Quiz

Wissen

Quizzticle: Erkennst du diese 50 Flughäfen an ihren IATA-Codes?



Bild: keystone

Quizzticle

Erkenne diese 50 Flughäfen am Kürzel oder du endest wie BER

Auswertung zum letzten Quiz

Liebe Quizzticle-Klasse

Das war mal wieder eine Knochenarbeit, eure Prüfungen zu korrigieren. Beim Quizzticle zu den menschlichen Knochen habt ihr im Schnitt 40% richtige Antworten gegeben, was 22,4 Punkten entspricht und genügend ist. Ich weiss, ich habe die lateinischen Bezeichnungen nicht gelten lassen, das war fies. Aber man sollte halt auch dann noch was wissen, wenn man mit seinem Latein am Ende ist. 43% von euch können das nicht von sich behaupten, sie müssen nachsitzen. 5,4% holten sich den Sechser.

Nun aber zur Auswertung der einzelnen Antworten.

Diese 10 Knochen waren am einfachsten

1. Elle, 92% (von euch wussten es)

2. Speiche, 85%

3. Oberschenkelknochen, 84,4%

4. Schienbein, 84%

5. Rippe, 81,5%

6. Schlüsselbein, 78,5%

7. Nasenbein, 77,4%

8. Oberarmknochen, 77,3%

9. Steissbein, 74%

10. Fingerknochen (Phalanx), 72%



Diese 10 Knochen waren am schwierigsten

1. Nasenmuschelbein, 2% (von euch wussten es)

2. Pflugscharbein, 4,9%

3. Sesambein, 7,6%

4. Würfelbein, 8,1%

5. Kleines/grosses Vieleckbein, 8,4%

7. Gaumenbein, 8,6%

8. Tränenbein, 8,9%

9. Hakenbein, 9,1%

10. Dreiecksbein, 9,3%

Für heute habe ich mir, wie es sich für einen Dozenten gehört, einen Assistenten zugelegt. Unser Weltenbummler Adrian Bürgler hat ein Quizzticle zu Flughafen-Kürzeln vorbereitet.

Quiz: Flughäfen

Gesucht sind Städte und bekannte Reiseziele auf der ganzen Welt mit grossen oder sonstwie bekannten Flughäfen.

Als Hilfe dient dir der IATA-Code des Flughafens.

Du kannst entweder die Stadt oder die genaue Bezeichnung des Flughafens eingeben.

Du musst die Namen der Städte nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Geografie-Note 46–50 Punkte: 6

41–45 Punkte: 5,5

36–40 Punkte: 5

31–35 Punkte: 4,5

25–30 Punkte: 4

Unter 25 Punkten: Nachsitzen!



DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die tiefsten Punkte jedes Landes Video der Woche: Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter