Zu Besuch in einigen der SRG-feindlichsten Ortschaften

Der Ausgang der SRG-Initiative ist noch völlig offen. Wir besuchten einige der Ortschaften, die einst sogar dafür waren, die SRG-Gebühren komplett abzuschaffen.

Thurgau, Schaffhausen, Schwyz und Wallis. Diese Kantone stellen die sechs Gemeinden, die 2018 schweizweit als einzige die No-Billag-Initiative angenommen haben.



Am 8. März haben sie wieder die Möglichkeit, über die Zukunft der SRG zu bestimmen: Die SRG-Initiative kommt vors Volk. Darin fordert die SVP, die aktuellen Gebühren auf 200 Franken pro Haushalt zu senken.

Das Zittern am Leutschenbach dürfte bis zum Abstimmungssonntag nicht verebben, denn gemäss Prognosen wird das Ergebnis sehr knapp ausfallen.

watson hat sich darum ein eigenes Bild gemacht und hat die Leute in den SRG-kritischen Ortschaften gefragt, wie sie zur Initiative stehen. Was die Trasadinger (SH), Unteriberger (SZ), Alpthaler (SZ) und Raperswiler (TG) über die SRG denken, was für sie aus dem Programm gestrichen gehört und welche Medien sie am liebsten nutzen, siehst du im Video.

Video: watson/hanna dedial

(hde)