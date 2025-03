Kommentar

Die SVP oben ohne: Roger Köppel stört sich an krawattenlosen Politikern

Roger Köppel stört sich am Outfitt der SVP an der Bundesratswahl. Dabei achten in der Politik so manche nicht mehr so genau auf Kleidervorschriften oder gar Stil.

Michael Graber / ch media

«Die SVP verlottert.» So urteilte Roger Köppel, Verleger, Videokommentator und neuerdings auch Modefachmann, auf X. Den Lotterzustand erkannte Köppel am Hals von Parteipräsident Marcel Dettling. Dieser hatte sich erdreistet, an der Bundesratswahl keine Krawatte zu tragen. Nur Anzug und Hemd. Da platzte Köppel der bekrawattete Kragen. Sapperlot!

Bild: screenshot x

Wobei: In Tagen, in denen Elon Musk in urwüsten Beinahe-Ed-Hardy-Shirts mit der Kettensäge die Bürokratie zersägt, ist die Welt nicht nur ganz grundsätzlich aus den Fugen geraten, sondern auch modetechnisch. Neurechts trägt nicht mehr (nur) feinen italienischen Zwirn.

Und passgenau muss der schon gar nicht sein. Trump trägt deutlich zu grosse Anzüge und viel zu grosse Krawatten. Egal, wie uneinig man sich über seine Politik sein mag: Modisch ist er eine Zumutung.

Elon Musk ohne Anzug und Krawatte im Weissen Haus. Bild: keystone

Dagegen hat links kleidungstechnisch aufgeholt. Nicht mehr Widerstand durch zerrissene Jeans und knallbunte Shirts. Der Look vom einstigen Klassenfeind wurde längst okkupiert. Und oft deutlich stilsicherer als die andere Ratsseite. Sogar vereinzelt mit Krawatte, wie am Mittwoch im Bundeshaus beobachtet werden konnte.

Werden die Nonkonformisten plötzlich zu den Angepassten? Sehen wir bald als Gegenreaktion auch mal Roger Köppel oben ohne – Krawatte?

Quatsch! Ob eine Partei verlottert, sehen wir ganz sicher nicht am fehlenden Schlips. Eleganz und Respekt stellen sich nicht durch einen schlecht ausgeführten Windsor-Knoten ein. Wer wegen solcher Sachen einen dicken Hals kriegt, braucht selbst Tipps. Keine modischen. (aargauerzeitung.ch)

