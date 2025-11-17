trüb und nass10°
DE | FR
burger
Schweiz
Aargau

Aargau: Kanton schliesst Kosmetikstudio nach Verstössen per sofort

Kanton Aargau schliesst Kosmetikstudio nach Verstössen per sofort

17.11.2025, 10:1617.11.2025, 10:16

Der Kanton Aargau hat ein Kosmetikstudio im Bezirk Baden per sofort geschlossen. Bei mehreren Kontrollen sind laut Behördenangaben Verstösse gegen die gesetzlichen Vorgaben festgestellt worden. Es kam demnach zu einer medizinischen Komplikation bei einer Patientin.

Im Kosmetikstudio führten nicht qualifizierte Personen Behandlungen durch.
Im Kosmetikstudio führten nicht qualifizierte Personen Behandlungen durch. bild: Getty Images

Im Kosmetikstudio hätten nicht qualifizierte Personen Behandlungen vorgenommen, teilweise auch ohne die vorgeschriebene Präsenz eines Arztes, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales am Montag mit. Weiter habe die Abteilung Gesundheit des Departements mutmasslich widerrechtliche Schönheitsprodukte sichergestellt.

Diese Vorkommnisse sowie verschiedene Beschwerden von Patientinnen führten dazu, dass die Abteilung Gesundheit im Sommer 2024 Strafanzeige gegen die Geschäftsführerin einreichte, wie es weiter hiess.

Am Freitag vergangener Woche sei eine weitere Beschwerde wegen einer gravierenden medizinischen Komplikation eingegangen. Weil die bisher angewandten milderen Mittel wie Auflagen und Behandlungsverbote nicht ausreichend gewesen seien, habe die Abteilung Gesundheit entschieden, den Betrieb gleichentags superprovisorisch zu schliessen.

Das Departement wurde bei diesem Schritt von der Kantonspolizei Aargau unterstützt. Mit der superprovisorischen Schliessung seien weitere gesundheitsgefährdende Behandlungen per sofort unterbunden, hielt das Departement fest. (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Polizeirapport
Hausdurchsuchung in Lenzburg AG: Fleisch gesucht und viel Gras gefunden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Winterschlaf, Winterruhe und Winterstarre
1 / 12
Winterschlaf, Winterruhe und Winterstarre

Wenn es kälter wird, begeben sich viele Tiere in den Winterschlaf.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tausende Bauarbeiter streiken in Zürich: «Es muss sich endlich etwas ändern»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
3
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
4
Die Tage werden kürzer: Warum die Einnahme von Vitamin D den meisten trotzdem nicht hilft
5
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
Meistgeteilt
1
Wizards verlieren trotz starkem George +++ Schweizer Frauen halten im BJK-Cup die Klasse
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
4
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
5
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
SBB-CEO Vincent Ducrot war nach dem Auftrag an Siemens wegen Morddrohungen auf Personenschutz angewiesen und die sozialdemokratischen Bundesräte bezahlen am meisten Parteibeiträge: Das findet sich in den Sonntagszeitungen.
Der Bund plant laut «NZZ am Sonntag» den Kauf zusätzlicher amerikanischer Rüstungsgüter. Die bürgerliche Mehrheit wolle den Kauf von Rüstungsgütern als Verhandlungsmasse für die Gespräche um ein verbindliches Zoll-Abkommen einbringen. «Wir müssen ohnehin sehr viel Geld für Waffenkäufe ausgeben», sagte ein hoher Beamter zu der Zeitung. Insidern zufolge stünden zusätzliche Patriot-Systeme oder Lenkwaffen im Vordergrund, und FDP-Ständerat Josef Dittli sagte dazu: «Zusätzliche Patriot-Systeme zu kaufen, wäre goldrichtig.» Derzeit vermöge die Flugabwehr lediglich einen Bruchteil des Landes zu schützen. Auf der linken Seite sei die Empörung gross, und Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone warnte, weitere Käufe würden «die schon bestehende technologische Abhängigkeit» der Schweizer Armee von den USA verstärken. Sie sagte zudem im Hinblick auf die Debatte um den F-35-Kampfjet, Trump sei «kein zuverlässiger Handelspartner» und «die Rechnung wird sehr teuer sein».
Zur Story