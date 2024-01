Brian Keller zu Strafuntersuchung: «Das ist alles Schauspielerei»

Am Freitag wurde publik, dass die Zürcher Staatsanwaltschaft wohl wegen dieses Vorfalls ein Verfahren gegen Brian Keller eröffnet hatte. Die Staatsanwaltschaft habe gestützt auf die polizeilichen Ermittlungen gegen Keller «am 22. Januar 2024 ein Strafverfahren wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit im Sinne von Art. 259 StGB eröffnet», so die Staatsanwaltschaft gegenüber dem «Blick».

Das sei alles nur Schauspielerei, so Keller. «Das geht so weit, dass die Staatswanwaltschaft ermittelt, TikTok meinen Account gesperrt hat – alles nur wegen Show.» Mit Gewalt habe er nichts zu tun, «ich distanziere mich von jeglicher Gewalt, Gewalt ist keine Lösung», fährt er fort.

Er wolle Stellung nehmen, «zu den Vorfällen, die in den Zeitungen waren», sagt Brian Keller im Video, das er am Wochenende auf Instagram hochgeladen hat. «Es war wiedermal eine Inszenierung und wiedermal sind alle darauf reingefallen», meint der ehemalige Häftling.

Mann schiesst in Zürich auf Auto – Velofahrerin muss wegen Knall ins Spital

Ein Mann hat am Freitag in der Stadt Zürich kurz vor 9 Uhr auf den Reifen eines an der Badenerstrasse parkierten Autos geschossen. Die Stadtpolizei Zürich nahm den mutmasslichen Schützen, einen 30-jährigen Iraker, daraufhin in unmittelbarer Nähe im Stadtkreis 4 fest und stellte eine Faustfeuerwaffe sicher.