Freiwillige arbeiten für die Glückskette während des schweizweiten Spendentages für die Erdbebenopfer in Nepal 2015. Bild: KEYSTONE

So viel spendete die Schweizer Bevölkerung im letzten Jahr – und hierhin floss das Geld

Die Schweizer Bevölkerung hat im letzten Jahr zum fünften Mal in Folge mehr als zwei Milliarden Franken gespendet. Insgesamt belief sich das Spendenvolumen auf 2,25 Milliarden Franken, wie der jährliche Spendenreport der Stiftung Zewo und Swissfundraising zeigt.

Das entspreche durchschnittlich rund 300 Franken pro Haushalt, hiess es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. 82 Prozent der Haushalte haben demnach im vergangenen Jahr gespendet. Davon erhielten die Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel rund 1,5 Milliarden Franken, rund zwei Millionen mehr als im Vorjahr.

Rund 70 Prozent davon seien Spenden oder Legate von privaten Haushalten, der Rest stamme von Förderstiftungen, Kirchen, Unternehmen oder Institutionen. Rund 57 Prozent der erhaltenen Gelder flossen an international tätige Organisationen, 43 Prozent an Hilfswerke, die im Inland tätig sind.

Vertrauen bleibt gross

Die Zahlen zeigten, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Schweizer Hilfswerke weiterhin gross sei. Trotzdem stünden viele von ihnen unter Druck, vor allem wegen staatlicher Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit oder dem zunehmend polarisierenden politischen Diskurs.

Zwei von drei international tätigen Organisationen seien direkt oder indirekt von staatlichen Kürzungen betroffen. Sie müssten ihre Projekte teilweise anpassen oder neu ausrichten. Die stabile private Spendenbereitschaft bilde hier ein wichtiges Gegengewicht und setze ein starkes Zeichen der Solidarität.

Ausserdem sei durch die Dynamik der Sozialen Medien die Kommunikation für Non-Profit-Organisationen komplexer geworden. Sichtbarkeit genüge nicht mehr. Stattdessen müssten Inhalte Debatten anstossen und geteilt werden und beeinflussen. Für die Hilfswerke heisse das, dass relevante Inhalte, eine klare Haltung und eine aktive Community immer wichtiger würden. (pre/sda)

So sieht es im Jahr 2025 aus

Zewo-Geschäftsführerin Martina Ziegerer erwartet auch für das Jahr 2025 stabil hohe Spenden, genaue Aussagen lassen sich allerdings noch nicht treffen: «Denn die letzten Wochen des Jahres sind jeweils entscheidend», sagt sie gegenüber dem SRF. Dieses Jahr haben neben dem Krieg in Gaza und Sudan auch das Erdbeben in Südostasien beschäftigt. Im Inland war es der Bergsturz in Blatten: Insgesamt 68 Millionen Franken Spenden und staatliche Beiträge sind dazu eingegangen. (pre/sda)