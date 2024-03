Weltweit werden 15 Steckdosen-Typen verwendet. Bild: Shuttterstock / watson

Die Welt in Karten

Ferien-Check! Das sind die Stecker und Steckdosen weltweit

Du gehst in die Ferien und bist dir sicher, du hast an alles gedacht. Am Urlaubsort angekommen merkst du schliesslich, dass die Stecker von all deinen elektronischen Geräten nicht mit der Steckdose vor Ort kompatibel sind. Mist! Dass dir das nie wieder passiert, haben wir für dich eine Übersicht der wichtigsten Stecker und Steckdosen weltweit erstellt.

Julia Neukomm Folge mir

Mehr «Schweiz»

«Ahhhhhhh, der Stecker passt nicht!» Eine Erfahrung, die wohl fast alle einmal in ihrem Leben machen müssen. Zum Glück liest du watson und dir passiert dieser Fehler nicht mehr. Hier bekommst du nämlich einen Überblick, wo auf der Welt welche Steckdose verwendet wird.

Die Steckdosen- und Stecker-Typen

Weltweit gibt es 15 verschiedene Steckdosen-Typen. Die einzelnen Stecker sind teilweise mit mehreren Steckdosen-Arten kompatibel. Das sind die verschiedenen Steckdosen- und Stecker-Typen weltweit:

Quelle: welt-steckdosen.de grafik: julia Neukomm / watson

Die Länderübersicht

Deshalb gibt es keine einheitliche Lösung: Die einzelnen Länder begannen vor über 100 Jahren, Stecker und Steckdosen zu entwickeln. Zu Beginn wurde Elektrizität hauptsächlich für die Beleuchtung in Häusern verwendet. Zu dieser Zeit war die Mobilität viel kleiner als heute und die Anzahl an auf Reisen verwendeten elektrischen Geräten war sehr gering. Aus diesem Grund wurde keine Notwendigkeit darin gesehen, dass jedes Land denselben Stecker teilt und so entwickelten die einzelnen Länder ihr eigenes Stecker-System.

Heute wird In Europa mehrheitlich der Eurostecker (Typ C) verwendet. Die Schweiz hat jedoch zusammen mit Liechtenstein die Extrawurst gezogen und kreierte einen eigenen Stecker-Typ (Typ J).

In welchem Land welche Stecker-Typen verwendet werden, erfährst du hier:

Quelle: wiki/Länderübersicht_Steckertypen bild: watson

In der Vergangenheit gab es Versuche, die Stecker weltweit zu vereinheitlichen. Die verschiedenen Bemühungen sind aber relativ schnell gescheitert, da das Ersetzen der Stecker und Steckdosen sehr kostenaufwändig wäre. Ein zusätzliches Hindernis sind auch die unterschiedlichen Netzspannungen der Steckdosen. Derzeit können die meisten Geräte im Bereich von 110 bis 250V arbeiten. Wird ein Gerät jedoch an die falsche Spannung angeschlossen, könnte dies zu einer Beschädigung führen.

Pro-Tipp

Ein absoluter Game-Changer ist dieses wunderschöne Gerät:

Der Reiseadapter! 😍 Montage: watson

Mit einem Weltreiseadapter (oder auch Reisestecker genannt) ist es egal, was für Stecker deine elekronischen Geräte haben. Du kannst reisen, wohin du willst und «schwuppdiwupp» kannst du problemlos jegliche Steckdosen nutzen. Eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt!

ACHTUNG! Nicht in allen Reiseadaptern ist ein Transformator für die unterschiedlichen Netzspannungen enthalten. Beim Kauf eines Adapters solltest du also darauf achten, dass ein Transformator im Gerät eingebaut ist. So kann ein für eine Netzspannung geeignetes Gerät an eine Steckdose mit einer anderen Netzspannung angeschlossen werden.