chicen Penthouses oder Luxushotels, ihr Sexleben und ihr Arbeitsethos sind im konstanten Overdrive, stets stehen sie mitten im Newsgewitter, ganz egal, ob sie dabei ihre Gesundheit oder gar ihr Leben aufs Spiel setzen. Alle sind eiskalt ehrgeizig.

Die schwer an Covid erkrankte Alex Levy (Aniston) etwa berichtet live aus dem Bett über das Leben mit Covid, dann wieder stürzt sie sich mitten in die Waldbrände von Los Angeles oder in Strassenkämpfe zwischen Klimaaktivisten und der Polizei in New York. Und Bradley Jackson (Witherspoon) liefert den Sturm aufs Capitol in Amerikas Wohnzimmer – nur um zu sehen, dass ihr eigener Bruder unter dem Mob ist.

Reese Witherspoon USA. Reese Witherspoon in CAppleTV series: The Morning Show - season 4 2025. LMK106-J11200-290725 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of t ...
Bradley Jackson (Reese Witherspoon) ist im Gegensatz zur urbanen Alex Levy ein durchtriebenes Landei mit schwer wiegenden Familienproblemen.Bild: www.imago-images.de

Wieder und wieder wurden die Drehbücher der Serie umgeschrieben, um sie der jeweils aktuellen Newslage anzupassen, MeToo, Covid und der Angriffskrieg auf die Ukraine funkten dazwischen. Doch je präziser die Weltlage gefasst wurde, desto mehr entgleisten die privaten Welten der Figuren, ein heilloses, architektonisch zunehmend prekäres Chaos an Affären und Betriebs-Intrigen türmte sich über der Handlung. Aber egal, die Strahlkraft der Stars, der schamlos überzeichnete Lifestyle, das schiere Staunen über all die irren Wendungen genügten, das Publikum blieb dabei, nach der zweiten Staffel verkündete Apple TV+, dass die Serie über die Kunst, Quoten zu machen, die bisher quotenstärkste Eigenproduktion sei (später wurde sie von «Severance» abgelöst).

Jeremy Irons and Jennifer Aniston USA.Jeremy Irons and Jennifer Aniston in CAppleTV series: The Morning Show - season 4 2025. LMK106-J11200-290725 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media ...
Ob Alex Levys Vater (Jeremy Irons) wohl ein Netter ist? Na?Bild: www.imago-images.de

Staffel vier steigt im Wahljahr 2024 ein. Und im Jahr der Olympischen Sommerspiele von Paris. Und im Jahr, als sich die Medienwelt so hart wie nie zuvor mit dem unheimlichen Gegner namens Künstliche Intelligenz konfrontiert sieht. Die Frage, ob es überhaupt noch eine richtige Information in einer fälschbaren Welt gibt, beschäftigt auch Alex Levy, die zum Opfer einer Deep-Fake-Attacke wird. Und Levys menschlich nachvollziehbare, aber allzu spontane Fluchthilfe für eine iranische Sportlerin führt zu unabsehbaren politischen Folgen. Und Levys CEO will partout das politische Klima des Senders und von TMS umkehren, sie sollen nicht mehr «ein Lautsprecher für die Demokraten» sein. Der Anfang ist die Einstellung eines Podcasters, der ganz dem Stahlbad der toxischen Männlichkeit entsprungen ist.

Was plakativ klingt, ist dann in der Ausführung doch etwas differenzierter und für neue, strahlende Soap-Effekte sorgt die Überfranzösin Marion Cotillard, die möglicherweise noch schönere Kleider tragen darf als alle anderen.

Marion Cotillar USA. Marion Cotillar in CAppleTV series: The Morning Show - season 4 2025. LMK106-J11200-290725 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these ...
Marion Cottilard als einflussreiche Céline.Bild: www.imago-images.de

So beherzt sich Alex Levy in jedes gegenwartspolitische Inferno stürzt – Jennifer Aniston tut es nicht. Sie ist eine private Frau. Seit April sagen ihr die Medien einen neuen Boyfriend nach, er ist Transformations-Coach und Hypnotherapeut und habe sie beinahe von ihrer Flugangst kuriert. Sie selbst rät in der aktuellen Vanity Fair der Journalistin, die sie zuhause besuchen darf, dazu, sich mit Rosenquartz, Amethyst und weisser Jade gegen die Zudringlichkeiten des Jetzt zu wappnen und erzählt liebevoll von ihren besten Freundinnen Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow (die beiden teilen sich einen ehemaligen Boyfriend – Brad Pitt) und Courtney Cox.

Pictures must credit: ABC Friends star Jennifer Aniston brought her pet rescue dog on a TV talk show to talk about a book he inspired her to write. The childrens book, called Clydeo Takes A Bite Out o ...
Bild: www.imago-images.de

Den offenen Brief der grössten Hollywoodstars zugunsten von Jimmy Kimmel hat sie unterzeichnet und einmal hat sie sich gegen J.D. Vances Beschimpfung der Demokraten als «bunch of childless cat ladies with miserable lives» gewandt. Doch sonst hält sie sich aus öffentlichen Debatten fern und meidet die Medien. Sie begegnet sich dort zu oft selbst. Entweder als Abgelegte von Brad Pitt oder als kinderlose, alleinstehende Frau, der ums Verrecken ganz dringend eine neue Affäre angedichtet werden muss. Mit Kimmel ist sie gut befreundet, er gehört zu einem Kreis von zehn bis fünfzehn Menschen, die sie jeden Sonntag bekocht, am liebsten mexikanisch.

Jennifer Aniston ist wirklich nicht Alex Levy. Doch bei all der Macht und dem Einfluss, die sie seit «Friends» als America's Sweetheart hat, bei aller Zuneigung, die ihr vom Publikum entgegenschlägt, wäre es gerade in Zeiten wie diesen doch schön, wenn sie sich nicht bloss mit Jade dagegen wappnen, sondern ab und zu auch einmal zur Waffe ihrer weit herum gehörten Worte greifen würde.

Die neuen Folgen von «The Morning Show» starten immer mittwochs auf Apple TV+.

Mehr aus der Serien-Welt
