Kinderpornografie: Fedpol meldet für 2024 über 2000 neue Verdachtsfälle

Heftige Unwetter und Schnee haben in der Nacht auf Donnerstag in der südlichen Schweiz für Chaos gesorgt.

Heftige Unwetter und Schnee haben in der Nacht auf Donnerstag in der südlichen Schweiz für Chaos gesorgt.

Die Zahlen lügen nicht: Europa (und die Schweiz) ist abhängig von der Migration

Rechtsnationale Strömungen sind in Europa im Aufschwung und beschwören die Migration als Feindbild Nummer 1. Dabei droht Europa durch eine restriktive Migrationspolitik weiter in die Bevölkerungskrise zu rutschen.

Im letzten Februar erzielte die rechtsnationale Partei AfD bei der Bundestagswahl ein Rekordresultat und wird zur zweitstärksten Kraft in Deutschland. Sie ist eines der jüngsten Beispiele für die erstarkte neue Rechte, die mit ihrer Abschottungspolitik Wahlerfolge in ganze Europa feiert. Doch der Kurs ist nicht neu – in Ungarn regiert der rechtsnationale Bürgerbund Fidesz unter Premierminister Viktor Orbán seit bald 15 Jahren und hat das Land in eine autoritäre Demokratie verwandelt.