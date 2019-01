Leben

Weihnachten

Geschenksideen: So kannst du deine Freunde überraschen



Mit diesen 9 Geschenken kannst du deine besten Freunde beeindrucken

Spare dir den mühseligen Weihnachtseinkauf: Persönliche oder emotionale Geschenke sind viel wertvoller als solche, die viel kosten.

Wenn-Briefumschläge

Öffne-mich-wenn-Briefumschläge sind eine gute Möglichkeit, um jemanden zum Schmunzeln zu bringen.

bild: watson

Und so geht’s: Auf die Umschläge schreibst du, in welchen Situationen die Briefe geöffnet werden dürfen. Das Couvert füllst du anschliessend mit kleinen Briefen oder Geschenken.

Minirezepte

Du willst etwas aus der Küche verschenken, kannst aber weder kochen noch backen?

Suche ein paar Rezepte heraus, die deinen Freunden gefallen könnten und schreibe die Zutaten und die Zubereitung auf kleine Karteikarten. Wenn die Beschenkten mal nicht wissen, was sie kochen sollen, sind sie sicher froh darum!

bild: watson

Kochbox

Falls dir die Minirezepte doch etwas zu aufwendig sind, kreiere einfach eine Kochbox mit den liebsten Lebensmitteln deiner Freunde.

bild: shuterstock

Schachtel voller Erinnerungen

Kommen wir zu einem Geschenk, bei dem du nicht viel falsch machen kannst.

Befülle eine kleine Box mit allem, was dich an eure Freundschaft erinnert. Was du da beispielsweise reintun könntest, sind alte Fotos, Briefe oder Konzertkarten. Die Kiste sorgt beim Auspacken garantiert für einen Überraschungsmoment und wird später wohl viel lieber herumgereicht, als das Smartphone.

bild: shutterstock

Fotogirlande

Alternativ zu der Erinnerungsbox könntest du mit den alten Bildern auch Girlanden basteln. Dazu brauchst du gar nicht so viele Utensilien. Neben den Fotos benötigst du nur eine Schnur und ein paar klitzekleine Klammern.

bild: shutterstock

Playlist

Musik ist bei vielen untrennbar mit gewissen Erinnerungen verbunden. Warum also nicht eine Playlist bei einem Musik-Streamingdienst mit Liedern, die ihr früher immer gehört habt, erstellen?

bild: watson

Anschliessend kannst du die Playlist für deine Freunde freigeben und sie in Erinnerungen schwelgen lassen.

Agenda

Auch ein schönes Geschenk ist eine Agenda mit selbst geschriebenen Notizen drin. Beispielsweise kannst du dort Geburtstagserinnerungen notieren oder kurze, aufmunternde Zitate hineinschreiben.

bild: shutterstock

Video

Du hast viele kurze Videos von deinen Freunden auf dem Handy? Dann mach doch ein Zusammenschnitt daraus! Im Internet findest du viele kostenlose Tools, die nicht viel Know-how benötigen.

bild: shutterstock

Glühwein

Und falls ihr euch einfach zusammen betrinken möchtet: Schenke deinen Freunden selbst gemachten Glühwein.

bild: shutterstock

Dafür brauchst du nur:

1 l Rotwein

1 Zitrone

2 Stangen Zimt

3 Nelken

4 EL Zucker

Und so geht's: Rotwein, Zitronenscheiben, Zimtstangen, Nelken und Zucker in einen Topf geben und alles bei mittlerer Stufe erhitzen. Circa eine halbe Stunde ziehen lassen und danach durch ein Sieb abgiessen.

Viel Spass!

(cta)

Und jetzt: Die besten Geschenke von Kindern an ihre Eltern

Wetten, dass du einen der folgenden Typen im Familien- oder Freundeskreis hast? Video: watson/Lya Saxer, Knackeboul, Madeleine Sigrist

Abonniere unseren Newsletter