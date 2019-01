Behrings Verteidiger erhält 810'000 Franken vom Bund

Kein World Cup of Hockey 2020 +++ Hardens 58 Punkte reichen nicht

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Im Herbst 2020 wird es keinen World Cup of Hockey geben. Das teilte die NHL nach einem Treffen mit der Spielergewerkschaft NHLPA mit. Die beiden Parteien waren sich in den Verhandlungen um eine Verlängerung des Gesamtarbeitsvertrag noch nicht näher gekommen sind. Ein Lockout liegt jedoch noch in weiter Ferne: Die Verhandlungen zwischen der Liga und den Spielern drehen sich um Lohnbeschränkungen und die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Nach 1996 und 2004 hatte das Turnier zuletzt 2016 in …