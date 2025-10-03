wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
China

Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»

teaser china maurer xi group photo
Ueli Maurer war Anfang September bereits in China – neben Gästen wie Putin und Kim Jong Un.Bild: imago

Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»

03.10.2025, 11:2403.10.2025, 11:24

Alt Bundesrat Ueli Maurer ist innerhalb eines Monats bereits zum zweiten Mal nach China gereist.

Nach einem ersten umstrittenen Besuch am 3. September zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich der Zürcher SVP-Politiker am 26. September erneut in China aufgehalten, diesmal zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan. Dies berichtet Le Temps.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, auf die sich «Le Temps» beruft, sei der «ehemalige Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft» die prominenteste Persönlichkeit einer von Peking organisierten Friedenskonferenz gewesen.

Switzerland&#039;s President Ueli Maurer, right, and China&#039;s President Xi Jinping review an honor guard during a welcome ceremony at the Great Hall of the People, Monday, April 29, 2019, in Bejin ...
Als Bundespräsident besuchte Maurer bereits China (2019).Bild: AP/Pool Kyodo News

Maurer hielt dort eine Ansprache und besuchte das Museum des «Widerstandskriegs». Es folgte ein Treffen mit Delegierten und Studierenden. Der alt Bundesrat posierte auf insgesamt vier Fotos, die chinesische Staatsmedien verbreiteten.

Bundeskanzlei nicht informiert

Wie bereits bei Maurers letztem Besuch Anfang September hat der alt Bundesrat auch diesmal die Bundeskanzlei nicht über seine China-Reise informiert, teilt die Bundeskanzlei mit.

(rbu)

Mehr zum Thema:

Interview
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ueli Maurer - Landwirt und Erfinder
1 / 9
Ueli Maurer - Landwirt und Erfinder
Ueli Maurer ist Kartoffelbauer in Zürich-Wallisellen und gilt als der Erfinder des Pommes-Frites-Automaten. - Bild: Stephan Hille
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bundesart Ueli Maurer tritt zurück – hier kommen seine lustigsten Momente
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Finanzsorgen wachsen – jeder zweite Schweizer kann nicht sparen
2
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
3
Israels Marine fängt Schiffe der Gaza-Hilfsflotte ab – auch Greta Thunberg gestoppt
4
Aussage von Cassis zur EU gibt zu reden
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Hamas: «Brauchen mehr Zeit» +++ Israel tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon
3
ZSC-Trainer Marco Bayer: «Was soll ich einem Denis Malgin sagen?»
4
US-Kampfjets flogen nahe Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
5
Prinz William von Familienstress manchmal überfordert
Zulassungen für ZHAW und ZHdK-Studierende erneut beschränkt
Der Zürcher Regierungsrat hat erneut Zulassungsbeschränkungen für die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) festgelegt. Grund dafür sind Studiengänge mit hohem Infrastruktur- und Personalbedarf sowie begrenzte Praktikumsplätze.
Zur Story