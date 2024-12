Referenzzinssatz bleibt bei 1,75 Prozent

Scholz ist in Kiew – und kündigt Rüstungslieferungen im Wert von 650 Millionen Euro an

Sterbetouristen kosten die Schweiz zu viel – jetzt hat ein Kanton eine Lösung gefunden

Das gibt es sonst nirgendwo: Die Solothurner Polizei rückt jetzt nicht mehr für jeden assistierten Suizid aus. Die Hintergründe.

Marie (Name geändert) steht auf einem Balkon im Weiler Roderis in Nunningen SO und raucht ihre letzte Zigarette. Ihr Blick schweift über die Jurahügel. In einer Baumkrone vor dem Haus glitzern Tausende Wassertropfen, welche die Sonne aus dem Raureif der Nacht geschmolzen hat. Marie bläst den Rauch in die kalte Morgenluft und lächelt. Sie ist erleichtert, dass sie endlich sterben kann.