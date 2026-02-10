wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
Video

So stimmen die Bewohner der No-Billag-Ortschaften bei SRG-Initiative ab

Video: watson/hanna dedial

Zu Besuch in einigen der SRG-feindlichsten Ortschaften

Der Ausgang der SRG-Initiative ist noch völlig offen. Wir besuchten einige der Ortschaften, die einst sogar dafür waren, die SRG-Gebühren komplett abzuschaffen.
10.02.2026, 18:0510.02.2026, 18:25
Aylin Erol
Aylin Erol
Hanna Dedial
Hanna Dedial
Michael Shepherd
Michael Shepherd

Thurgau, Schaffhausen, Schwyz und Wallis. Diese Kantone stellen die sechs Gemeinden, die 2018 schweizweit als einzige die No-Billag-Initiative angenommen haben.

Hier sitzen die SRG-Gegner: 6 von 2255 Gemeinden sagten Ja zur No-Billag-Initiative 

Am 8. März haben sie wieder die Möglichkeit, über die Zukunft der SRG zu bestimmen: Die SRG-Initiative kommt vors Volk. Darin fordert die SVP, die aktuellen Gebühren auf 200 Franken pro Haushalt zu senken.

Das Zittern am Leutschenbach dürfte bis zum Abstimmungssonntag nicht verebben, denn gemäss Prognosen wird das Ergebnis sehr knapp ausfallen.

Umfrage
50:50 bei SRG-Cut, viel Sympathie für Bargeld – das sagen die jüngsten Umfragen

watson hat sich darum ein eigenes Bild gemacht und hat die Leute in den SRG-kritischen Ortschaften gefragt, wie sie zur Initiative stehen. Was die Trasadinger (SH), Unteriberger (SZ), Alpthaler (SZ) und Raperswiler (TG) über die SRG denken, was für sie aus dem Programm gestrichen gehört und welche Medien sie am liebsten nutzen, siehst du im Video.

Video: watson/hanna dedial

(hde)

Mehr zum SRG-Abstimmung:

Senkung der Gebühren auf 200 Franken: Das musst du zur SRG-Initiative wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die SRF-«Tagesschau»-Moderatoren seit den 60er Jahren:
1 / 26
Die SRF-«Tagesschau»-Moderatoren seit den 60er Jahren:
In den 60er Jahren bei der «Tagesschau»: Erich Gysling. Einen klassischen Anchor wie heute gab es damals noch nicht.
quelle: srf.ch / srf.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum geht es bei der SRG-Initiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Olympia-Quiz: So viel weiss die Sportredaktion wirklich
Bald lodert das olympische Feuer für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Höchste Zeit also, zu prüfen, wie olympiareif unsere Sportredaktion wirklich ist. Im Speed-Quiz treten unsere Redaktoren gegen die Bestzeit von Marco Odermatt an – jenen zweiten Lauf, der ihm 2022 Olympiagold im Riesenslalom einbrachte. Seine Marke: 66 Sekunden.
Zur Story