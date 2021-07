Quiz

Spass

Wie sehr nervst du die anderen in den Ferien? Finde es heraus!



Wie sehr nervst du die anderen in den Ferien? Finde es heraus!

In den Ferien ist alles Fun and Games – bis andere Menschen aufkreuzen. Das gilt sowohl für deine Sicht der Dinge als auch für deine Mitmenschen (die keine Freude an dir haben, sorry). Finde wenigstens raus, wie sehr du sie nervst.

Es ist ziemlich faszinierend, wie fragil das Ferienglück sein kann. Denn selbst eine perfekte Unterkunft, ideales Wetter und köstliches Essen sind keine Garanten für beanstandungslose Ferien. Leider kommt es durchaus vor, dass es andere Menschen sind, die uns alles versauen. Wer hätt's gedacht ...

Logisch, du kannst wunderbar reif proklamieren, dass DIR das egal ist und du dir die Ferien SICHER NICHT von anderen versauen lässt, weil du einfach nur AUF DICH schaust. Gratuliere. Nur ... Hand aufs Herz ... macht es diese Selbstlüge wirklich besser?

Das Beruhigende ist, dass es den anderen mit dir genauso geht. Ausser du benimmst dich anständig. Doch vielleicht ist ja gerade das Streben nach Anständigkeit das, was dich so mühsam macht ... Man weiss es nicht. Darum brauchst du das folgende Quiz, um Gewissheit zu erlangen, wie nervig du für andere in den Ferien bist!

Quiz 1. Wie viele Stunden vor dem Sonnenaufgang reservierst du die Strandliegen? pixabay 1 Stunde 2 Stunden 3 Stunden 4 Stunden 2. Wie begrüsst du die Person, die dich/euch im Hotel willkommen heisst? pixabay «Ja Grüeziwohl!» «*landesübliche Begrüssungsfloskel*» «*einfach das wiederholen, was die Angestellten sagen*» «Hey.» 3. Angenommen, du/ihr speist an einem Buffet – wie viele verschiedene Gerichte (nicht Gänge!) gehören maximal auf einen Teller? Unsplash 1 2 3 4 5 Alles. 4. Wie gehst du in All-inclusive-Hotels mit dem Alkohol um? unsplash Johlen. Und zu viel trinken. Dauernd darüber philosophieren, wie viel man trinken muss, um «den Preis rauszuholen». Und zu viel trinken. Sich über die Getränkequalität lustig machen. Und zu viel trinken. Den Barkeeper unangenehm schnell als Kumpel bezeichnen. Und zu viel trinken. 5. Angenommen, das Frühstück ist inbegriffen, wann trifft man dich dort an? unsplash Sobald es geöffnet ist, denn dann ist alles noch frisch. In der Rush Hour, weil man dann am einfachsten ins Gespräch kommt. Kurz vor Schluss – etwas länger schlafen und dennoch das konsumieren, was man «eh scho zahlt hät»! 6. Was gibt dir in den Ferien das beste Gefühl? unsplash unsplash Wenn du gegenüber anderen einen Satz mit «Well, in Switzerland ...» beginnen kannst, der die Überlegenheit der Schweiz untermauert. unsplash Wenn du Dinge viel günstiger kaufst, als sie es in der Schweiz sind. unsplash Wenn du zwar wenig Trinkgeld gibst, du dich aber dennoch grosszügig fühlst, weil das «für die Menschen hier viel Geld ist». unsplash Wenn du ein besonders «authentisches» Erlebnis hast, das dich natürlich zu einem besseren Menschen als all die anderen Mainstream-Touristen macht. 7. Wie oft pro Ferientag vergleichst du einen Preis im Ausland mit dem in der Schweiz und weist darauf hin? unsplash 5 10 15 20 8. In einem Restaurant hörst du am Nachbartisch Schweizerdeutsch. Wie reagierst du? unsplash Lauschen und einen halblauten Kommentar auf Schweizerdeutsch zum Thema machen. An den Tisch treten und direkt fragen, woher sie denn so sind. Verstohlen rüberblicken und mit der eigenen Begleitung mehrbesser über sie lästern. «Chum bring en hei» anstimmen. 9. Welches Souvenir bringst du deinen Freunden mit? ebay Einen Penis-Flaschenöffner wish Ein Figürchen einer Sehenswürdigkeit shutterstock Einen Kühlschrankmagnet 1001basar Etwas Kulinarisches aus dem Duty-Free-Shop (authentisch aussehend) 10. Wie viel Prozent der von dir geschossenen Sonnenuntergangsbilder schaust du dir zuhause in der Regel nochmals an? unsplash 0% 20% 40% 60% 80% 100% Resultat

Weitere Möglichkeiten, noch mehr Zeit sinnvoll zu nutzen:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

15 Szenen, die zeigen, dass Ferien nicht nur schön sind 1 / 17 15 Szenen, die zeigen, dass Ferien nicht nur schön sind Geben wir doch Christoph das Wort über Menschen, die sich auf Reisen selbst finden wollen ... Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter