Leben

TV

Wer wird Millionär: Diese Kandidatin bringt Jauch zum Verzweifeln



screenshot: rtl

«Peinlichster Moment des Jahres»: Diese Kandidatin bringt Jauch zum Verzweifeln

Der sonst so eloquente und listige Günther Jauch ist in seiner letzten Sendung krachend gescheitert! Seine WWM-Kandidatin Ellen Marquardt entpuppte sich nämlich als richtig harte Nuss, an der sich Jauch die Zähne ausbiss.

Die Wortkarge gab so gut wie nichts von sich preis – wollte nur möglichst schnell die Fragen hinter sich bringen.

Der Sender RTL kommentierte:

«Ihr trockener Humor, ihre einsilbige Art und ihre Schlagfertigkeit gemeinsam im Wechselspiel mit Mimik und Gestik von Günther Jauch – da denkt man schnell an die berühmten Loriot-Sketche mit Evelyn Hamann und Vicco von Bülow.»

Hier eine kleine Kostprobe:

Jauch: «Frau Marquardt hat übrigens schon ein Haustier.»

Marquardt: «Ja.»

Jauch: «Und was ist das für eins?»

Marquardt: «Ein Kater.»

Jauch: «Der kann allerhand Kunststücke ...»

Pause.

Jauch: «Was für Kunststücke?»

Jauch: «Wie heisst denn der Kater?»

Marquardt: «Wieso wollen Sie das wissen?»

Jauch: «Weil ich wissen möchte, ob es ein Weibchen oder ein Männchen ist.»

Marquardt: «Ein Kater ist immer ein Männchen, Herr Jauch!»

Was wir über Ellen Marquardt wissen:

Die Blumenzüchterin ist 66 Jahre alt, wohnt in Neuss, wünscht sich einen «hochgebauten Backofen» und besitzt also diesen Kater. Mehr Informationen wollte Ellen gegenüber dem Talk-Urgestein aber nicht preisgeben.

«Ein Hauch von Katzenmusik»

Marquardt wollte Jauch noch nicht mal verraten, wie ihr Kater heisst. «Wie heisst Ihr Kater denn? Was kann er denn? Wo wohnen Sie? Haben Sie Nachbarn? Was machen Sie gern?» Nix, die Antworten kamen nur sehr zaghaft und auch sehr störrisch.

«Sie langweilen mich», sagte Jauch und wunderte sich, als die Kandidatin ihm schliesslich tatsächlich ein Liedchen sang. «Ein Hauch von Katzenmusik», kommentierte der Moderator die seltsam anmutende Gesangseinlage.

«Heute sind nur Durchgeknallte da», sollte es dem Quizmaster wenig später noch über die Lippen kommen.

Ellen Marquardt, wir werden uns noch lange an sie erinnern, nahm 32'000 Euro mit nach Hause.

Und zwar mit diesen Fragen:

Quiz 1. Ein Blick sagt einer Redensart zufolge mehr als ...? tausend Worte hundert Bücher zehn Kleinkinder eine Siri 2. «Wen» sollte man mithilfe des passenden Werkzeugs anziehen? Mofaonkel E-Bike-Tante Rollervater Radmutter 3. Beim Umzug hiess es: «Mach bloss keinen Stress, sondern lass uns die Möbel in aller ...»? Frih kadellen Sauh erbraten Guh lasch Ruh laden 4. Was findet sich besonders am Morgen öfters mal in Form einer körnigen Substanz? Musik in den Ohren Hunger am Gaumen Schlaf in den Augen Feuer unterm Hintern 5. Die Karotte, der Rettich und die Pastinake haben gemeinsam, dass sie ...? Wurzeln anlernen Rüben ausbilden Zwiebeln umschulen Knollen unterrichten 6. Wozu führt bei vielen Menschen die Sorge um ihren sozialen Status? Torflaute Tabellenkeller Abstiegsangst Trainerwechsel 7. Anders als der Name des Duos vermuten lässt, sind die deutschen ESC-Teilnehmerinnen Carlotta und Laurita in Wahrheit keine ...? S!sters Best Fr!ends Beaut!es G!rls 8. Wo muss Harry Potter im Haus von Onkel und Tante zeitweise leben? in einer Kühltruhe im Keller mit Hund in der Hundehütte im Schrank unter der Treppe auf dem Dachboden 9. Was nennt der Wissenschaftler «Aurora borealis»? Frostbeule Nordlicht Eisbär Grönland 10. Bei welchem Gebäude wird dieses Jahr eigens der Umstand gefeiert, dass der Haupteingang am 29. März seinen 30. «Geburtstag» hatte? Weisses Haus in Washington Petersdom in Rom Maracana-Stadion in Rio Louvre in Paris

Die Reaktionen zum merkwürdigen Auftritt:

Was weiss Böhmermann? Sie ist die Beste. Wer hat sie eingeschleust? Böhmermann? #wwm — LESANTO (@ElSantoco) 27. Mai 2019

Niemals aufgeben! Aber eins muss man sagen: Jauch beweist mal wieder, dass er auch bei den schwierigsten Leuten, die ihm gegenübersitzen, nicht aufgibt, die Stimmung zu halten. Das würde bei weitem nicht jedem gelingen. #WWM — Timmy (@timmytappy) 27. Mai 2019

AKK bei WWM? Wer musste eigentlich noch bei der sympathischen Frau bei "Wer wird Millionär" an AKK denken?

🙋‍♂️ — Sascha R. 🇪🇺 (@dehsur) 28. Mai 2019

(lj/cma)

Du hast noch nicht genug? Hättest du hier die Million geknackt?

Quiz 1. Ein zylindrisches Gefäss, in dem Speisen gekocht werden – oder kurz: ...? auf Lauf ra Gout gu Lasch ein Topf 2. Was hat man redensartlich, wenn man häufig das Klo aufsuchen muss? Grundschülerlunge Konfirmandenblase Teenagerherz Abiturientenniere 3. Wenn jemand dem Finanzamt Geld schuldet, könnte man ihn passenderweise auffordern: «Zahl endlich deine ...»? Leicht, Matrose! Schiffs, Junge! Deck, Offizier! Steuer, Mann! 4. Welche Neuerung hielt das Jahr 1984 für deutsche Fernsehzuschauer bereit? Kabelprogramme Seilsendungen Drahtshows Leitungskanäle 5. Wer in Dover wohnt, ...? susssex Sussex cornwalll Cornwall kennt Kent yorkkshire Yorkshire 6. Johann Wolfgang von Goethes Autobiografie kennt man unter dem Titel ...? Ventil und Realität Stöpsel und Wirklichkeit Abfluss und Tatsache Dichtung und Wahrheit 7. Was findet man bei Autos meist in den Varianten «gleichlaufend» oder «gegenläufig»? Scheibenwischer Schneeketten Rückbank Tankanzeige 8. Wessen Ansprüche sollen hierzulande gesetzlich neu geregelt werden? Bargeldeltern Münzmütter Scheinväter Kreditkartenfamilien 9. Wobei besteht die oberste Schicht oft aus dem sogenannten Fondant? Strassenbelag Festtagstorte Kaltschaummatratze Komposthaufen 10. Welcher Buchstabe kam in der Entstehungsgeschichte unseres heute gebräuchlichen Alphabets erst im Mittelalter hinzu? D V W C 11. Welche Pflanzen zählen zur selben Familie und sind für manchen Hobbygärtner zum Verwechseln ähnlich? Hibiskus & Krokus Hortensie & Azalee Eibe & Ulme Lavendel & Rosmarin 12. Womit machte sich der 2012 verstorbene Inder Ravi Shankar zur Legende? Kricketschläger Currygerichte Sitar Yogakurse 13. Bei welchen beiden Staaten findet man im Ländernamen wie auch im Namen der Hauptstadt keinen anderen Vokal als das «A»? Kanada & Bahamas Katar & Tschad Ghana & Kasachstan Japan & Madagaskar 14. Wer muss beim Urlaub im Schwarzwald grundsätzlich die sogenannte Zwei-Meter-Regel beachten? Mountainbiker Hundebesitzer Wohnmobilfahrer Nichtschwimmer 15. Welchen Eintrag findet man im «Urduden» von 1880 nicht? Mikrophon Dynamit Batterie Glühlampe

Abonniere unseren Newsletter