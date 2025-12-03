Waschbär betrinkt sich bei Einbruch in US-Shop und wird ohnmächtig

Das war wohl nicht so geplant: Ein Waschbär soll in den USA in einen Spirituosen-Laden gelangt sein und dort etwas zu viel Alkoholisches aus von ihm zerbrochenen Flaschen zu sich genommen haben.

Eine Angestellte des Shops in Ashland im Bundesstaat Virginia an der US-Ostküste fand das Tier am Samstagmorgen (Ortszeit) ohnmächtig und flach auf dem Bauch liegend in der Toilette, wie die Tierschutzorganisation Hanover County Animal Protection & Shelter auf Facebook schreibt.

Der betrunkene Waschbär schlief auf dem Boden vor der Toilette ein. bild: Hanover County Protection / AP

Eine zu Hilfe gerufene Mitarbeiterin der Tierschutzgruppe stellte demnach vor Ort fest, dass der «maskierte Räuber» in den Laden eingebrochen war und mehrere Regale durchwühlt hatte. Dabei gingen Flaschen mit Alkohol zu Bruch, und auf dem Fussboden bildete sich eine Lache – allem Anschein nach – hochprozentiger Flüssigkeit, wie auf einem Foto der Organisation zu sehen war.

Den Waschbären habe die Mitarbeiterin «stark angetrunken» und ohnmächtig im Badezimmer vorgefunden, schreibt die Gruppe mit einem Augenzwinkern weiter.

Zerbrochene Schnapsflaschen. bild: Hanover County Protection / AP

Der Waschbär wurde in das Tierheim der Gruppe gebracht, wo er ausnüchtern konnte. Nach ein paar Stunden Schlaf und ohne jegliche Anzeichen von Verletzungen sei er wieder in die Wildnis entlassen worden, hiess es.

(sda/dpa)