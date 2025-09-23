WWM-Kandidat Mark Thomsen hatte keinen guten Abend. Bild: RTL

WWM-Kandidat fällt wegen eines fatalen Publikumjokers auf 500 Euro runter – und du?

Am Montagabend nimmt Mark Thomsen bei Günther Jauch auf dem Stuhl Platz. Der hochintelligente Kandidat (er hat gemäss eigener Aussage einen IQ von 150) dürfte mit dem Abend allerdings nicht zufrieden sein.

Eigentlich war Thomsen auf einer Mission, den wie er Jauch erzählt, habe er Schulden bei seinem Freund, deshalb würde ein satter Gewinn beim WWM-Quiz gerade recht kommen.

Doch Intelligenz ist nicht unbedingt Wissen, wie der Fall Thomsen wieder einmal zeigt. Man muss aber auch sagen: Der Kandidat zeigte am Montagabend Mut zum Risiko. Nur wurde dies nicht belohnt, im Gegenteil.

Denn bei der 32'000-Euro-Frage wollte Jauch folgendes wissen:

Der Original-Sänger welchen Hits verstarb nur wenige Monate nach dessen Veröffentlichung? Paranoid Sweet Child O’Mine Roxanne Highway To Hell Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 4520 Personen teilgenommen

Thomsen hat keine Ahnung, schliesst aber schnell die Antworten C und D aus. Schliesslich entscheidet er sich für den Zusatzjoker, doch auch die Frau im Publikum ist sich nicht sicher, sie würde Antwort A, Paranoid, wählen.

Und was macht Thomsen? Der geht das volle Risiko und entscheidet sich tatsächlich für Antwort A – obwohl der Telefonjoker noch eine Option gewesen wäre.

Alle Warnungen zum Trotz bleibt der Kandidat bei seiner Auswahl und es kommt, wie es kommen musste. Er stürzt auf 500 Euro ab und gibt dann auch zu: «Ich bin von meiner eigenen Leistung enttäuscht.»

Wer sicherlich auch ein wenig enttäuscht war, ist Thomsens Freund, denn mit den 500 Euro sind die Schulden noch lange nicht abbezahlt. Das sei aber nicht weiter schlimm: «Ich nehme das in Kauf, dass er (Thomsen) mir auf Ewigkeiten Geld schuldet» sagt er.

Und jetzt die grosse Frage: Hättest du die Antwort gewusst? Und wie weit hättest du es geschafft?

Beiweise dein Können im Quiz!

15 Fragen Mark Thomsen gewinnt 500 Euro Wie weit hättest du es geschafft?

(ome)