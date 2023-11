Elektroautos sind in der Schweiz ab 2024 nicht mehr steuerbefreit

Die Landesregierung hat am Mittwoch eine entsprechende Änderung der Automobilsteuerverordnung beschlossen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Sie begründet die Änderung dreifach: Erstens gelte es, Steuerausfällen entgegenzuwirken. Denn die Zahl der Elektroautos auf Schweizer Strassen habe sich stark erhöht.

So wird Gaza in der Not unterstützt – und so kannst du helfen

Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal, und die Hilfe vor Ort gestaltet sich als extrem schwierig. Wie Organisationen vor Ort trotzdem helfen können und wo du direkt für die Menschen im Gazastreifen spenden kannst.

Den Menschen in Gaza fehlt es an allem: Nahrungsmittel, Wasser, Medizin, Treibstoff, ein Dach über dem Kopf. Die Versorgung des dicht besiedelten Küstengebiets wurde gekappt, nachdem der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am 9. Oktober die «totale Abschottung» des Gazastreifens angeordnet hatte. Dem vorausgegangen war der Terrorüberfall der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem insgesamt 1400 Menschen ums Leben kamen. Seither bombardiert Israel den Gazastreifen täglich. Laut des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums sind seit Kriegsbeginn 10'022 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden.