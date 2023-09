Sparpotenzial vorhanden? Das ist 2024 die tiefste Krankenkassen-Prämie in deiner Gemeinde

«Das System stösst an die Grenze des Erträglichen.»

Die Prämien steigen so stark wie seit 2010 nicht mehr – die 6 wichtigsten Punkte

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Moskau: «UK und USA an Krim-Attacke beteiligt» ++ Briten auf schwarzer Liste Russlands

Russland verliert Artillerie am laufenden Band

So stark sind die Krankenkassen-Prämien seit 1996 gestiegen – und so wenig dein Lohn

«Wir sind fassungslos» – Mann stirbt in Zürcher Szene-Club

Schweizer bleiben trotz Vermögensrückgang die Reichsten

Die Weltbevölkerung hat im letzten Jahr so viel Vermögen verloren, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Auch in der Schweiz sanken 2022 die Konto-Saldi. Schuld waren in erster Linie die fallenden Börsenkurse. Dennoch bleiben die Schweizer weltweit die Reichsten.