Abstimmungsresultate vom September 2025: Alle Resultate vom Sonntag live

Abstimmungen Teaser Bild September 2025
Die Schweiz stimmt am Sonntag über die Einführung der E-ID und die Steuer auf Zweitliegenschaften ab.Bild: keystone

Was du vor dem Abstimmungssonntag wissen willst

Der zweite Abstimmungssonntag des Jahres 2025 steht an. Am 28. September befinden die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die E-ID und die Steuer auf Zweitliegenschaften. Hier findest du alle Informationen zu den Abstimmungen am Sonntag.
27.09.2025, 11:0427.09.2025, 11:04
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Olivier Meier
Olivier Meier
Nina Bürge
Nina Bürge

Steuer auf Zweitliegenschaften

Darum geht es:

Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Darum geht es bei der Abstimmung zum Eigenmietwert:

Video: watson/Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Zu Beginn der Umfragen scheint die Schweizer Bevölkerung für die Annahme der Steuer auf Zweitliegenschaften zu stimmen. Doch mittlerweile ist der Stand nicht mehr so klar wie noch vor einigen Monaten und die Annahme der Eingenmietwerts-Initiative scheint knapper als zuvor.

Die Resultate

Eigenmietwert

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

0 Stände

0 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Findest du hier am Sonntag ab 12 Uhr live

E-ID

Darum geht es:

Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Das sagen die Umfragen

Bei der ersten Abstimmung zur E-ID wurde diese von der Stimmbevölkerung im Mai 2021 abgelehnt. Dort wurde von den Gegnern kritisiert, dass diese von privaten Anbieterinnen herausgegeben würde. Nun soll der Bund das System zur Verfügung stellen. Entsprechend sehen auch die Umfrageergebnisse aus, und die Stimmbevölkerung scheint zur Annahme der elektronischen ID zu tendieren.

Die Resultate

E-ID

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

0 Stände

0 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Findest du hier am Sonntag ab 12 Uhr live

Die kantonalen Vorlagen

Appenzell Ausserrhoden

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden werden die Stimmberechtigten zur Kinderschutzinitiative zur Urne gebeten. Die Initiative fordert, dass gesundheitliche Schutzmassnahmen für Kinder und Jugendliche nur mit Zustimmung der Eltern/Erziehungsberechtigten angeordnet werden dürfen.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Appenzell Ausserrhoden abgestimmt

Basel-Stadt

In Basel-Stadt wird über die Initiative «Zämme in Europa» entschieden. Die Initiative verlangt, dass sich der Kanton Basel-Stadt für eine gute und stabile Beziehung der Schweiz mit der EU und den Nachbarländern der Schweiz einsetzt.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Basel-Stadt abgestimmt

Bern

Die Berner Mietinitiative fordert, dass neue Mieterinnen und Mieter einer Wohnung über den früheren Mietzins der Vormieter informiert werden. Das soll helfen, potenziell ungerechtfertigte Mietzinserhöhungen zu erkennen und zu verhindern.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Bern abgestimmt

Freiburg

Das Freiburger Stimmvolk entscheidet über die Erhaltung des Greyerzersee. Die Initiative schlägt vor, den Greyerzersee und sein Ufer als kantonales Naturerbe zu betrachten. Zusätzlich stimmen sie über den Bau einer neuen Haftanstalt ab. Das Gefängnis soll in einen Neubau, am selben Standort, verlegt werden, um Sicherheits- und Haftanordnungen zu verbessern.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Fribourg abgestimmt

Schwyz

Zur Attraktivierung des Lehrberufs sollen im Kanton Schwyz die Einstiegslöhne für Lehrpersonen moderat angehoben werden. Zudem soll die Kündigungsfrist von vier auf sechs Monate ausgeweitet werden.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Schwyz abgestimmt

Solothurn

Im Kanton Solothurn wird über drei Vorlagen entschieden. Die erste Vorlage verlangt, dass im ganzen Kanton Betreuungsgutscheine eingeführt werden, womit Eltern eine Vergünstigung für Kinderbetreuung erhalten würden. Weiter will der Kanton Solothurn ein Hochwasserschutzkonzept für die Dünnern ausarbeiten. Und es wird über die Finanzierung des Ausbaus des Bahnhof Solothurn Süd entschieden.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Solothurn abgestimmt

Tessin

Im Kanton Tessin wird darüber abgestimmt, dass alle Personen Prämienverbilligungen erhalten, welche mehr als 10 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens dafür ausgeben. In einer weiteren Initiative wird gefordert, dass Bewohner mehr Versicherungskosten von ihren Steuern abziehen können.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Tessin abgestimmt

Thurgau

Im Kanton Thurgau wird die Änderung des Ruhetagsgesetzes gefordert. So sollen künftig an hohen Feiertagen kulturelle und sportliche Veranstaltungen in Innenräumen mit unter 500 Teilnehmenden erlaubt werden.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Thurgau abgestimmt

Waadt

Im Kanton Waadt wird über drei Vorlagen entschieden. In einer Initiative wird gefordert, dass der Schutz des Mormont-Hügels und das Gebiet rundherum im Gesetz verankert wird. Dazu wurde ein entsprechender Gegenvorschlag eingereicht. In einer zweiten Forderung will der Kanton Waadt die Verteilung der Sitze im Kantonsrat nach Wahlen ändern. Und es wird entschieden, ob Ausländer künftig aktiv und passiv an Wahlen teilnehmen können.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Waadt abgestimmt

Kanton Zürich

Der Kanton Zürich stimmt erneut über das Energiegesetz ab. Der Kantonsrat hat den Gesetzesentwurf in einem Punkt verändert. Somit soll das Netto-Null-Ziel bis 2040, spätestens aber bis 2050 erreicht werden.

Darüber wird am Sonntag im Kanton Zürich abgestimmt

Stadt Zürich

In der Stadt Zürich wird über drei Vorlagen abgestimmt: über ein vergünstigtes VBZ-Abo, über eine neue Parkkartenverordnung sowie über ein Verbot von Laubbläser, die mit Benzin betrieben werden.

Darüber wird am Sonntag in der Stadt Zürich abgestimmt

Mehr zu den Abstimmungen im September 2025:

Diese 3 Dinge entscheiden den Abstimmungskrimi des Jahres
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 17
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
