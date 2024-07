1 / 48

«You're hired»: So berichteten die Zeitungen über Bidens Sieg

Nach vier langen Tagen war am 7. November 2020 klar: Joe Biden wird 46. Präsident der USA. Donald Trump muss sein Amt per 20. Januar 2021 abgeben. Die US-Wahlen sind vorbei. So haben die Zeitungen rund um den Globus den Machtwechsel festgehalten.

quelle: image/watson