Derweil versuchen die Kantone weiter, möglichst viele Personen zu impfen. Die Nachfrage ist in den vergangenen Tagen in vielen Teilen der Schweiz gestiegen. Hintergrund dürfte die Zertifikatspflicht sein und die Tatsache, dass Tests, die im Falle einer fehlenden Impfung oder durchgemachten Erkrankung gemacht werden müssen, ab Oktober kostenpflichtig sein werden.



Aufgrund der erhöhten Nachfrage schaffen einige Kantone weitere und vor allem auch spontane Impfmöglichkeiten. So gab etwa der Kanton Uri am Freitag bekannt, dass in Andermatt und in Altdorf neu Spontan-Impfungen ohne Voranmeldung möglich seien. Auch in Appenzell Ausserrhoden wird das mobile Impfteam, das in der letzten Augustwoche in drei Gemeinden unterwegs war, Einsätze in weiteren Gemeinden und Betrieben leisten

Bild: keystone

Auch im Kanton Basel-Stadt kann sich die Bevölkerung ab kommenden Montag spontan im Impfbus gegen Covid-19 impfen lassen. Dieser ist bis am 10. Oktober an verschiedenen Orten im Stadtkanton im Einsatz. Und im Kanton Thurgau werden im kantonalen Impfzentrum in Weinfelden die Kapazitäten erhöht. (sda)