Dich hat das Skifieber gepackt? Hier kannst du in der Schweiz am billigsten Ski mieten

In den Bergen lockt aktuell herrliches Skiwetter, während das Unterland meist im Nebel versinkt. Vielleicht hat dich darum die Lust auf Skifahren oder Snowboarden auch (wieder) gepackt. Dir fehlt aber die Ausrüstung. Hier gibt's Abhilfe.

Ja, Skifahren und Snowboarden sind teure Vergnügen. Alleine die Ausrüstung kostet viel. Und wenn du dann nur einen oder zwei Skitage pro Saison machst, dann wird die Miete der Ausrüstung sehr bald attraktiv.

Aber wo mieten? Die Zeit für Spezialangebote bei Saisonmieten ist längst vorbei. Darum fokussieren wir uns auf Tages- oder maximal Wochenmieten.

So viel zahlst du für Tageskarten: Der grosse Preisvergleich zeigt: Das ist das teuerste Skigebiet der Schweiz

Beim grossen Preis-Check hilft das Projekt von Christian Limburg und Simon Lehmann weiter. Sie lancierten auf diesen Winter hin die Online-Plattform «Snou». Dort kannst du die Ski-Miet-Preise von rund 400 Sportgeschäften miteinander vergleichen und findest auf der Karte auch die Standorte (wie die Auswertung genau erfolgte, steht in der Infobox ganz unten).

Schauen wir erst, wo sich die 750 Sportgeschäfte mit Mietangeboten für Wintersportgeräte befinden:

Wie erwähnt publizierten rund 400 von diesen Sportgeschäften auch die Mietpreise direkt auf der Homepage:

Bleibt noch die Frage, wo es denn jetzt am günstigsten Mietskis gibt? Unschlagbar an der Spitze liegt hier gemäss Snou.ch der Sportshop Karrer in Laufen BL. Wo die besten Schnäppchen zu finden sind, siehst du in der folgenden Tabelle: