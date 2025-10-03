Ueli Maurer war Anfang September bereits in China – neben Gästen wie Putin und Kim Jong Un. Bild: imago

Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»

Alt Bundesrat Ueli Maurer ist innerhalb eines Monats bereits zum zweiten Mal nach China gereist.

Nach einem ersten umstrittenen Besuch am 3. September zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich der Zürcher SVP-Politiker am 26. September erneut in China aufgehalten, diesmal zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan. Dies berichtet Le Temps.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, auf die sich «Le Temps» beruft, sei der «ehemalige Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft» die prominenteste Persönlichkeit einer von Peking organisierten Friedenskonferenz gewesen.

Als Bundespräsident besuchte Maurer bereits China (2019). Bild: AP/Pool Kyodo News

Maurer hielt dort eine Ansprache und besuchte das Museum des «Widerstandskriegs». Es folgte ein Treffen mit Delegierten und Studierenden. Der alt Bundesrat posierte auf insgesamt vier Fotos, die chinesische Staatsmedien verbreiteten.

Bundeskanzlei nicht informiert

Wie bereits bei Maurers letztem Besuch Anfang September hat der alt Bundesrat auch diesmal die Bundeskanzlei nicht über seine China-Reise informiert, teilt die Bundeskanzlei mit.

(rbu)