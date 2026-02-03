bedeckt
Erneut Störung bei Swisscom – Hunderte Fehlermeldungen

Erneut Störung bei Swisscom – Hunderte Fehlermeldungen

03.02.2026, 09:3103.02.2026, 09:32

Die Swisscom hat erneut mit Problemen zu kämpfen. Auf dem Störportal allestörungen.ch gehen am Dienstagmorgen erneut Hunderte Meldungen zur Swisscom ein. Die TV-Dienstleistungen sind beeinträchtigt.

Die Swisscom schreibt auf ihrer Webseite, dass Spezialisten an der Behebung arbeiten würden. Wie lange die Störung dauern wird, ist noch unklar.

Erneut melden User am Dienstagmorgen Störungen bei Swisscom.
Erneut melden User am Dienstagmorgen Störungen bei Swisscom.

Bereits am Montagabend war der Fernseh-Dienst von Swisscom wegen einer IT-Störung stundenlang ausser Betrieb gewesen. Die Störung begann nach 17.00 Uhr und konnte gegen 22.00 Uhr behoben werden. (ome/sda)

Mehr zur Swisscom:

Störung bei Swisscom TV behoben – Tausende Nutzer betroffen
