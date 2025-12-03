Waschbär betrinkt sich bei Einbruch in US-Shop und wird ohnmächtig

Hochnebel
USA: Waschbär betrinkt sich bei Einbruch in Shop und wird ohnmächtig

03.12.2025, 15:2905.12.2025, 14:11

Das war wohl nicht so geplant: Ein Waschbär soll in den USA in einen Spirituosen-Laden gelangt sein und dort etwas zu viel Alkoholisches aus von ihm zerbrochenen Flaschen zu sich genommen haben.

Eine Angestellte des Shops in Ashland im Bundesstaat Virginia an der US-Ostküste fand das Tier am Samstagmorgen (Ortszeit) ohnmächtig und flach auf dem Bauch liegend in der Toilette, wie die Tierschutzorganisation Hanover County Animal Protection & Shelter auf Facebook schreibt.

Der betrunkene Waschbär schlief auf dem Boden vor der Toilette ein.
Der betrunkene Waschbär schlief auf dem Boden vor der Toilette ein. bild: Hanover County Protection / AP

Eine zu Hilfe gerufene Mitarbeiterin der Tierschutzgruppe stellte demnach vor Ort fest, dass der «maskierte Räuber» in den Laden eingebrochen war und mehrere Regale durchwühlt hatte. Dabei gingen Flaschen mit Alkohol zu Bruch, und auf dem Fussboden bildete sich eine Lache – allem Anschein nach – hochprozentiger Flüssigkeit, wie auf einem Foto der Organisation zu sehen war.

Den Waschbären habe die Mitarbeiterin «stark angetrunken» und ohnmächtig im Badezimmer vorgefunden, schreibt die Gruppe mit einem Augenzwinkern weiter.

Zerbrochene Schnapsflaschen.
Zerbrochene Schnapsflaschen. bild: Hanover County Protection / AP

Der Waschbär wurde in das Tierheim der Gruppe gebracht, wo er ausnüchtern konnte. Nach ein paar Stunden Schlaf und ohne jegliche Anzeichen von Verletzungen sei er wieder in die Wildnis entlassen worden, hiess es.

(sda/dpa)

avatar
Mber
03.12.2025 16:35registriert Februar 2019
Da passt aber viel zusammen, der Waschbär ging gerade noch zu Toilette, und der Tierschutzorganisation Hanover fehlt nur ein g, dann wäre es perfekt
541
Melden
Zum Kommentar
avatar
Marjorie
03.12.2025 17:01registriert Mai 2021
😂😂😂
Das ist zu komisch, besäuft sich, muss wahrscheinlich kotzen, geht auf Klo und pennt dort ein.

Vor vielen Jahren, auf unseren WG Partys war das Gang und Gebe, ständig mussten wir die Tür eintreten, weil abgeschlossen, hat der Waschbär zum Glück nicht gemacht 😂😂😂
Danke für die Erinnerungen an die tolle Zeit.
453
Melden
Zum Kommentar
avatar
Elpolloloco
03.12.2025 16:33registriert Dezember 2016
Spirit Animal.
321
Melden
Zum Kommentar
14
