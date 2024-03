Wie zwei Genfer Malaysia mutmasslich 600 Millionen Dollar geklaut haben

Obaid soll gegenüber Schweizer Bankern gelogen haben. Die Bundesanwaltschaft listet mehrere Fälle auf. So behauptete Obaid etwa, 85 Millionen Dollar, die er sich hatte überweisen lassen, seien der Erlös aus einem Landverkauf in Riad.

Nach der ersten Überweisung folgten weitere irreführende Verträge. Dabei überwies der malaysische Staatsfonds innert weniger Monate nochmal Hunderte Millionen, die dann auf Konten von Obaid und Mahony in der Schweiz landeten. Einen Teil davon investierten die beiden in die Ölförderung in Venezuela. Den Gewinn behielten sie grösstenteils für sich.

Doch dies war ein einziges Lügengebilde, wie der Tages-Anzeiger schreibt. Petrosaudi besass in Turkmenistan kein Ölfeld, sondern hatte bloss vage Aussichten auf Förderrechte, die nie konkret wurden. Pikant: Obaid und Mahony war dies von Anfang an klar. Das Joint Venture war bloss ein Mittel, um die Gelder vom malaysischen Staatsfonds abzuzweigen.

Der Deal bestand darin, dass der malaysische Staatsfonds eine Milliarde Dollar in Ölfelder in Turkmenistan investieren sollte. Obaids Unternehmen Petrosaudi soll diese angeblich besessen haben.

2009 lernte Obaid den damaligen malaysischen Premierminister Najib Razak auf einer Jacht vor Cannes kennen. Wenig später schrieb er in einer Mail an Mahony:

Tarek Obaid ist schweizerisch-saudischer Doppelbürger, Patrick Mahony hat neben dem schweizerischen auch den britischen Pass. Sie kennen sich von der Internationalen Schule in Genf, wo die Finanz- und Diplomatenelite der Stadt ausgebildet wird. Obaid war damals schon gut vernetzt in Saudi-Arabien, ist sogar mit einem Sohn des Königs befreundet.

Das noch unbenannte Panda-Weibchen feiert seinen ersten Geburtstag. Geboren ist sie im Nationalzoo in Kuala Lumpur, Malaysia am 14. Januar 2018.

Das noch unbenannte Panda-Weibchen feiert seinen ersten Geburtstag. Geboren ist sie im Nationalzoo in Kuala Lumpur, Malaysia am 14. Januar 2018.

Erste Geburtstagsfeier von Panda in Zoo in Malaysia

Erste Geburtstagsfeier von Panda in Zoo in Malaysia

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

Neues Genfer Institut will Quantencomputer für das Gemeinwohl

Ein neues Institut in Genf will Quantencomputer für alle zugänglich machen. Das Open Quantum Institute (OQI) der Stiftung «Gesda» wurde am Dienstag am Europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf eingeweiht.