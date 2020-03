Schweiz

Coronavirus

Coronavirus in der Schweiz: Was wir über die 55 bestätigten Fälle wissen



Coronavirus in der Schweiz: So ist die Lage

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Dienstag in Bezug auf das Coronavirus zur Lage in der Schweiz informiert. Stand Dienstagabend hat das Referenzlabor in Genf 37 Fälle bestätigt. Insgesamt melden die Kantone jedoch bereits 55 Fälle.

Diese Zahlen unterscheiden sich, weil einerseits in einigen Fällen das Ergebnis des Referenzlabors noch aussteht und weil andererseits einige Kantone am Mittwoch bereits neue Fälle meldeten. Das BAG informiert um 13.30 Uhr zum Stand der Dinge in der Schweiz.

Aus welchen Kantonen diese 55 bestätigten Fälle stammen und wie es den Patienten geht, erfährst du hier:

Diese Kantone sind betroffen: Bild: datawrapper/watson

Kanton Zürich: 13 Fälle

Am Dienstag informierte der Kanton Zürich, man habe nun 13 bestätigte Fälle. Bei vier Fällen steht die Bestätigung des nationalen Referenzlabors in Genf noch aus. Einige der Fälle hängen zusammen: So hat der 3. bestätigte Fall im Kanton eine weitere Person angesteckt, der 5. bestätigte Patient im Kanton hat drei weitere Personen angesteckt.

Damit kam es im Kanton Zürich zu mehreren Übertragungen des Virus. «Es geht den meisten Betroffenen so gut, dass sie nicht hospitalisiert sein müssten, wenn sie nicht positiv getestet worden wären», so der Kanton in einer Medienmitteilung.

Bisher wurden 400 Verdachtsfälle abgeklärt. Mehrere Personen, die Kontakt zu den Infizierten hatten, stehen unter Quarantäne.

Kanton Graubünden: 9 Fälle

Im Kanton Graubünden gibt es neun bestätigte Fälle. Alle zeigen Symptome, sind aber in guter gesundheitlicher Verfassung. Insgesamt wurden 126 Personen getestet. Bei den ersten Patienten im Kanton handelt es sich um zwei Kinder einer italienischen Familie, die im Engadin zu Gast war. Auch ihnen geht es gesundheitlich gut.

Kanton Genf: 8 Fälle

Im Kanton Genf sind acht Fälle bestätigt. Weil die Krankheit sehr oft glimpflich verläuft, hat sich der Kanton entschieden, nicht mehr alle Patienten zu hospitalisieren. Deshalb befinden sich drei Personen in Spitälern, vier weitere werden zu Hause betreut. Eine Person konnte das Spital bereits wieder verlassen. Insgesamt stehen 54 Personen im Kanton unter Quarantäne.

Kanton Tessin: 7 Fälle

Bild: KEYSTONE

Der Kanton Tessin schrieb am Dienstag noch von sechs Fällen, am Mittwoch ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit befinden sich auf Kantonsgebiet insgesamt sieben bestätigte Fälle. Die erste Person, die im Tessin und in der Schweiz positiv auf das Virus getestet worden war, konnte das Spital bereits wieder verlassen.

Die meisten der sieben Patienten stammen aus derselben Familie, wie die Verantwortlichen auf der Kantonswebsite schreiben.

Kanton Waadt: 7 Fälle

Im Kanton Waadt sind sieben Fälle bestätigt. Der erste Fall – ein Franzose – konnte geheilt nach Hause zurückkehren. Alle anderen Personen werden entweder in Spitälern oder zu Hause betreut. Allen geht es gesundheitlich gut.

Kanton Aargau: 6 Fälle

Der Kanton Aargau meldet sechs bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. 150 Kontakte sind in Quarantäne und 100 Verdachtsfälle befinden sich in Abklärung. Es geht allen Erkrankten den Umständen entsprechend gut.

Kanton Bern: 4 Fälle

Im Kanton Bern gibt es bislang vier bestätigte Fälle – zwei in Biel, einen in Interlaken und einen bei der Armee in Wangen an der Aare. Drei haben sich vermutlich im Ausland angesteckt, bei einer Person besteht der Verdacht, er könnte sich in der Schweiz angesteckt haben.

Kanton Baselland: 3 Fälle

Im Kanton Baselland wurde am Dienstag über die Ansteckungen informiert. Der aktuelle Stand: In drei Fällen konnte das Coronavirus nachgewiesen werden. Über den Zustand der Patienten gibt es keine Informationen.

Kanton Basel-Stadt: 3 Fälle

Bild: KEYSTONE

Ebenfalls am Dienstag informierte Basel-Stadt über zwei neue positiv getestete Fälle im Kanton. Hinzu kommen noch drei weitere Fälle von Personen, die ausserhalb des Kantons wohnen. Insgesamt sind in der Stadt Basel 221 Personen in Quarantäne.

Kanton Schwyz: 3 Fälle

Am Mittwoch gab der Kanton Schwyz bekannt, man habe nun drei bestätigte Fälle. Erst am Dienstagabend sei die erste Person positiv getestet worden, am Mittwoch kamen noch zwei weitere Patienten dazu. Allen Personen geht es den Umständen entsprechend gut. Zwei werden zu Hause betreut. Die Patienten sind unabhängig voneinander erkrankt.

Kanton Freiburg: 2 Fälle

Im Kanton Freiburg gibt es bislang zwei bestätigte Fälle. Die zweite Person habe sich bei der ersten angesteckt, schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. In beiden Fällen ist der Krankheitsverlauf positiv.

Kanton Wallis: 2 Fälle

Am Dienstagmittag schrieb der Kanton in einer Medienmitteilung von zwei bestätigten Fällen auf Kantonsgebiet. Es handelt sich dabei um Mitglieder der gleichen Familie. Der Gesundheitszustand beider Patienten ist gut.

Kanton St. Gallen: 1 Fall

Am Mittwochmorgen meldete auch der Kanton St. Gallen den ersten bestätigten Fall. Die Patientin zeige zwar Symptome eines leichten Schnupfens, ansonsten gehe es ihr aber gut. Die Frau hat sich vermutlich in Mailand angesteckt.

(leo)

