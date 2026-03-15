bild: watson

«Ich habe immer ein Auge im Rückspiegel»: Ein Busfahrer aus der Romandie erzählt



Ein Busfahrer aus der Romandie berichtet von einer zunehmend aggressiven Kundschaft und wachsender Unsicherheit. Nach der Tragödie von Kerzers (FR) und den Ausschreitungen in Prélaz in Lausanne steht der Beruf unter Druck.

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Nach der Tragödie von Kerzers (FR) in dieser Woche und den Ausschreitungen im Lausanner Quartier Prélaz im August 2025 stehen Busfahrerinnen und Busfahrer immer häufiger in Gefahr. Einer von ihnen hat sich bereit erklärt, anonym mit watson über die alltägliche Gewalt und einen Druck zu sprechen, der stetig wächst. Einige bezeichnen den Beruf angesichts mehrerer alarmierender Berichte als Hochrisikoberuf.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Beginnen wir mit der aktuellen Lage: Denkt man an den Vorfall von Kerzers, wenn man sich ans Steuer setzt?

Ich denke schon. Ehrlich gesagt: Wenn jemand in den Bus einsteigt, kann man nicht anders, als kurz zu denken, dass diese Person etwas tun könnte. Für mich persönlich wird mir diese Tragödie jedes Mal in den Sinn kommen, wenn ich den Bus starte. Das Thema war überall in den Medien. Natürlich betrifft uns das.



Und vor Kerzers gab es die Ausschreitungen in Prélaz und einen Bus der TL (transports publics lausannois), der im August 2025 in Brand gesetzt wurde.

Natürlich versetzt man sich in die Lage des Kollegen, der diese schreckliche Situation erlebt hat. Man beginnt auch, über unseren Beruf und unsere Sicherheit nachzudenken.



Gab es ein Vorher und ein Nachher nach Prélaz?

Ich weiss, dass viel darüber gesprochen wurde, mehr Sicherheit zu gewährleisten.



«Aber im Moment sehe ich keine grossen Unterschiede.»

Haben Sie schon Übergriffe erlebt?

Ich persönlich habe noch nie einen Übergriff erlebt.



Ist die Kundschaft aggressiver als früher?

Manche Menschen regen sich auf und beschimpfen uns verbal, etwa weil wir nicht pünktlich sind. Ich fahre seit fünf Jahren für die TL und sehe darüber hinweg. Wenn jedoch jemand hartnäckig wird und beginnt, sich körperlich bedrohlich zu verhalten, würde ich vielleicht meine Haltung ändern.



Fühlen Sie sich unsicher?

Ja. Ich kenne Lausanne gut und habe das Gefühl, dass sich die Atmosphäre verändert hat.

Wenn man eine Gruppe aufgeregter Jugendlicher oder stark alkoholisierte Personen sieht, wird man vorsichtig?

Auf jeden Fall. Zumal wir nur eine kleine Barriere haben, die uns schützt. Jederzeit könnte jemand auf uns losgehen.

«Ein Busfahrer kann schon wegen einer Kleinigkeit angegriffen werden.»

Ich habe immer ein Auge im Rückspiegel, um die Fahrgäste zu beobachten, die einsteigen, und um möglichst verdächtige Verhaltensweisen herauszufiltern. Allerdings möchte ich präzisieren, dass ich persönlich noch nie mit aggressiven oder einschüchternden Jugendlichen zu tun hatte.

Haben Sie eine unangenehme Anekdote, die Ihnen in den Sinn kommt?

Ja, eine. Eines Tages hat eine Person im hinteren Teil des Busses Kokain konsumiert – und ein Kind hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich musste die Zentrale informieren, damit das Fahrzeug gereinigt wird. Den Täter konnten wir nicht identifizieren: Er war bereits verschwunden.



Wir hatten Busfahrerinnen und Busfahrer befragt, die erklärten, sie seien nach mehreren Jahren am Steuer erschöpft und hätten ein Gefühl der Unsicherheit. Ist das bei Ihnen auch so?

Bei mir persönlich ist diese Müdigkeit noch nicht da. Allerdings arbeite ich in Teilzeit, was diesen Verschleisseffekt vielleicht etwas abmildert.

Sprechen Sie allgemein mit Ihren Kollegen über Beschwerden wegen mangelnden Respekts?

Ja. Und immer mehr Kollegen zeigen sich besorgt und fühlen sich unsicher. Mehrere haben gefragt, ob Massnahmen ergriffen werden.

«Während der Feiertage zum Jahresende 2025 gab es rund zehn Übergriffe, darunter einen am Mittag.»

Vorgesetzte, die für solche Vorfälle zuständig sind, wurden zwar entsandt, um zu beruhigen, doch konkrete Folgen gab es nicht. Meiner Ansicht nach hat sich im Hinblick auf Sicherheit nichts verändert.



Kommt es vor, dass Sie abends, wenn Sie nach Hause kommen, Ihren Beruf infrage stellen oder vor dem Einschlafen darüber grübeln?

Nein, bei mir nicht. Sobald ich das Steuer loslasse, schalte ich komplett ab; an meinen Arbeitstag im Bus denke ich dann nicht mehr.

Kommt es nie vor, dass Sie Dinge aus dem Job noch einmal durchgehen, wenn es bei der Arbeit einen Zwischenfall gab?

Das einzige Mal, dass ich die Arbeit mit nach Hause genommen habe, war, als sich eine 92-jährige Frau in meinem Bus verletzt hat. Der Rettungsdienst kam, und an diesem Abend dachte ich an ihren Gesundheitszustand. Aber abgesehen davon hat mich kein Vorfall mit einem Fahrgast wirklich geprägt.



Und freundliche Menschen, die mit Ihnen sprechen wollen, während Sie fahren – ist das nicht anstrengend?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin offen für Gespräche. Meist sind es Menschen um die 50 oder 60 Jahre, die ein bisschen plaudern wollen. Ich pflege zu sagen: Ob das Gespräch positiv oder negativ ist – ich antworte immer ehrlich und mit Freude. Selbst wenn jemand unzufrieden ist.



Was ist die heftigste Kritik, die Sie erlebt haben?

Meistens geht es um die Pünktlichkeit oder darum, dass ein Bus ausfällt.

Würden Sie sagen, dass wir in der Schweiz mit dem öffentlichen Verkehr zu verwöhnt sind und zu viel klagen?

Ja, genau so ist es.

Sprechen wir über Ihre Gesundheit. Ich habe einige Berichte über die psychische Gesundheit von Busfahrern gelesen. Fühlen Sie sich gestresster oder aggressiver als früher oder nach einem Arbeitstag?

Im Gegenteil, ich fühle mich weniger gestresst als in dem Job, den ich vorher gemacht habe. Ich habe in einem ganz anderen Bereich gearbeitet. Danach …

Ja?

Was sich stark verändert hat, ist der Verkehr.

«In den letzten fünf Jahren ist die Explosion von E-Scootern und Fahrrädern zu einem grossen Stressfaktor geworden.»

Es gibt sehr viele Unfälle mit diesen Fahrzeugen, deren Nutzerinnen und Nutzer sich oft über die Verkehrsregeln hinwegsetzen. Unter den Busfahrern herrscht Einigkeit: Die erforderliche Konzentration ist seit dieser Verbreitung nicht mehr dieselbe. Und das aus gutem Grund – viele dieser Nutzer haben nie einen Führerschein gemacht. Das macht einen grossen Unterschied.



Aber …

Wenn man seine Karriere bei der TL beginnt, gibt es eine obligatorische Phase, die SPG genannt wird. Man ist in einem Pool von etwa 150 Personen, in dem man seine Arbeitszeiten nicht wählen kann. In dieser Zeit muss man nehmen, was man bekommt, ohne sich gegen die zugeteilten Schichten wehren zu können. Es gab Phasen, in denen wir mehrmals sehr lange Dienste hintereinander hatten. Das ist äusserst anstrengend.

Über welchen Zeitraum erstreckt sich diese Phase?

Über zwei bis drei Jahre. Sobald diese obligatorische Phase vorbei ist, kommt man in die sogenannte ATT-Phase – das bedeutet, dass man seine Arbeitszeiten zusammen mit einem Disponenten selbst wählen kann. Das ist das Paradies. Die TL überlegen jedoch, dieses System zu ändern, das für die Fahrerinnen und Fahrer einen echten Vorteil darstellt. Und auf Seiten der Gewerkschaften regt sich bereits Widerstand. Für uns ist der grosse Vorteil dieses Berufs nämlich genau diese Freiheit, unsere Arbeitszeit nach unserem Privatleben zu organisieren. Heute kämpfen wir dafür, die ATT zu erhalten.

Warum dauert es zwischen zwei und drei Jahren?

Das hängt davon ab, wie viele Fahrer in Rente gehen oder den Beruf verlassen. Die frei werdenden Stellen werden anschliessend von Fahrern aus dem ersten Pool, dem SPG, besetzt. Auf diese Weise gelangt man in die ATT-Phase.

Kurz gesagt: In der SPG-Phase können Sie nichts auswählen.

Wir können weder unsere Ferien noch unsere Linien wählen. Unsere Einsatzpläne erhalten wir fünf Tage im Voraus. Während der Covid-Zeit wussten wir am Vorabend teilweise noch nicht einmal, wie unser Dienst am nächsten Tag aussehen würde.

Erklären Sie uns, was Sie unter Arbeitsamplitude verstehen.

Das ist der gesamte Arbeitstag des Fahrers, inklusive Pausen und Fahrzeiten. Und grosse Amplituden liegen zwischen 10,5 und 12 Stunden.

Wie lange bleibt man am Steuer?

«Am Steuer beträgt die maximale ununterbrochene Fahrzeit fünf Stunden»

Länger zu fahren ist verboten. Das ist gesetzlich geregelt. Die tägliche Arbeitsamplitude ist auf zwölf Stunden begrenzt – allerdings nicht zwölf Stunden Fahrzeit, sondern zwölf Stunden Gesamtpräsenz am Arbeitsplatz.

Ein Zwölf-Stunden-Tag muss lang sein. Was machen Sie in dieser Zeit?

Wir halten uns in den Pausenräumen auf – etwa in Saint-François, in Renens oder im Pausenraum La Borde. Es gibt viele Räume, die den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen.



Und wie sieht der Arbeitstag eines Fahrers aus, wenn er sich über zwölf Stunden erstreckt?

Zum Beispiel kann man eine erste Fahrphase von drei Stunden haben, danach zwei Stunden Pause, dann eine weitere Fahrphase von zwei Stunden, und am Ende noch einmal vier Stunden Fahrt. Manchmal beginnt man um 7 Uhr und kann erst um 18.40 Uhr Feierabend machen. Das ist wirklich sehr anstrengend.

Hat man Angst, wegen Krankheit auszufallen und die Kollegen in Schwierigkeiten zu bringen?

Nicht wirklich. Jeden Tag stehen einige Kollegen in Bereitschaft, ein bisschen wie Ersatzfahrer. Sie warten in einem Raum im Depot, bis sie von der Zentrale gerufen werden, um einen Fahrer zu ersetzen, der sich nicht in der Lage fühlt, zu fahren.

Der Ersatzfahrer kann also einen ganzen Tag in einem Raum warten?

Ja, genau.

Haben Sie das selbst erlebt?

Ja, ich habe das fast zweieinhalb Jahre lang erlebt.

Was macht man in solchen Momenten? Man liest, unterhält sich oder sitzt vor dem Fernseher. Oft sind mehrere von uns in dieser Situation. Wenn man Glück hat und mit netten Leuten zusammen ist, ist es ganz angenehm – man lacht viel. Man kann auch Schach spielen. Manche schlafen.

Sind Sie schon einmal krank gefahren?

Ja. In diesem Punkt sind die Anweisungen ziemlich klar: Man muss körperlich zu 100 % fit sein. Danach ist es aber auch eine Frage der Einstellung. Schon in meinen früheren Jobs hatte ich die Tendenz, krank zur Arbeit zu kommen. Wenn es mir wirklich schlecht geht, ist natürlich klar, dass ich mich nicht ans Steuer setze. Aber wenn ich, sagen wir, halbwegs in Ordnung bin, gehe ich arbeiten. Auf jeden Fall werden wir dafür sensibilisiert, auf solche Dinge zu achten.

Sie mögen Ihren Beruf.

Ja, im Moment mag ich ihn. Morgens gehe ich gern zur Arbeit.