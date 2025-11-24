trüb und nass
Felssturz in Brienz im Livestream: Die aktuelle Lage vor Ort

Über Brienz droht der grosse Felssturz: Die Lage vor Ort im Livestream

24.11.2025, 10:2924.11.2025, 10:29

Am Wochenende kam es über dem Bündner Bergdorf Brienz/Brinzauls zu weiteren Felsabbrüchen. Sie stellten zwar keine Bedrohung für das Dorf dar, doch Christian Gartmann, Brienzer Medienverantwortlicher und Mitglied des Gemeindeführungsstabs, meint:

«Vor einem grossen Abbruch erwarten die Experten eine Häufung von Felsstürzen.»
Christian Gartmann, Brienzer Medienverantwortlicher und Mitglied des Gemeindeführungsstabs

Experten gehen nach wie vor von einem Felssturz in den nächsten Tagen aus. Wenn der Felssturz auf die darunterliegende Schutthalde fällt, könnte er dort laut den Geologen weite Gesteinsmassen in Bewegung bringen. Bis zu einer Million Kubikmeter Schutt könnte dann in Richtung des Dorfes abgehen. Würde er das Dorf erreichen, würde es wohl Schäden geben, erklärt Gartmann.

Die Abbrüche in Brienz vom Wochenende:

Im Stream oben kannst du die Lage vor Ort live mitverfolgen. (leo)

