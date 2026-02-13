Das sind die 10 beliebtesten Autohersteller in der Schweiz, einer fährt allen um die Ohren

Mit 232'602 neuen Personenwagen wurden 2025 in der Schweiz zum sechsten Mal in Folge weniger Neuzulassungen registriert als in den Jahren vor der Covid-Pandemie. Im Vergleich zum Vorjahr resultierte ein Minus von 2 Prozent. Trotzdem haben die Neuzulassungen von Elektroautos um fast 16 Prozent zugelegt, und die Plug-in-Hybride verzeichneten sogar ein Plus von rund 26 Prozent.



Insgesamt verkehrten 2025 auf den Schweizer Strassen 6,6 Millionen Motorfahrzeuge. Dies geht aus der offiziellen Strassenfahrzeugstatistik hervor, die vom Bundesamt für Statistik (BFS) erstellt wird.

An der Spitze ist die Sache klar

Bei den einzelnen Herstellern dominierte einmal mehr der deutsche Volkswagen-Konzern. Fast 80'000 Autos aus dem VW-Konzern wurden neu eingelöst. Dahinter folgen der BMW-Konzern inklusive Mini (24'195), Mercedes (19'094) und Renault (18'234).

Meistverkaufte Autohersteller in der Schweiz 2025 Autohersteller in der Schweiz: Volkswagen und dahinter lange nichts. bild: Car Industry Analysis

In den Top 10 konnten nur Volkswagen (mit den Marken Audi, Skoda, Seat und Porsche) sowie Renault mehr Autos als im Vorjahr absetzen. Die Franzosen profitierten primär von einem starken Zuwachs bei der Tochtermarke Dacia.



Prozentual am meisten verloren Tesla (-28 %) und Ford (-21 %). Beide US-Hersteller könnten in der Schweiz bald aus den Top 10 fallen, da chinesische Hersteller wie BYD in den Markt drängen. Mit Geely auf Rang 8 hat der zweitgrösste chinesische Autobauer die US-Rivalen Tesla und Ford bereits überholt. Zu Geely gehören Marken wie Volvo und Polestar.

Deutsche Automarken bleiben vorn

Auch auf Ebene der einzelnen Automarken führt Volkswagen, allerdings nur relativ knapp vor der Schwestermarke Skoda, die BMW überholt hat. Im insgesamt schrumpfenden Automarkt bauten Volkswagen und Skoda ihren Marktanteil aus. Mit Mercedes und Audi auf den Rängen vier und fünf bleibt der Schweizer Automarkt fest in deutscher Hand. Der weltweit grösste Autohersteller Toyota folgt bei uns auf Rang sechs.

Meistverkaufte Automarken in der Schweiz 2025 Tesla und Ford gehören nicht mehr zu den meistverkauften Automarken der Schweiz. bild: Car Industry Analysis

Prozentual legte Dacia mit +13 Prozent am stärksten zu, während Volvo (-11 %) am meisten verlor.

Meistverkaufte Automodelle in der Schweiz 2025 VW holt sich von Tesla die Krone bei den meistverkauften Automodellen zurück. bild: Car Industry Analysis

Der VW Tiguan (+10 %) war 2025 das meistverkaufte Auto der Schweiz. Teslas Model Y brach um 23 Prozent ein, was noch immer für Rang 2 reichte. Einen ähnlichen Einbruch wie das Model Y erlebte nur BMWs X1 (-20 %). Der Aufsteiger des Jahres war Volkswagens Dauerbrenner VW Golf mit einem Plus von 22 Prozent. Der Golf machte einen Sprung von Rang 10 auf Rang 4.



Der einzige Neueinsteiger in den Top 10 war Skodas E-Auto Elroq auf Rang 7.



