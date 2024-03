KateGate: Ist William der Bösewicht? Hier sind die neusten Gerüchte

Neu mit Onkel Gary, der Sache mit der Uhrzeit, fliegenden Steinen und einer Barbiepuppe.

KateGate, Tag 4: Angefangen hat alles am vergangenen Sonntag mit einem grotesk missglückten, angeblich von Prinzessin Kate selbst photofailgeshoppten Familienbild, das angeblich von Prinz William aufgenommen worden sein soll. Denn wer sich nicht auf dem Bild befindet, muss das Bild gemacht haben, so die Meinung des Palasts, der das Bild freigegeben hat. Dummerweise sind alle anderen anderer Meinung. Wir haben berichtet. Am Montag. Am Dienstag. Und auch heute Mittwoch gibt es wieder gute Beute.

Es ist das grösste royale PR-Desaster seit der Veröffentlichung der Telefonsex-Bänder zwischen Charles und Camilla (Charles wünschte sich, als Camillas Tampon wiedergeboren zu werden), seit Dianas Enthüllungs-Interview («Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe. Es war etwas eng»), seit der Flucht von Harry und Meghan und seit Prinz Andrews Verwicklungen in den Sex-Skandal von Jeffrey Epstein.

Ist auch das neuste Foto falsch?

Am Montagnachmittag wurde ein Foto veröffentlicht, dass William und Kate in einem Auto zeigt, mit dem sie Windsor Castle verlassen. Zwei Fotografen sagen, sie hätten es ohne das Wissen des Paares gemacht. Es ist ein schlechtes Paparazzi-Foto, enorm vernebelt.

Am Dienstag hatten die gefühlten 81'364 Sherlocks unter Englands findigen Fotoanalytikern genug vom Sonntagsfoto und wandten sämtliche Energien dem Montagsfoto zu – und siehe da: Auch dieses soll ein Fake sein! Nämlich ein manipuliertes Foto aus der Weihnachtszeit, aus dem Kates Ohrringe entfernt worden seien. Und auch die Backsteine, die man durch das Autofenster sieht, sollen nicht mit denen über dem Autodach übereinstimmen. Soso. Der Bildvergleich scheint erschlagend.

Das Ding mit der Uhrzeit

Also, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt selbst ins vielfach gewundene Wurmloch der Verschwörungstheorien gefallen bin, aber ich habe gerechnet: Wenn das Autofoto, wie die beiden «Freelance-Fotografen» in der britischen Presse behaupten, um 13.50 Uhr Ortszeit aufgenommen worden ist, William aber mit Camilla um 14.15 Uhr an einem Gottesdienst zu Ehren des Commonwealth Day in der Westminster Abbey teilgenommen hat und zwischen Windsor und der Abbey 27 Meilen liegen – wie sehr lügen da die beiden Fotografen?

Camilla und William am Montag in der Westminster Abbey. Bild: keystone

Alles ist irgendwie seltsam. Und noch immer fragt sich die Welt: Wieso rückt der Palast nicht endlich die Originalfotos raus? Wieso stellt sich Kate nicht für ein paar Sekunden vor eine beglaubigte BBC-Kamera und beweist, dass es sie noch gibt? Wieso schweigen alle? Wo ist Kate???

Verschwörungsszene ausser Rand und Band

Da sich die Royals stur hinter ihrem Mantra, Kate werde zu Ostern wieder auftreten, verschanzen und sich sonst zu gar nichts äussern, reden jetzt eben alle anderen mit, die fähig sind, irgendeine stringente Geschichte zusammenzuschnipseln. Oder zu «editieren», wie die angebliche Kate ihr ungeschicktes Tun mit dem Bildertool in einem Tweet nannte. Alles geht jetzt. Die folgenden Videos suggerieren, Kate habe immer wieder Blessuren davongetragen und habe am 28. Dezember notfallmässig ins Spital eingewiesen werden müssen.

Der Bösewicht in diesen Videos ist William, der seine Frau ein einziges Mal und seinen Vater nie im Spital besucht habe. Zusammen mit der Tatsache, dass auch die Kinder seit dem Verschwinden ihrer Mutter nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden sind, wird hier suggeriert, dass Kate mit den Kindern geflohen sei, weil sie die eheliche Gewalt nicht mehr ertragen habe. Das ist noch eine Stufe härter als die Betrugs-Gerüchte.

Was Onkel Gary sagt

Alle schweigen, nur einer redet, nämlich Kates Onkel Gary Goldsmith. Ein IT-Millionär mit einer Villa auf Ibiza, die er «La Maison de Bang Bang» nennt, was irgendwie an Berlusconis Bunga Bunga erinnert. Vor ein paar Jahren wurde er verurteilt, weil er im Suff seine Frau verprügelt hatte.

Onkel Gary nimmt aktuell an der hochstehenden britischen TV-Sendung «Celebrity Big Brother» teil. Zuerst sagte er dort, dass er nichts sagen wolle, schliesslich gebe es eine «Etikette», doch dann sagte er: «Ich habe mit ihrer Mutter, meiner Schwester, gesprochen. Sie bekommt die beste Pflege der Welt. Die ganze Familie hat den Karren aus dem Dreck gezogen.» Aus welchem Dreck genau? Haben die Middletons den Kate-Karren aus dem Windsor-Dreck gezogen oder wie? Kann man Onkel Gary bitte die Zunge lockern?

Bild: www.imago-images.de

Camilla mimt derweil die Feministin

Camilla ist im ganzen Debakel das einzige Mitglied der Firma, das die Arbeitsmoral aufrechterhält. Am Dienstag liess sie sich eine Camilla-Barbie überreichen (die Ähnlichkeit ist, na ja, ähnlich) und ehrte die Suffragetten, die im Jahr 1914 die Fenster des Buckingham Palastes mit Steinen eingeschlagen hatten. Auf die Steine hatten sie militante kleine Kampfbotschaften geklebt. Die damalige Königin Mary hatte die Steine aufbewahrt, heute sind sie kostbare kleine Zeugen der britischen Geschichte.

Und man wünscht sich, dass auch von Kate endlich ein echter oder metaphorischer Stein mit einem kämpferischen Lebenszeichen geflogen kommt. Die Welt spinnt schon genug.

Bild: www.imago-images.de