In Gstaad galt der Magic Pass in diesem Winter erstmals. Das lockte viele neue Gäste an. Bild: keystone

So krass breitet sich der Magic Pass in der Schweiz aus

Der Westschweizer Bergbahnen-Tarifverbund Magic Pass expandiert hierzulande munter weiter. Wie die Expansion in die Deutschschweiz weitergeht, warum der Preis gleich bleibt und was es für eine Neuerung gibt.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Der Westschweizer Bergbahnen-Tarifverbund Magic Pass legt weiter zu. In der aktuellen Saison wuchsen die Verkäufe um 63 Prozent – so einen grossen Sprung gab es bisher noch nie. Das Ziel war ein Wachstum von 35 Prozent, wie das Unternehmen heute mitteilte. In der aktuellen Saison wurden rund 320'000 Pässe verkauft.

Das Wachstum hängt wohl auch mit den 17 neuen Destinationen zusammen, die zur Saison 2024/25 zum Verbund kamen. Darunter waren auch bekannte Gebiete wie Gstaad, Meiringen-Hasliberg, Melchsee-Frutt und Sörenberg.

Das sind die neuen Destinationen

Auf die neue Saison hin geht die Expansion in die Deutschschweiz weiter. Neu sind erstmals auch je eine Destination in den Kantonen Nidwalden und Schwyz dabei:

Klewenalp Stockhütte (NW)

Sattel Hochstuckli (SZ)

Hohe Winde (SO)

Valbirse (BE)

Zu den vier neuen Schweizer Destinationen erhält das Netzwerk mit Bernex (Frankreich) und Domobianca (Italien) auch Zuwachs im Ausland. Neu gehören damit 103 Skigebiete, von denen 53 Bergbahnen auch im Sommer geöffnet sind, zum Verbund.

Umsatz nimmt stark zu

Sébastien Travelletti, Direktor von Magic Pass, unterstreicht die Bedeutung dieser nationalen Entwicklung: «Dieses Wachstum von 63 Prozent zeigt die breite Akzeptanz unseres Produkts in der Deutschschweiz. Ein Konzept, das in der Romandie entstand, begeistert nun das ganze Land. Die Rekordfrequenzen in den Skigebieten des Berner Oberlands sind der sichtbare Beweis.»

Der Sommer holt stark auf

Das Modell eines ganzjährigen Bergtourismus ist Realität. Im Sommer 2025 wurden 961'201 Magic-Pass-Eintritte registriert, gegenüber 425'190 im Vorjahr. Die Sommerfrequenz macht inzwischen 20 Prozent der gesamten jährlichen Eintritte aus. Der Anteil der Kundinnen und Kunden, die ihren Pass im Sommer nutzen, stieg auf 67 Prozent (gegenüber 57 Prozent im Sommer 2024).

Hier gelten überall (verschiedene) Verbundtickets: 171 Schweizer Skigebiete bieten Verbund-Pass an: Hier kannst du profitieren

Die Inhaber nutzen ihr Abonnement im Durchschnitt 2,99-mal während der Sommersaison. Von den 215'814 Sommergästen sind 94'067 Neukunden, was die Attraktivität des Bergangebots im Sommer bestätigt.

Neu mit 5 kostenlosen ÖV-Fahrten

Zum 10-jährigen Jubiläum erweitert Magic Pass sein Angebot mit Magic Travel. Dank der Zusammenarbeit mit RailAway und der Alliance SwissPass können alle Abonnentinnen und Abonnenten ab dem 1. November 2026 während der gesamten Wintersaison fünf Tagesfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln von ihrem Wohnort zur Magic-Pass-Destination ihrer Wahl nutzen – ohne zusätzliche Kosten.

Kein grosses Wachstum für 2026/27

Am beliebtesten ist der Magic Pass weiterhin in der Romandie. Allerdings holen die Deutschschweizer Kantone auf. Von den 320'000 Abonnentinnen und Abonnenten 2025/26 stammen rund 140'000 aus den Kantonen Waadt und Bern.

So viel kostet der Magic Pass Der Magic Pass hat einen dynamischen Preis. In der ersten Vorverkaufsphase (ab 10. März 2026, 12 Uhr) kostet er bis am 7. April (12 Uhr) 419 Franken pro erwachsene Person. Die allermeisten Abos werden dann verkauft (2025 waren es rund 270'000).



Danach steigt der Preis in Stufen an. Im April die erste Erhöhung, danach monatlich oder nach Verkaufsvolumen weiter. Mit dem Start der Hochsaison im Winter (November/Dezember) bezahlst du rund 900 Franken. Aktuell liegt er bei 944 Franken. Zudem gibt's verschiedene Optionen wie die Bäderoption oder Frühlingsskifahren.

Nach einer Phase historischer Expansion setzt Magic Pass für die neue Saison auf eine Konsolidierungsstrategie. Ziel für die Ausgabe 2026/2027 ist eine Stabilisierung der Abonnentenzahl mit einem moderaten Wachstum von drei Prozent.

Der Magic Pass für die neue Saison (1. Mai 2026 bis 30. April 2027) ist ab dem 10. März (12 Uhr) erhältlich. Dann zum günstigsten Preis von 419 Franken pro Person (282 Franken für Kinder). Die erste Preisphase läuft bis am 7. April 2026, danach steigt der Preis schrittweise an (siehe Box).