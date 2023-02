Zu viele Menschen in deiner Nähe? Mit diesem Tool siehst du, wo die meisten Menschen wohnen (und wo du sehr einsam sein kannst). Bild: Shutterstock

Die Welt in Karten

Egal ob 3, 5, 10 oder 100 Kilometer: So viele Menschen leben in deiner Nähe

Zu viele Menschen. Egal ob im Zug, im Restaurant, beim Einkaufen oder auf Reisen. Diese Website zeig dir, wie viele Personen in deinem Umkreis wohnen.

Ich habe eine neue Lieblings-Website. Sie gehört Tom Forth. Forth lebt in Leeds und ist ein Datenfreak. Er ist CTO und Mitgründer von «The Data City» und Leiter des Datenteams bei «Open Innovations» in Leeds.

Und dann betreibt der Brite noch seine eigene Website. Dort hat er ein Tool gebaut, das er «Population around a Point» nennt und genau dies zeigt: Einwohner um einen Punkt auf der Erde.

Du kannst den Radius von 3 bis 100 Kilometern einstellen, auf irgendeinen Punkt klicken und nach ein paar Augenblicken (oder auch bisschen länger, wenn dein Radius grösser ist), wird dir gezeigt, wie viele Menschen in diesem Gebiet leben.

Zürich 352'000 für Zürich stimmt mehr oder weniger mit den 390'000 Einwohnern, welche 2015 innerhalb der Gemeindegrenzen ausgewiesen wurden. screenshot: tomforth.co.uk/circlepopulations/

Die Daten stammen vom Global Human Settlement Layer, aktuell von 2015. Bald sollen die Angaben von 2020 verwendet werden können. Bei einem kurzen Test zeigt sich: Ganz genau sind die Daten nicht, aber sie kommen auf jeden Fall in der Schweiz ungefähr hin. Der Vergleich mit den Gemeindegrenzen ist schwierig, da die Flächen logischerweise unterschiedliche Formen haben.

Zermatt 7200 Einwohner in und um Zermatt 2015. Das ist wohl etwas hoch, aber kommt ebenfalls ungefähr hin. screenshot: https://www.tomforth.co.uk/circlepopulations/

Eine witzige Zusatzfunktion sind auch die Angaben zu Anzahl Bus-, Tram- und Zug-Haltestellen, welche Forth von Open Street Map übernahm. Allerdings schreibt er hierzu, dass diese (vor allem ausserhalb Europas) doch einige Fehler enthalten.

Hier kannst du selbst «herumpröbeln» und deinen Wohnort checken.