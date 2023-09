Rund zehn Prozent der Frauen haben Endometriose – eine Betroffene erzählt

Endometriose

Der Name der gutartigen chronischen Krankheit leitet sich von der medizinischen Bezeichnung für die Gebärmutterschleimhaut «Endometrium» ab. Wer Endometriose hat, bei dem bildet sich gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe ausserhalb der Gebärmutter, zum Beispiel am Bauchfell im Becken, an den Eierstöcken oder an der Blase. Diese Gewebeansammlungen werden Endometrioseherde genannt. Dies ist schmerzhaft. Eine Theorie erklärt diese Schmerzen wie folgt: Während der Menstruation löst sich die Gebärmutterschleimhaut ab. Weil sich aber die an anderen Orten gebildeten Endometrioseherde nicht ablösen können und sich Blut und Schleimhaut stauen, kann es zu starken Schmerzen und Komplikationen kommen.