Schweizerinnen und Schweizer sind offensichtlich nicht wahlmüde, wie es im Vorfeld prophezeit wurde. Wie Politologe Nenad Stojanović der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, zeigen die Resultate aus dem mittelgrossen Kanton Aargau, aber auch aus Zug und Glarus, dass die Stimmbeteiligung entgegen den Erwartungen steigen dürfte. Dies sei «interessant und spannend».



Die Grünen dürften in der Romandie stärker verlieren als in der Deutschschweiz, stellt Stojanović fest. So haben sie Grünen etwa in Genf und in der Waadt deutlich mehr verloren als in Basel-Stadt und in Graubünden.



Die SVP profitiere wohl von der höheren Stimmbeteiligung und einer besseren Mobilisierung. Ganz anders präsentiert sich die Situation für die Grünen: Selbst falls sie ihre Wählerschaft bei der Stange halten können, verlieren sie relativ gesehen – ebenfalls aufgrund der steigenden Wahlbeteiligung. (sda)