Grosser Jubel bei der SVP im Kanton St. Gallen.

Liveticker

Hochrechnung: SVP holt 8 neue Sitze +++ Grüne verlieren 6

Das Wichtigste in Kürze:

Heute Sonntag wählt die Schweiz ein neues Parlament . Laut ersten Hochrechnungen wird die SVP massiv zulegen. Zu den grossen Verlierern dürften die Grünen zählen. Das Schlussresultat wird für etwas vor Mitternacht erwartet.

. Laut ersten Hochrechnungen wird die SVP massiv zulegen. Zu den grossen Verlierern dürften die Grünen zählen. Das Schlussresultat wird für etwas vor Mitternacht erwartet. Die SVP erobert laut der ersten Sitzhochrechnung im Nationalrat acht Sitze und hält neu 61 Mandate . Die Grünen verlieren sechs ihrer bisher 28 Sitze, die GLP fünf ihrer bisher 16 Sitze. Die Mitte hält neu 30 Sitze und damit einen mehr als die FDP .

erobert laut der ersten im Nationalrat acht Sitze und hält neu . Die verlieren sechs ihrer bisher 28 Sitze, die fünf ihrer bisher 16 Sitze. Die hält neu 30 Sitze und damit einen mehr als die . Die SVP ist laut der SRG-Hochrechnung mit einem Wähleranteil von 29,0 Prozent (plus 3,4 Prozent) klare Gewinnerin der Nationalratswahlen. Die Grünen verlieren rund vier Prozentpunkte und fallen deutlich unter zehn Prozent (9,2 Prozent). Die Mitte könnte an der FDP vorbeiziehen.

ist laut der SRG-Hochrechnung mit einem Wähleranteil von 29,0 Prozent (plus 3,4 Prozent) klare Gewinnerin der Nationalratswahlen. Die verlieren rund vier Prozentpunkte und fallen deutlich unter zehn Prozent (9,2 Prozent). Die Mitte könnte an der FDP vorbeiziehen. Das entspricht in etwa den Prognosen und Umfragen vor den Wahlen.

Zu ganz grossen Überraschungen kam es bisher nicht. Mauro Poggia vom rechtspopulistischen MCG überholt in den Ständeratswahlen in Genf die linksgrünen Kandidaturen. Nicolas Rimoldi steht in Zürich weit von einem Nationalratssitz entfernt. Ex-Parteipräsidentin Petra Gössi könnte in Schwyz für die FDP einen Ständeratssitz erobern.

Die Elefantenrunde um 18.10 Uhr: Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

«Wir wären völlig unglaubwürdig», sagte Pfister in der Präsidentenrunde von Blick TV auf die Frage, ob die Mitte einen FDP-Sitz angreifen wolle. Die Mitte wähle amtierende Bundesräte nicht ab, jedoch müssten Wahlen Folgen haben und vier Sitze rechts seien zu viel und drei links auch. «Man kann sich ausrechnen, wie schwierig es ist, eine Lösung zu finden», sagte Pfister.



Für FDP-Präsident Thierry Burkart ist eine neue Sitzverteilung eine Diskussion für später: «Es entspricht nicht der Schweizerischen Tradition, dass bisherige Schweizer Bundesräte abgewählt werden. Deshalb sollten wir die Diskussion weniger in diesem Jahr führen, sondern vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.»



Auch SVP-Präsident Marco Chiesa sprach sich für den Status Quo aus. «Stabilität ist ein wichtiger Wert für unser Land, der auch einen gewissen Wohlstand bringt», so Chiesa.



Linke wollen Zauberformel ändern



Für Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP, ist die bürgerliche Mehrheit im Bundesrat «ein Problem». «Sie hat nichts dafür getan, bezahlbare Krankenkassenprämien und Mieten für die Menschen zu ermöglichen oder gute Löhne zu bieten in einer Zeit der Krise». sagte sie. Eine Mehrheit der SVP und FDP im Bundesrat entspreche nicht dem Willen der Wählerinnen und Wähler.



Auch für Grünen-Präsident Glättli ist es nicht vertretbar, dass gleichstarke Parteien im Parlament unterschiedlich im Bundesrat vertreten sind. «Die heutige Zauberformel hat definitiv ausgedient», sagte Glättli.



GLP-Präsident Jürg Grossen will die Zauberformel ebenfalls ändern, forderte dies jedoch nicht schon für die kommenden Wahlen im Dezember ein. «Ich erwarte, dass innerhalb der Legislatur Bewegung reinkommt, weil diese Zauberformel zu wenig repräsentativ ist.» (sda) 18:00 Hochrechnung: SVP legt acht Sitze zu, Grüne verlieren sechs Die SVP gewinnt gemäss der SRG-Hochrechnung im Nationalrat acht Sitze und hält neu 61 Mandate. Die Grünen verlieren sechs ihrer bisher 28 Sitze, die GLP fünf ihrer bisher 16 Sitze. Die Mitte hält neu 30 Sitze und damit einen mehr als die FDP. (sda) 17:58 Roland Fischer (GLP) verliert zum zweiten Mal Nationalratssitz Im Kanton Luzern hat die SP einen zweiten Nationalratssitz geholt. Die GLP verliert erneut ihr einzige Mandat.



Als einziger der sechs Bisherigen, die sich im Kanton Luzern zur Wahl stellten, hat damit der Grünliberale Roland Fischer die Wiederwahl nicht geschafft. Für ihn und seine Partei ist es ein Déjà-vu: Fischer hatte bereits 2015 nach vier Jahr sein Pult räumen müssen, als die GLP ihr Mandat verlor. Bei der «Klimawahl» von 2019 schafften die Partei und mit ihr Fischer die Rückkehr in die grosse Kammer.



Der Sitzverlust der GLP kommt im Kanton Luzern nicht überraschend, dass aber die SP und nicht die SVP die Siegerin sein wird, aber schon. Die SVP hat damit weiterhin zwei Sitze. Die Mitte hat unverändert drei Mandate, FDP und Grüne je eines.



Am meisten Stimmen holte der bisherige Nationalart Franz Grüter (SVP) mit 47'054 Stimmen. Neu gewählt wurde für die SVP Vroni Thalmann. Für die SP ziehen David Roth und Hasan Candan neu in den Nationalrat ein.



Die Mitte ist in der neuen Legislatur mit Leo Müller (bisher), Priska Wismer (bisher) und Pius Kaufmann (neu) vertreten. Bestätigt wurden ferner Michael Töngi (Grüne) und Peter Schilliger (FDP). (sda) Bild: keystone 17:55 Schaffhausen: Hurter (SVP) und Munz (SP) wieder in den Nationalrat gewählt Die beiden Schaffhauser Nationalratssitze bleiben unverändert: Thomas Hurter (SVP) und Martina Munz (SP) haben ihre Wiederwahl geschafft. Hurter wurde mit 21'425 Stimmen und Munz mit 17'316 Stimmen gewählt. (sda) Bild: keystone 17:54 Thurgauer FDP gewinnt einen Nationalratssitz auf Kosten der Grünen Im Thurgau hat die FDP die Rückkehr in den Nationalrat geschafft. Sie eroberte mit der Frauenfelderin Kristiane Vietze den vor vier Jahren an die Grünen verlorenen Sitz zurück. Die SVP behält drei der sechs Nationalratsmandate. Je ein Sitz bleibt bei SP und Mitte. (sda) Eine mittlere Sensation in Neuenburg von PeterBlunschi Die Abwahl von FDP-Ständerat Philippe Bauer in Neuenburg ist die erste richtig grosse Überraschung dieses Wahltags. Denn der Westschweizer Kanton wählt auch für die kleine Kammer im Proporz, was in der Regel bedeutet, dass ein Sitz an die Bürgerlichen und einer an Rotgrün geht. Der eher unerwartete Erfolg von Baptiste Hurni (SP) in ein weiteres Indiz dafür, dass die Sozialdemokraten in der Westschweiz stark abschneiden. Leidtragende sind meist die Grünen - allerdings nicht in Neuenburg. 17:45 Baptiste Hurni neu für Neuenburg im Ständerat Der Neuenburger FDP-Ständerat Philippe Bauer wird nicht wiedergewählt. Dafür zieht Nationalrat Baptiste Hurni (SP) in den Ständerat ein. Die Grüne Ständerätin Céline Vara ist wiedergewählt. (sda) Bild: keystone 17:39 SVP gewinnt 2019 in Freiburg im Nationalrat verlorenen Sitz zurück Die SVP geht als Gewinnerin aus den Nationalratswahlen im Kanton Freiburg hervor. Grossrat Nicolas Kolly gewinnt für die Partei den 2019 verlorenen zweiten Sitz zurück.



Ausserdem verteidigte der SVP-Politiker Pierre-André Page seinen Sitz im Nationalrat. Page kandidierte auch für den Ständerat.



Der Zugewinn für die SVP bei den Nationalratswahlen geht auf Kosten der SP: Sie verliert ihren zweiten Sitz. Ursula Schneider Schüttel wurde somit nicht wiedergewählt. Die Partei konnte lediglich den Sitz der Bisherigen Valérie Piller Carrard verteidigen.



Die Wiederwahl schaffte hingegen auch der Grüne Gerhard Andrey. Lange war unklar gewesen, ob er die nötigen Stimmen dazu erhalten wird. Vor vier Jahren hatte Andrey den Sitz von SVP-Nationalrat Jean-François Rime erobert.



Damit schaffte es die Linke nicht, ihre insgesamt drei von sieben Sitzen zu verteidigen - dies, obwohl sie geeint in den Wahlkampf ging.



Bei den Bürgerlichen gab es hingegen keine breite Allianz, denn die Mitte wollte keine Listenverbindung mit der SVP eingehen. Trotz allem verteidigten die beiden Bisherigen Christine Bulliard-Marbach und Marie-France Roth Pasquier von der Mitte-Partei ihre Sitze.



Bei der FDP schaffte es neu Nadine Gobet in den Nationalrat. Sie folgt damit Jacques Bourgeois, dem ehemalige Direktor des Bauernverbands, der nach 16 Jahren im Bundesparlament nicht mehr antrat. (sda) Bild: keystone Nicolas Kolly, neuer SVP-Nationalrat 17:30 Walliser Mitte-Ständeräte Rieder und Maret müssen in Stichwahl Bild: keystone Im Wallis kommt es bei den Ständeratswahlen am 12. November zu einem zweiten Wahlgang. Die beiden bisherigen Mitte-Ständeratsmitglieder Beat Rieder und Marianne Maret liegen vorne, verpassten das absolute Mehr jedoch. (sda) 17:27 SP nimmt GLP in Luzern Nationalratssitz ab Die SP gewinnt im Kanton Luzern einen zweiten Nationalratssitz, dies auf Kosten der GLP, die ihren einzigen Sitz in der grossen Kammer verliert. Die anderen Parteien konnten ihre Sitze halten.



Lange hatte es danach ausgesehen, dass die SVP zu Lasten der GLP einen Nationalratssitz gewinnt. Gemäss des provisorischen Schlussresultats schaffte es aber die SP, einen zweiten Sitz zu holen. Die SVP hat damit weiterhin zwei Mandate.



Die Mitte konnte ihre drei Sitze im Nationalrat verteidigen. Die FDP und die Grünen haben weiterhin je ein Mandat. (sda) 17:23 Die beiden bisherigen Thurgauer Ständeräte klar bestätigt Bild: keystone Die Thurgauer Ständeräte Brigitte Häberli (Mitte) und Jakob Stark (SVP) haben ihre Wiederwahl im ersten Wahlgang geschafft. Sie setzten sich mit grossem Abstand gegen vier Herausforderer von GLP, FDP, Aufrecht und einer parteilosen Kandidatin durch.



Brigitte Häberli erzielte 51'209 Stimmen, Jakob Stark erreichte 46'126 Stimmen. Beide übertrafen das absolute Mehr von 37'635 Stimmen deutlich. Damit schickt die Thurgauer Stimmbevölkerung die beiden 65-Jährigen für weitere vier Jahre als Standesvertreter nach Bern.



Die beiden Bisherigen wurden von vier Kandidatinnen und Kandidaten herausgefordert. Das beste Resultat erzielte Stefan Leuthold von der GLP. Er erhielt 19'290 Stimmen, Kristiane Vietze (FDP) kam auf 17'665 Stimmen.



Robin Spiri (Aufrecht) und Gabriela Coray (parteilos) vermochten 7397 beziehungsweise 3623 Stimmen auf sich zu ziehen. (sda) 17:20 Beide St. Galler Ständeräte im ersten Wahlgang gewählt Bild: keystone Benedikt Würth (Mitte) und Esther Friedli (SVP) sind bei den St. Galler Ständeratswahlen im ersten Wahlgang gewählt worden. Sie liegen mit riesigem Abstand vor der Konkurrenz. (sda) 17:13 SVP gewinnt im Kanton St. Gallen einen Sitz Die SVP hat bei den St. Galler Nationalratswahlen einen Sitz auf Kosten der Grünliberalen gewonnen. Damit kommt die SVP nun auf fünf der insgesamt zwölf Sitze. FDP, Mitte und SP bleiben bei je zwei Mandaten, die Grünen bei einem Sitz. (sda) 17:10 SGB-Präsident Maillard schafft Ständeratswahl in erster Runde Bild: keystone Im Kanton Waadt ist der SP-Politiker Pierre-Yves Maillard am Sonntag bereits im ersten Wahlgang in den Ständerat gewählt worden. Mit 52,30 Prozent der Stimmen erreichte der Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds als Einziger die absolute Mehrheit.



Sein ehemaliger Amtskollege in der Waadtländer Regierung, FDP-Mann Pascal Broulis, landete mit einem Stimmenanteil von 43,2 Prozent auf dem zweiten Platz. Er muss am 12. November in den zweiten Wahlgang.



Deutlich schlechter schloss mit einem Stimmenanteil von 26,96 Prozent SVP-Nationalrat Michaël Buffat ab, der gemeinsam mit Broulis unter dem Banner des bürgerlichen Bündnisses angetreten war. In der Stichwahl wird Broulis allein für die sogenannte Alliance vaudoise ins Rennen gehen.



Broulis' grösster Widersacher in der zweiten Runde dürfte der Grüne Raphaël Mahaim (24,68 Prozent) werden. Die Grünliberale Céline Weber (13,47 Prozent) und die anderen acht Kandidaten waren weit abgeschlagen. (sda) 17:07 SVP gewinnt 2019 in Freiburg im Nationalrat verlorenen Sitz zurück Die SVP geht als Gewinnerin aus den Nationalratswahlen im Kanton Freiburg hervor. Grossrat Nicolas Kolly gewinnt für die Partei den 2019 verlorenen zweiten Sitz zurück. Die SP verliert ihren zweiten Sitz. Ursula Schneider Schüttel wurde nicht wiedergewählt. (sda) 17:04 Party bei der SVP, Wunden lecken bei den Grünen



«Den Kandidierenden geht es nicht gut», sagt Simon Meyer, Co-Präsident der Grünen Kanton Zürich zu den wackelnden Sitzen von Meret Schneider und Katharina Prelicz-Huber. @watson_news #WahlCH23 pic.twitter.com/8nFIFvr35c — K.Marti (@killumination__) October 22, 2023



... wird im Rössli in Ilnau auf den SVP-Wahlsieg angestossen.



Die Stimmung im Saal ist gut, die ersten Biere wurden bereits geöffnet und auch der Wein wird schon ausgeschenkt. Das überrascht wenig, denn laut den ersten Hochrechnungen gewinnt die #SVP über 3 Prozent. #wahlen2023 @watson_news pic.twitter.com/ArJUmZ8cr0 — Juliette Baur (@juliettebaur) October 22, 2023 Unterschiedlicher könnte die Gemütslage nicht sein. Während bei den Grünen in der Zürcher Photobastei Gründe für die Niederlage gesucht werden ...... wird im Rössli in Ilnau auf den SVP-Wahlsieg angestossen. 17:01 Petra Gössi (FDP) verdrängt Mitte-Ständerat Othmar Reichmuth Bild: keystone Die Schwyzer FDP-Nationalrätin Petra Gössi (FDP) hat Othmar Reichmuth (Mitte) aus dem Ständerat gedrängt. Somit ist sie die erste Schwyzer Ständerätin. Nationalrat Pirmin Schwander (SVP) schaffte es, den Sitz des zurücktretenden SVP-Ständerats Alex Kuprecht zu verteidigen.



Am besten schnitt FDP-Nationalrätin Petra Gössi ab, sie holte 33'342 Stimmen. SVP-Nationalrat Pirmin Schwander erzielte 30'112 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 26'695 Stimmen, die Wahlbeteiligung bei 56,81 Prozent.



Nicht wiedergewählt wurde der amtierende Mitte-Ständerat Othmar Reichmuth. Er machte 27'699 Stimmen. Einen schweren Stand hatten auch die beiden linken Kandidaturen: SP-Kantonsrätin Elsbeth Anderegg Marty bekam 8425 Stimmen, Dave Heinzer von der Grünen 7201 Stimmen. (sda) 16:55 SVP könnte im Tessin einen Sitz auf Kosten der Mitte gewinnen Im Tessin könnte die SVP einen Sitz zulegen. Gemäss Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG gewinnt die SVP einen Sitz auf Kosten der Mitte-Partei. Rot-Grün behält gemäss Hochrechnung ihre beiden Sitze in der grossen Kammer.



Ebenfalls stabil bleiben demnach die Lega (1 Sitz) sowie die FDP (2 Sitze). Die Mitte-Partei hielt bisher 2 Sitze in der grossen Kammer. Insgesamt verfügt das Tessin über 8 Sitze im Nationalrat.



Nach Auszählung von 88 der insgesamt 106 Tessiner Gemeinden lagen Mitte-Partei, FDP und Rot-Grün zwischen 19,6 und 20,6 Prozent Wähleranteil. Welche der drei Parteien beziehungsweise Blöcke einen Sitz verlieren wird, dürfte sich erst nach Auszählung der Städte Bellinzona und Lugano entscheiden. (sda) 16:48 Baselbiet: Ständerätin Maya Graf (Grüne) klar bestätigt Bild: keystone Bei den Baselbieter Ständeratswahlen hat die amtierende Ständerätin Maya Graf (Grüne) den bürgerlichen Herausforderer Sven Inäbnit (FDP) klar distanziert. Viele Stimmen vereinigte sie vor allem in den stadtnahen Unterbaselbieter Gemeinden.



Die 61-jährige Biobäuerin Graf aus Sissach vereinigte 45'554 oder 54,4 Prozent der Stimmen. Sie ist seit 2019 Ständerätin und sass zuvor von 2001 bis 2019 im Nationalrat, den sie 2009 auch präsidierte.



Graf gewann ihre Wahl vor allem in der grossen Unterbaselbieter Gemeinden, aber auch in ihrer Wohngemeinde Sissach und im Kantonshauptort Liestal, wo sie knapp zwei Drittel der Stimmen holte.



Der in Binningen wohnhafte 59-jährige Apotheker Sven Inäbnit kam auf 35'976 Stimmen. Er ist seit 2013 Landrat und seit 2009 Einwohnerrat von Binningen, was ihm aber auch in seiner Wohngemeinde nicht weiterhalf: Auch dort unterlag er Graf relativ deutlich. Einzig in der Basler Vortortsgemeinde Bottmingen erzielte er eine knappe Mehrheit.



Die Wahlbeteiligung lag bei 44,77 Prozent. (sda) Deshalb hat die SVP gewonnen von corsin.manser Die SVP ist die grosse Gewinnerin der Wahlen. Politologe Oliver Strijbis erklärt im watson-Wahlbüro, warum das so ist und welches Rennen weiterhin Spannung verspricht. 16:36 Aargauer SVP gewinnt Sitz hinzu – Lilian Studer (EVP) verliert ihren Sitz Bild: keystone Bei den Nationalratswahlen im Kanton Aargau hat SVP ihren vor vier Jahren verlorenen siebten Sitz zurückerobert. Die EVP verlor ihren einzigen Sitz.



Nach vier Jahren muss Lilian Studer, Präsidentin der EVP Schweiz, ihren Sitz im Nationalrat räumen. Die Kleinpartei verlor ihren Sitz, den die 46-jährige Studer vor vier Jahren mit Hilfe einer Listenverbindung gewonnen hatte.



Neu in den Nationalrat für die SVP einziehen wird Grossrat Christoph Riner aus Zeihen. Der 46-jährige Riner ist Kaufmann. Er setzte sich politisch bislang vor allem für höhere Hürden bei Einbürgerungen sowie für den Schiesssport ein.



Für die SP wird neu Grossrätin Simona Brizzi in den Nationalrat einziehen. Die 50-jährige aus Ennetbaden ist Dozentin.



Alle bisherigen Nationalrätinnen und Nationalräte schafften die Wiederwahl. Das beste Stimmenresultat erzielte Benjamin Giezendanner (SVP). Auf der SVP-Liste wurde der Name von Parteipräsident Andreas Glarner offenbar wiederholt gestrichen: Glarner rutschte vom zweiten Listenplatz auf den fünften Platz ab.



Die weiteren Parteien verteidigten ihre Sitze. Die 16 Sitze teilen sie wie folgt auf: SVP 7 (2019: 6), SP 3 (3), FDP 2 (2), Mitte 2 (2), Grüne 1 (1), GLP 1 (1), EVP 0 (1). (sda) 16:33 SVP-Aeschi: «Herausforderungen in Schweizer Politik sind riesig» Bild: keystone SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi ist trotz des stattlichen Gewinns seiner Partei nicht zum Feiern zumute. «Die Herausforderungen in der Schweizer Politik sind riesig», sagte er einer Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.



Was der Zuger Nationalrat damit ansprach: Die Zuwanderung und den Asylbereich. Zudem habe sich die Sicherheitslage «dramatisch verschlechtert». Die SVP versuche nun, mit der Mitte-Partei und der FDP Mehrheiten zu finden. Es brauche eine neue Politik, die Bevölkerung habe am Wahlsonntag klar einen Richtungswechsel beschlossen. Das Schweizer Volk habe der SVP einen klaren Auftrag gegeben. (sda) 16:26 Solothurner Ständerat Pirmin Bischof (Mitte) klar wiedergewählt Bei den Solothurner Ständeratswahlen ist der bisherige Pirmin Bischof (Mitte) für eine vierte Amtszeit wiedergewählt worden. Für den freien SP-Ständeratssitz kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Unter dem absoluten Mehr lagen Franziska Roth (SP) gefolgt von Christian Imark (SVP) und Regierungsrat Remo Ankli (FDP). (sda) Bild: keystone Für den freien SP-Sitz kommt es damit zu einem zweiten Wahlgang. Bei der Auszählung der 107 Gemeinden lag Bischof von Anfang an vorne. Am Schluss übertraf er das absolute Mehr deutlich. SP-Nationalrätin Roth wurde zweite. Sie blieb jedoch mit rund 12'500 Stimmen unter dem absoluten Mehr. In letzter Minute überholte sie SVP-Nationalrat Imark, der den dritten Platz belegte. Den Ausschlag dafür gab Roths starkes Ergebnis in der Stadt Solothurn, deren Resultat zuletzt bekannt wurde.



Regierungsrat Ankli, mit dem die FDP ihren 2011 an die Mitte verlorenen Ständeratssitz zurückerobern will, landete auf dem vierten Platz, mit rund 5000 Stimmen weniger als Roth. Chancenlos waren Nationalrat Felix Wettstein (Grüne) und Dieter Künzli (GLP). Die Wahlbeteiligung lag bei 47,48 Prozent. (sda) SVP im Hoch, aber ... von PeterBlunschi Die erste SRG-Hochrechnung zeigt, dass die SVP wie erwartet stark zulegen wird. Die 30-Prozent-Marke, die ihr von der ziemlich abenteuerlichen NZZ-Hochrechnung in Aussicht gestellt wurde, dürfte sie aber verfehlen. Und ob sie die zwölf Sitzverluste im Nationalrat von 2019 kompensieren kann, ist alles andere als sicher. Die Mitte könnte tatsächlich besser abschneiden als die FDP, aber nicht gut genug, um Ambitionen auf den zweiten Bundesratssitz zu rechtfertigen. Schlecht sieht es für die GLP und besonders für die Grünen aus. Auch in diesem Fall heisst es: Ein Angriff auf den Sitz von Alain Berset macht keinen Sinn. 16:19 SVP-Wahlkampfleiter Marcel Dettling sieht positive Tendenz Bild: keystone Für SVP-Wahlkampfleiter und Nationalrat Marcel Dettling sieht die Tendenz am Wahlsonntag gut aus. Im Bereich Zuwanderung erwarte das Volk eine massive Kurskorrektur, sagte Dettling der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter.



Man hoffe nun, dass die FDP und die Mitte selbst auch eine Kurskorrektur vornehmen würden, damit man endlich akzeptable Lösungen hinkriegen würde, sagte Dettling.



Es müsse nun aber abgewartet werden, wie sich die Resultate im Verlaufe des Wahltags weiter entwickeln: «Ich habe es etwas wie mit den Schwingern, nur wenn man drei Gänge gewonnen hat, ist man am Schluss noch nicht der Sieger», so der SVP-Nationalrat aus dem Kanton Schwyz. (sda) 16:16 Alle Solothurner Parteien halten ihre Sitze im Nationalrat Im Kanton Solothurn gibt es bei den Nationalratswahlen keinen Gewinner und keinen Verlierer. Alle fünf Parteien verteidigten ihre Mandate. Die SVP hat weiterhin zwei Sitze. SP, FDP, Mitte und Grüne bleiben mit je einem Sitz im Nationalrat vertreten.



Für die FDP neu in den Nationalrat gewählt wurde der 46-jährige Kantonsrat Simon Michel. Er ist Chef des Medizinaltechnik-Unternehmens Ypsomed. Für die SVP zieht der 56-jährige Kantonsrat und Rechtsanwalt Rémy Wyssmann neu in den Nationalrat ein.



Die Wiederwahl schafften Christian Imark (SVP), Stefan Müller-Altermatt (Mitte), Franziska Roth (SP) und Felix Wettstein (Grüne). Die Grünen hatten ihren Sitz vor vier Jahren von der SP erobert. Dieser galt als gefährdet. (sda) 16:07 Bündner SVP erobert zweiten Nationalratssitz zurück Bild: keystone Die SVP des Kantons Graubünden hat ihr Ziel erreicht und den 2019 an die SP verlorenen zweiten Nationalratssitz zurückerobert. Damit sitzen Magdalena Martullo-Blocher und neu Roman Hug für den Bergkanton in der grossen Kammer.



Die drei bisherigen Nationalräte Martin Candinas (Mitte), Jon Pult (SP) und Anna Giacometti (FDP) wurden wiedergewählt. Das beste Resultat erzielte Candinas mit 28'400 Stimmen, gefolgt von Martullo-Blocher mit 21'795 Stimmen. Knapp dahinter rangiert Jon Pult mit 21'290 Stimmen.



Damit sitzt für den Bergkanton eine Frau weniger im Nationalrat. Den Sitz der nicht wieder angetretenen Sandra Locher Benguerel (SP) hat jetzt Roman Hug inne. (sda)(sda) 16:01 1. nationale Hochrechnung: SVP mit fast 29 Prozent Die Grünen verlieren bei den Nationalratswahlen laut der ersten SRG-Hochrechnung 4,1 Prozentpunkte und kommen auf einen Wähleranteil von noch 9,1 Prozent. Die Mitte würde mit 14,7 Prozent die FDP (14,6 Prozent) überholen. Grosse Wahlsiegerin dürfte die SVP werden.



Mit einem Wähleranteil von 29,0 Prozent steuert die Volkspartei nach Verlusten 2019 wieder ihrem Wählerrekord aus dem Jahr 2015 zu, wo sie einen Wählerinnen- und Wähleranteil von 29,4 Prozent erreichte. Wie der ersten nationalen Hochrechnung der SRG vom Sonntagnachmittag zu entnehmen ist, entsprechen die 29 Prozent einem Zugewinn von 3,4 Prozentpunkten.



Auf der Gewinnerseite landet auch die Mitte. Die Partei käme gemäss der Hochrechnung auf 14,7 Prozent Stimmenanteil. Das sind 0,9 Prozentpunkte mehr als 2019, als sie noch getrennt als CVP und BDP angetreten war.



Damit überholt die Mitte knapp die FDP, welche einen Wähleranteil von 14,6 Prozent erreicht, ein Minus von einem halben Prozentpunkt seit 2019. Die SP legt 0,4 Punkte auf 17,2 Prozent zu und ist damit klar zweitstärkste Partei.



Hinter den Grünen reiht sich die Grünliberale Partei (GLP) als zweite Siegerin der Wahlen 2019 in die Reihe der Verlierer ein. Sie muss einen Verlust von 0,7 Prozentpunkten auf noch 7,1 Prozent hinnehmen.



Die EVP verliert 0,1 Prozentpunkte auf 2 Prozent, die Linkspartei PdA 0,2 Punkte auf 0,8 Prozent und die Lega 0,3 Punkte auf 0,5 Prozent. Die Kleinpartei EDU hingegen kann ihren Anteil um 0,3 Punkte auf 1,3 Prozent steigern. Auf weitere Parteien entfielen 3,7 Prozent der Stimmen, ein Plus von 0,9 Punkten. (sda)



Die Zahlen:



SVP 28,9 Prozent (2019: 25,6 Prozent)

SP: 17,4 Prozent (16,8 Prozent)

Mitte: 14,7 Prozent (2019 damalige BDP und CVP zusammengezählt: 13,8 Prozent).

FDP: 14,6 Prozent (15,1 Prozent)

Grünen: 9,2 Prozent (13,2 Prozent)

GLP: 7 Prozent (7,8 Prozent) 15:46 SVP könnte im Kanton Freiburg Nationalratssitz zurückgewinnen Die SVP des Kantons Freiburg könnte ihren 2019 verlorenen Nationalratssitz auf Kosten der SP wieder zurückgewinnen. Das prognostizieren die Trendrechnungen.



Nach Auszählungen in 107 von 127 Gemeinden wird die SVP mit 26,22 Prozent die wählerstärkste Partei. Damit dürfte der bisherige Pierre-André Page seinen Nationalratssitz behalten. Der zweite Sitz ginge dann an Nicolas Kolly, SVP-Fraktionschef im Freiburger Grossen Rat.



Die SP dürfte mit 17,4 Prozent zweitstärkste Kraft im Kanton werden. Damit wird die Partei den Sitz der Bisherigen Valérie Piller Carrard verteidigen können. Für die ebenfalls Bisherige Ursula Schneider Schüttel dürfte es jedoch nicht mehr reichen. Grund dafür sind zu wenig Kandidatenstimmen.



Knapp hinter den Sozialdemokraten folgt die Mitte-Partei mit 16,58 Prozent. Das dürfte reichen, um den beiden Bisherigen Christine Bulliard-Marbach und Marie-France Roth Pasquier die Sitze zu sichern.



Bei der FDP mit einem Wähleranteil von 12,48 Prozent dürfte der von Jacques Bourgeois freiwerdende Nationalratssitz an FDP-Grossrätin Nadine Gobet übergehen. Unklar ist noch, ob der Grüne Gerhard Andrey seien Sitz verteidigen kann, denn seine Partei liegt momentan bei 8,4 Prozent.



Der Kanton Freiburg hat insgesamt sieben Sitze im Nationalrat. Sechs Bisherige haben erneut kandidiert. Noch fehlen die Resultate aus den bevölkerungsreichen Städten Freiburg, Bulle und Villars-sur-Glâne. (sda) 15:41 GLP-Präsident Jürg Grossen zeigt sich wenig optimistisch Bild: keystone Grünliberalen-Präsident Jürg Grossen (GLP/BE) hat sich am Sonntag wenig optimistisch bezüglich des Wahlausgangs gezeigt. «Es sieht aus, als ob wir wenig Wählerprozente, aber gerade recht viele Sitze verlieren», sagte Grossen zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.



«Es zeigt sich, dass Wachstum keine lineare Geschichte ist», sagte Grossen weiter. Trotzdem sei die GLP nicht komplett demotiviert. Es habe auch Erfolge gegeben, so Grossen. «Noch offen ist auch, ob wir unser Ziel erreichen, einen Ständeratssitz zu gewinnen.» Die Ziele mit den Wählerprozenten werde die GLP aber nicht erreichen. «Es gibt an einem solchen Tag Licht und Schatten», sagte Grossen. (sda) 15:37 Stimmbeteiligung steigt überraschend Schweizerinnen und Schweizer sind offensichtlich nicht wahlmüde, wie es im Vorfeld prophezeit wurde. Wie Politologe Nenad Stojanović der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, zeigen die Resultate aus dem mittelgrossen Kanton Aargau, aber auch aus Zug und Glarus, dass die Stimmbeteiligung entgegen den Erwartungen steigen dürfte. Dies sei «interessant und spannend».



Die Grünen dürften in der Romandie stärker verlieren als in der Deutschschweiz, stellt Stojanović fest. So haben sie Grünen etwa in Genf und in der Waadt deutlich mehr verloren als in Basel-Stadt und in Graubünden.



Die SVP profitiere wohl von der höheren Stimmbeteiligung und einer besseren Mobilisierung. Ganz anders präsentiert sich die Situation für die Grünen: Selbst falls sie ihre Wählerschaft bei der Stange halten können, verlieren sie relativ gesehen – ebenfalls aufgrund der steigenden Wahlbeteiligung. (sda) 15:31 Zweiter Wahlgang nötig für Ständerat im Kanton Freiburg In Freiburg hat im ersten Wahlgang keine Kandidatin das absolute Mehr erreicht. An der Spitze lagen die Bisherigen Isabelle Chassot (Mitte) mit 34'838 Stimmen und Johanna Gapany (FDP) mit 27'989 Stimmen. Dicht dahinter folgte Pierre-André Page (SVP) mit 27'280 Stimmen. (sda) 15:22 Petra Gössi (FDP) könnte Reichmuth (Mitte) aus Ständerat drängen Bild: keystone Die Schwyzer FDP-Nationalrätin Petra Gössi (FDP) ist nach der Auszählung von 23 der 30 Schwyzer Gemeinden auf bestem Weg, als erste Schwyzer Frau in den Ständerat gewählt zu werden. Am zweitmeisten Stimmen machte bislang SVP-Nationalrat Pirmin Schwander. Der amtierende Mitte-Ständerat Othmar Reichmuth hätte demnach das Nachsehen. (sda) 15:21 Die bisher absehbaren Sitzveränderungen mit 20 berücksichtigten Kantonen SVP +6 (2019 −12)

GLP −4 (2019 +9)

Mitte +3 (2019 CVP & BDP −7)

Grüne −7 (2019 +17)

EDU +1

MCG +1 (2019 −1)

EVP −1 (2019 +1)





Ensemble à Gauche +1. Glarner wird «abgestraft» von PeterBlunschi Noch fehlen im AG 10 Gemeinden, doch bereits jetzt zeigt sich, dass A. Glarner einige Listenplätze zurückfällt, d.h. von vielen SVP-Wählern "abgestraft" wurde.

Auch interessant: Der letztplatzierte SVP-ler hat mehr Stimmen als die Bestplatzierte der übrigen Parteien. #WahlCH23 pic.twitter.com/U7rP7E1h2o — Sandro Lüscher (@luescher_sandro) October 22, 2023 15:17 Anna Giacometti sorgt für Überraschung in Graubünden Nach 100 ausgezählten von 101 Bündner Gemeinden hat die bisherige Nationalrätin Anna Giacometti (FDP) 13'376 Stimmen erreicht. Das sind fast doppelt so viele wie bei den letzten Wahlen 2019. Bild: keystone Ihr Amt als Nationalrätin galt als besonders gefährdet, weil sie parteiintern von Alt-Regierungsrat Christian Rathgeb herausgefordert wurde. Mit seinem soliden Leistungsausweis hätte der FDP-Mann dem Partei-Aushängeschild den Platz strittig machen können. Nun liegt Rathgeb 5'533 Stimmen hinter Giacometti – eine Überraschung. Noch fehlt das Ergebnis aus der Gemeinde Chur.



Die FDP Graubünden dürfte bei den Wahlen generell zulegen. Das Institut GFS Bern geht im Auftrag der SRG von einem Plus von 0,4 Prozentpunkten Wähleranteile aus. Damit käme die Partei auf gesamthaft 14 Prozent. Die grösste Gewinnerin in Graubünden ist nach aktuellen Hochrechnungen die SVP, sie legt um 1,3 Prozent zu und kommt auf 31,2 Prozentpunkte.



Damit dürfte die Partei den 2019 an die SP verlorenen Nationalratssitz zurückerobern. Gemäss Zwischenstand würden die SVP-Sitze von Magdalena Martullo-Blocher und Parteipräsident Roman Hug besetzt werden. (sda) 15:16 Keine Sitzverschiebungen im Baselbiet erwartet Bei den Nationalratswahlen im Baselbiet zeichnet sich gemäss Hochrechnung des Kommunikationsforschungsinstituts gfs Bern im Auftrag von SRG eine Bestätigung der sieben bisherigen Sitzinhaberinnen und -inhaber ab. Dies, obwohl die Grünen massiv an Stimmen verlieren würden.



Das würde bedeuten, dass SVP und SP bei je zwei Sitzen bleiben würden. Dies ungeachtet der Tatsache, dass sich ein starker Zuwachs von 4,5 Prozent an Wählerstimmen für die SVP abzeichnet. Die SP ihrerseits macht gemäss Hochrechnung 2,7 Prozent an Stimmen gut.



Die Parteien FDP, Mitte und Grüne würden bei je einem Nationalratssitz verbleiben. Die Grünen sind gemäss Hochrechnung mit einem Minus von 8,1 Prozent die grossen Verliererinnen der Wahlen im Baselbiet. Das würde fast einer Halbierung des Stimmenanteils von 2019 entsprechen. Auch die FDP verliert laut Hochrechnung 2,9 Prozent der Stimmen, während die Mitte 1,5 Prozent an Stimmen gut macht. (sda) 15:14 Hochrechnung Bern: Grüne verlieren auch hier zwei Sitze Das Muster zieht sich weiter: Laut einer gfs.bern-Hochrechnung müssen die Grünen auch im Kanton Bern Federn lassen. Die Hochrechnung geht von einem Sitzverlust von zwei Sitzen aus, neu hält die Partei noch 2 Sitze. Profitieren werden die SVP (neu 8) und die SP (5).



Das Endergebnis wird Staatsschreiber Christoph Auer voraussichtlich zwischen 21 und 23 Uhr im Berner Rathaus verkünden. (mlu/sda) Erste Überraschung in Genf von PeterBlunschi Drei Stunden nach Schliessung der Wahllokale wartet man nach wie vor auf eine dicke Überraschung. Am meisten verblüfft bislang die Ständeratswahl in Genf, wo Mauro Poggia vom rechtspopulistischen MCG deutlich vor dem Bisherigen-Duo von SP und Grünen liegt. Allerdings ist Poggia als ehemaliger kantonaler Gesundheitsdirektor ein vergleichsweise pragmatischer Politiker und damit für breite Kreise wählbar. Und im zweiten Wahlgang werden gerade in Genf die Karten oft neu gemischt. Bild: keystone 15:06 Aargauer Ständerat Thierry Burkart (FDP) wiedergewählt Bild: keystone Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart ist im ersten Anlauf klar wiedergewählt worden. Für den freien SVP-Sitz im Ständerat kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Benjamin Giezendanner (SVP) und Gabriela Suter (SP) führen das Feld an. Marianne Binder-Keller (Mitte) liegt auf dem vierten Platz.



Burkart übersprang das absolute Mehr um mehr als 9700 Stimmen. Um fast 10'000 Stimmen unter dem absoluten Mehr blieb jedoch Nationalrat Giezendanner, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes. Mit einem Abstand von mehr als 30'000 Stimmen zu Giezendanner landete Nationalrätin Suter auf dem dritten Platz, dicht gefolgt von Nationalrätin Binder-Keller.



Keine Chancen hatten Nationalrätin Irène Kälin (Grüne) und Barbara Portmann (GLP) sowie Nationalrätin Lilian Studer (EVP), die wohl ihren Sitz in der grossen Kammer verlieren wird. Weit abgeschlagen blieben drei Aussenseiter (zwei Frauen und ein Mann). Die Wahlbeteiligung betrug 45,95 Prozent.



Um den freien Aargauer SVP-Sitz im Ständerat kommt es am 19. November zu einer Stichwahl. Die SVP geht mit Giezendanner als Favoritin in den zweiten Wahlgang. Die SP und die Mitte müssen sich überlegen, ob sie mit ihren jeweiligen Kandidatinnen zum zweiten Wahlgang antreten wollen. (sda) 14:59 Meret Schneider laut Hochrechnung abgewählt Die Grünen haben im Kanton Zürich bei den Nationalratswahlen gemäss Hochrechnung deutliche Verluste erlitten und verlieren voraussichtlich zwei Sitze. GLP und FDP verlieren je einen Sitz. Die Mitte könnte zwei Sitze gewinnen. Bild: keystone Zu den weiteren Gewinnern gehören gemäss der Hochrechnung des statistischen Amtes SVP und SP, die je einen Sitz dazu gewinnen. Die Zürcher EDU, die bisher keinen Sitz im Nationalrat hatte, könnte ebenfalls einen Sitz erobern.



Laut der Hochrechnung dürften bei den Grünen die beiden amtierenden Nationalrätinnen Meret Schneider und Katharina Prelicz-Huber die Wiederwahl nicht schaffen. Bei der GLP dürfte es Judith Bellaiche treffen.



Bei den Wähleranteilen kam es im Vergleich zur ersten Hochrechnung zu Verschiebungen. Grösste Gewinnerin ist nun die Mitte, die ihren Wähleranteil voraussichtlich um 3,1 Prozentpunkte auf 9,1 Prozent steigern kann. Die SVP dürfte 2,4 Prozentpunkte auf 29,1 Prozent zulegen. Die grössten Verluste hinnehmen müssen auch gemäss zweiter Hochrechnung die Grünen (-5,3 Prozentpunkte) und die GLP (-1,4 Prozentpunkte). (sda) Bundesratsambitionen der Grünen? Politologe findet klare Worte von corsin.manser Immer mehr Hochrechnungen treffen ein. Es zeichnet sich eine Schlappe für die Grünen ab. Was bedeutet das für die Bundesratswahlen? Politologe Oliver Strijbis ordnet im watson-Wahlstudio ein. 14:54 Schaffhauser Ständerat Minder nur auf dem dritten Platz Der Schaffhauser Ständerat Thomas Minder (parteilos) hat seine Wiederwahl im ersten Wahlgang verpasst. Er landete mit 12'045 Stimmen auf dem dritten Platz hinter dem SP-Kandidaten Simon Stocker. Problemlos schaffte es dagegen erneut Hannes Germann (SVP), der zweite Schaffhauser Vertreter in der kleinen Kammer.



Der 62-Jährige Minder wurde als Urheber der «Abzockerinitiative» bekannt. Der Unternehmer wurde 2011 in den Ständerat gewählt und schloss sich als Parteiloser der SVP-Fraktion an. 2015 und 2019 gelang ihm problemlos die Wiederwahl. Für eine Stellungnahme war er nach Publikation des Ergebnisses zunächst nicht erreichbar.



Besser als Minder schnitt der ehemalige Schaffhauser Stadtrat Stocker ab, der 13'456 Stimmen erhielt. In der Stadt Schaffhausen lag er sogar auf dem ersten Platz. Der 42-jährige Altersexperte erreichte jedoch nicht das absolute Mehr, das bei 13'939 Stimmen lag.



Komfortabel wiedergewählt wurde der zweite Schaffhauser Ständerat Hannes Germann (SVP) mit 15'490 Stimmen. Er ist bereits seit 2002 im Amt und damit der amtsälteste Parlamentarier in der kleinen Kammer. Der 67-Jährige Betriebsökonom und frühere Lehrer und Journalist politisiert nicht immer stramm auf Parteilinie, wurde aber immer wieder mit sehr guten Resultaten wiedergewählt. (sda) 14:45 Basler SP hofft noch auf eine Wende beim Schlussresultat Der Basler SP-Nationalrat Mustafa Atici hofft auf eine Wende beim Schlussresultat zugunsten seiner Partei. Gemäss Hochrechnungen von gfs.bern im Auftrag der SRG dürfte die SP einen ihrer beiden Nationalratssitze verlieren. «Ich bin immer noch zuversichtlich, dass sich noch etwas ändern wird», sagte Atici am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bild: keystone «Viele Leute aus unserer Basis gehen nämlich direkt an die Urne», sagte der 54-jährige Atici. Entweder er oder seine Parteikollegin Sarah Wyss müssen gemäss Zwischenresultaten um ihren Sitz zittern. Bisher wurden 53'502 Wahlzettel ausgezählt.



Atici sagte aber, er sehe dem Schlussresultat «entspannt» entgegen. «Ich bin Unternehmer und habe eine tolle Familie – daher wird es mir nie langweilig werden», sagte der SP-Nationalrat weiter.



Praktisch gesichert ist gemäss Hochrechnungen hingegen der Sitz der Grünen/Basta. Die Bisherige Sibel Arslan sieht die von der Partei erreichte «Stabilität» als erfreulich an. Ein Verlust eines Sitzes der Listenpartnerin SP wäre aus ihrer Sicht bedauerlich. «Eine Stimme für soziale und ökologische Anliegen würde so im Nationalrat fehlen», sagte Arslan auf Anfrage.



Bei den diesjährigen eidgenössischen Wahlen hat Basel-Stadt nur noch vier statt fünf Nationalratssitze zugute. (sda) Plus zwei Sitze für Mitte in Zürich? von PeterBlunschi #WahlCH23 #ZH Hochrechnung Nationalrat 14:30 mit Sitzen: Gewinne und Verluste sind noch mit Vorsicht zu geniessen!

Ziemlich sicher:

- Mitte gewinnt 2 Sitze

- Grüne verlieren 2 Sitze pic.twitter.com/AKa3EJWjfI — Peter Moser (@peterjamoser) October 22, 2023 14:41 Walliser Mitte-Ständerat Rieder dürfte Wiederwahl schaffen Der Oberwalliser Mitte-Politiker Beat Rieder dürfte die Wiederwahl in den Ständerat bereits im ersten Wahlgang schaffen. Er liegt nach Auszählung von 107 der 122 Gemeinden gut 5000 Stimmen über dem absoluten Mehr von rund 34'968 Stimmen. Bild: keystone Die bisherige Ständerätin Marianne Maret, ebenfalls von der Mitte, müsste gemäss vorläufigem Ergebnis am 12. November in die Stichwahl. Sie kommt nach derzeitigem Stand auf 29'270 Stimmen.



Die Nationalräte Philippe Nantermod (FDP) und Jean-Luc Addor (SVP) liegen bei den Ständeratswahlen eng beieinander und belegen den dritten respektive vierten Platz. Claudia Alpiger (SP), Céline Dessimoz (Grüne) und Jeannette Salzmann (GLP) folgen auf den weiteren Plätzen. (sda) 14:33 Zuger Ständerats-Duo wiedergewählt Die beiden Zuger Ständeräte Peter Hegglin (Mitte) und Matthias Michel (FDP) sind wie erwartet für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden. Der Angriff von der SVP und den Grünen blieb chancenlos.



Peter Hegglin (Mitte) machte 23'077 Stimmen und lag 404 Stimmen vor Matthias Michel (FDP), der 22'673 Stimmen erzielt. Das absolute Mehr lag bei 19’377 Stimmen, die Wahlbeteiligung betrug 54,75 Prozent.



SVP-Kantonalpräsident Thomas Werner und Nationalrätin Manuela Weichelt (ALG) lagen weit zurück: Werner erzielte 9939 Stimmen, Weichelt machte 9123 Stimmen.



GLP-Quereinsteigerin Kim Weber machte 5202 Stimmen, Komiker Marco Rima (parteilos) erhielt 3941 Stimmen. Stefan Thöni von der Zuger Kleinpartei für Rationale Politik Allgemeine Menschenrechte und Teilhabe (Parat) machte 1492 Stimmen, Adi Hadodo (Aufrecht) 1029 Stimmen und René Zimmermann, ebenfalls Aufrecht – erzielte 1025 Stimmen. (sda) 14:30 Gmür und Müller weitere vier Jahre für Luzern im Ständerat Bild: keystone Die Luzerner Ständeratsdelegation bleibt unverändert. Die Stimmberechtigten haben die Bisherigen Andrea Gmür (Mitte) und Damian Müller (FDP) für eine weitere Legislatur gewählt.



Müller erreichte 72'978 Stimmen, Gmür 69'578. Beide schafften damit auf Anhieb das absolute Mehr von 68'616.



Damit ist es den Kandidierenden von SVP, SP, Grünen und GLP nicht gelungen, die Luzerner Vertretung in der kleinen Kammer parteipolitisch zu verändern. Bislang kamen sämtliche Luzerner Ständeratsmitglieder aus den Reihen von Mitte und FDP.



Bester der Nichtgewählten war SVP-Kantonsrat Dieter Haller mit 32'292 Stimmen. SP-Kantonalpräsident und Kantonsrat David Roth erhielt 30'359 Stimmen, Kantonsrätin Laura Spring (Grüne) machte 29'049 Stimmen.



Deutlich zurück blieb im Rennen um einen Ständeratssitz Nationalrat Roland Fischer (GLP), er verbuchte 9875 Stimmen. (sda) 14:25 Laut Hochrechnung verliert GLP in Luzern ihren Nationalratssitz In einer von der SRG veröffentlichten Hochrechnung könnte die GLP im Kanton Luzern nach vier Jahren wieder ihren einzigen Nationalratssitz verlieren. Gewinnerin wäre demnach die SVP, die neu auf drei Sitze käme.



Weiterhin drei Sitze hat demnach die Mitte. Die anderen Parteien – FDP, SP und Grüne – wären weiterhin mit einem Mandat im Nationalrat vertreten. Die Hochrechnung wurde von GFS Bern im Auftrag der SRG erstellt. (sda) 14:21 Uri: Josef Dittli (FDP) und Heidi Z'graggen (Mitte) halten Sitze Bild: KEYSTONE Das Urner Stimmvolk hat die Ständeratsmitglieder Josef Dittli (FDP) und Heidi Z'graggen (Mitte) wiedergewählt. Gegen sie traten keine weiteren Kandidatinnen und Kandidaten an.



FDP-Ständerat Josef Dittli holte an den Wahlen vom Sonntag 8399 Stimmen, Mitte-Ständerätin Heidi Z'graggen 8581 Stimmen und damit 182 Stimmen mehr als ihr Parlamentskollege. Die Wahlbeteiligung in Uri betrug 47,81 Prozent.



Für den 66-jährigen Dittli aus Attinghausen wird es die dritte Amtsperiode. Er sitzt seit 2015 im Parlament. Z'graggen aus Erstfeld ist 57 Jahre alt und zog 2019 ins Parlament ein. Die Wahlbeteiligung bei den Ständeratswahlen lag bei 47,18 Prozent. (sda) 14:15 Uhr: Tamedia-Trend rechnet mit starken Verlusten der Grünen von Marius Egger Die Grüne mit massiven Verlusten, SVP und SP als Siegerinnen: So lautet ein von der Tamedia veröffentlichter Trend kurz vor 14 Uhr. Demnach könnten die Grünen zwischen drei bis vier Prozentpunkten verlieren und unter die 10-Prozent-Marke fallen. Der Gewinn der SP liegt im Bereich von einem Prozentpunkt, jener der SVP bei drei Prozentpunkten.

Bei der Tamedia-Hochrechnung handelt es sich um einen groben Trend. Er basiert auf der Auswertung der Resultate von gut 630 der total 2136 Schweizer Gemeinden. 14:15 Grüne verlieren in Zürich laut Hochrechnung satte 5 Prozent 5,2 Prozentpunkte Wähleranteil verloren und kommen neu noch auf 8,8 Prozent der Stimmen. Grosse Gewinnerin ist die SVP.



Die SVP konnte ihren Wähleranteil gemäss der ersten Hochrechnung des statistischen Amts des Kantons um 3,3 Prozentpunkte auf 30 Prozent steigern. Die FDP verliert 1,9 Prozentpunkte und erreicht noch 11,8 Prozent Wähleranteil. Die Mitte legt 1,9 Prozentpunkte zu und erreicht 8 Prozent.



Mass-Voll liegt mit 0,6 Prozent deutlich hinter ihren Listenpartnern der EDU – ein allfälliger Sitzgewinn ist für sie kein Thema. (sda/mlu)

1. Hochrechnung Nationalratswahl Kanton Zürich ist online: https://t.co/yAOsHCegLQ#ktzh #WahlCH23 #Nationalrat #CHvote pic.twitter.com/y3TgFpIkWa — Statistik Kanton Zürich (@statistik_zh) October 22, 2023 Die Grünen haben im Kanton Zürich bei den Nationalratswahlen gemäss einer ersten HochrechnungWähleranteil verloren und kommen neu noch auf 8,8 Prozent der Stimmen. Grosse Gewinnerin ist die SVP.Die SVP konnte ihren Wähleranteil gemäss der ersten Hochrechnung des statistischen Amts des Kantons umsteigern. Die FDP verliert 1,9 Prozentpunkte und erreicht noch 11,8 Prozent Wähleranteil. Die Mitte legt 1,9 Prozentpunkte zu und erreicht 8 Prozent.Mass-Voll liegt mit 0,6 Prozent deutlich hinter ihren Listenpartnern der EDU – ein allfälliger Sitzgewinn ist für sie kein Thema. (sda/mlu) 14:08 Auch in St.Gallen steht die SVP vor einem Sitzgewinn In einer von der SRG veröffentlichten Hochrechnung könnte die SVP im Kanton St. Gallen einen Sitz auf Kosten der Grünliberalen gewinnen. Die Angaben beruhen auf 29 von 76 ausgezählten Gemeinden.



Laut der Hochrechnung käme die SVP neu auf fünf der zwölf St. Galler Nationalratssitze. Mitte, SP und FDP blieben bei je zwei Mandaten. Die Grünen könnten ihren Sitz halten. Die Grünliberalen würden ihren vor vier Jahren bei der «Klimawahl» gewonnenen Sitz wieder verlieren. Die Hochrechnung wurde von GFS Bern im Auftrag der SRG erstellt. (sda) 14:06 SVP holt sich im Aargau laut Hochrechnung einen weiterem Sitz Im Kanton Aargau gewinnt die SVP laut SRG-Hochrechnung bei den Nationalratswahlen den vor vier Jahren verlorenen siebten Sitz zurück. Die EVP muss ihren einzigen Sitz abgeben. Alle fünf weiteren Parteien halten demnach ihre Mandate.



Die SVP legt um 4,5 Prozent zu, wie die Hochrechnung von GFS Bern im Auftrag der SRG zeigt. SP, FDP und Mitte verlieren je leicht Stimmenanteile. Die Grünen büssen 3,1 Prozent ein, die Kleinpartei EVP 0,2 Prozent.



Die EVP-Nationalrätin Lilian Studer war vor vier Jahren in den Nationalrat gewählt worden. Laut Zwischenergebnis muss der bisherige FDP-Nationalrat Matthias Samuel Jauslin um seine Wiederwahl zittern. Er dürfte von Grossrat Adrian Schoop überholt werden. Schoop politisiert am rechten Flügel der FDP. (sda) So lahm wie der Wahlkampf von PeterBlunschi Der Wahltag verläuft bisher ähnlich spannend oder vielmehr langweilig wie der Wahlkampf. Echte Überraschungen sind ausgeblieben. Zwar werden der SVP in den Hoch- und Trendrechnung von NZZ und Tamedia teilweise spektakuläre Gewinne vorhergesagt. In den vorliegenden Resultaten aber materialisieren sich diese nur bedingt. Die Grünen müssen hingegen mit deutlichen Verlusten rechnen. Offen bleibt der Kampf zwischen FDP und Mitte um den dritten Platz. Wirklich spannend wird es wohl erst, wenn die Ergebnisse aus den grösseren Kantonen vorliegen. 14:01 Schaffhausen: Minder muss in zweiten Wahlgang Bild: keystone Der Schaffhauser Ständerat Thomas Minder (parteilos) hat seine Wiederwahl im ersten Wahlgang verpasst. Der als «Vater der Abzockerinitiative» bekannt gewordene Unternehmer lag hinter dem SP-Kandidaten auf Platz drei. Am 19. November findet der zweite Wahlgang statt. (sda) 14:00 Bündner Ständeräte im Amt bestätigt Die beiden bisherigen Bündner Ständeräte Stefan Engler (Mitte) und Martin Schmid (FDP) haben im ersten Wahlgang das absolute Mehr von 22'000 Stimmen erreicht und sind somit wiedergewählt. Engler erzielte 38'316 Stimmen, Schmid kam auf 33'611 Stimmen. (sda) 13:57 Urner Nationalrat Simon Stadler (Mitte) wiedergewählt Bild: keystone Der Nationalratssitz des 35-jährigen Altdorfers Simon Stadler (Mitte) ist von der Urner Stimmbevölkerung bestätigt worden. Er wird für eine zweite Amtsperiode im Parlament sitzen.



Simon Stadler gelang es an den Wahlen 2019 der SVP ihren Sitz im Nationalrat abzujagen. Nun konnte der Mitte-Politiker an den Wahlen am Sonntag seinen Sitz verteidigen. Das Volk wählte ihn mit 8283 Stimmen.



Gegen ihn ins Rennen gezogen war die SVP-Kandidatin Claudia Brunner. Die Landrätin holte insgesamt 4694 Stimmen und verpasste damit die Wahl. Die Wahlbeteiligung in Uri lag bei 50,49 Prozent. (sda) 13:52 Glarner Landammann Mühlemann in Ständerat gewählt Der amtierende Glarner Landammann Benjamin Mühlemann hat es in den Ständerat geschafft. Er erzielte das klar beste Resultat der drei Kandierenden. Wiederbestätigt wurde der Grüne Mathias Zopfi. Der eine Glarner Nationalratssitz geht an SVP-Mann Markus Schnyder. Er ersetzt damit den nicht mehr antretenden Martin Landolt (Mitte). (rbu/sda) Bild: keystone 13:48 Hochrechnung: Grüne verlieren Sitz im Thurgau an die FDP Die Hochrechnung der SRG sieht im Kanton Thurgau die FDP als Wahlsiegerin. Sie würde demnach einen Nationalratssitz auf Kosten der Grünen gewinnen.



Nach Auszählung von 6 der 80 Thurgauer Gemeinden hat die SRG eine erste Hochrechnung für den Nationalratswahlkampf veröffentlicht. Die sechs Thurgauer Nationalratssitze würden sich demnach wie folgt verteilen: SVP 3 (bisher), Mitte 1 (bisher), SP 1 (bisher), FDP 1 (+1), Grüne 0 (-1). (sda) 13:45 Grünen-Präsident Balthasar Glättli ist optimistisch Grünen-Präsident und Nationalrat Balthasar Glättli zeigt sich bezüglich des Abschneidens seiner Partei verhalten optimistisch. Das sei aber auch noch «ganz viel Kaffeesatzlesen», da es noch keine gesamtschweizerische Hochrechnung eines etablierten Instituts gebe. Bild: keystone «So wie ich es im Moment einschätze, könnte es bei allem Gegenwind, den man uns vorausgesagt hat, trotzdem so sein, dass wir das zweitbeste Resultat unserer Geschichte machen», sagte Glättli auf Anfrage einer Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.



Auch eine gewisse Anspannung liess der Grünen-Präsident durchblicken: «Wenn man nicht angespannt ist vor Wahlen, macht man sowieso etwas falsch», sagte Glättli auf Anfrage weiter. Es gehe um vier Jahre und darum, wie die Kräfteverhältnisse in der kommenden Legislatur sein werden. (sda) Schlechte Aussichten für Rimoldi von PeterBlunschi Am Samstag liess sich Nicolas A. Rimoldi von «Mass voll» in Basel von der Polizei abführen . Genützt hat ihm dieser letzte Publicity Stunt nichts mehr. Gemäss den Zwischenresultaten im Kanton Zürich kommt seine Liste auf weniger als ein Prozent. Den Einzug in den Nationalrat kann sich der Selbstdarsteller damit abschminken. Etwas besser schneidet die ebenfalls coronakritische «Aufrecht»-Liste ab. Einen Sitz aber dürfte sich die mit ihnen verbundene evangelikale EDU holen, wenn überhaupt. Bild: keystone SVP legt im Aargau deutlich zu, alle anderen verlieren von Ralph Steiner Soeben wurden im Grossratsgebäude in Aarau erste Zwischenresultate des Kantons Aargau bekannt gegeben. Die SVP liegt derzeit bei einem deutlichen Plus von 8,69 Prozent, fast alle anderen Parteien verlieren Wähleranteile, die SP -2.28, die FDP -1.07, die Mitte -0.89, die Grünen -3.69, die Grünliberalen -0.99. Die EVP macht ein Plus von 0.64 Prozent. In Kürze erscheint hier der Aargauer FDP-Parteipräsident Thierry Burkart, er dürfte mit ersten Fragen zum Zwischenresultat konfrontiert werden. Anders als bei seiner Partei sieht die Situation bei ihm persönlich gut aus, bereits vor Ende der Auszählungen aller Stimmen schafft der 48-Jährige gemäss Zwischenresultat die Wiederwahl in den Ständerat. Er liegt klar vor Benjamin Giezendanner (SVP), Gabriela Suter (SP) und Marianne Binder-Keller (Mitte). (rst) 13:44 SP bei Nationalratswahlen im Kanton Waadt knapp vorne Im Kanton Waadt liegt bei den Nationalratswahlen die SP nach Auszählung von 13 Prozent der Stimmen mit 20,2 Prozent knapp vor der FDP (19,84 Prozent). Es folgt die SVP mit 19,2 Prozent der Stimmen, dann weit abgeschlagen die Grünen mit 10,55 Prozent.



Die Grünliberalen haben bisher 4,07 Prozent der Stimmen erhalten und die Mitte 2,59 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt zu diesem Zeitpunkt bei 33,93 Prozent. (sda) 13:34 Hochrechnung: Solothurner Grüne verlieren Sitz an die Mitte Im Kanton Solothurn gewinnt die Mitte laut SRG-Hochrechnung einen zweiten Sitz im Nationalrat. Die Grünen verlieren demnach ihren Sitz. SVP, FDP und SP halten voraussichtlich ihre Mandate.



Die Mitte legt um 2,3 Prozent zu, wie die Hochrechnung von GFS Bern im Auftrag der SRG zeigt. Als grösste Partei gewinnt die SVP zusätzlich 3,6 Prozent, erobert jedoch keinen dritten Sitz. FDP, SP und Grüne verlieren laut Hochrechnung je 2 Prozent und mehr. (sda) Spektakuläre Gewinne für die SVP? von corsin.manser In der nationalen Hochrechnung der NZZ gewinnt die SVP sechs Prozent und kommt auf deutlich über 30 Prozent. Wie realistisch ist das? Politologe Oliver Strijbis ordent im watson-Wahlstudion ein. 13:25 SVP-Nationalrätin Monika Rüegger (OW) wiedergewählt Bild: keystone Nationalrätin Monika Rüegger (SVP) ist vom Obwaldner Stimmvolk wiedergewählt worden. Das Nachsehen hatte FDP-Kandidat Nico Fankhauser.



Die 55-jährige Politikerin konnte am Wahlsonntag 8224 Stimmen für sich gewinnen und darf für eine weitere Amtszeit im Parlament bleiben. Rüegger war an den Wahlen 2019 als erste Obwaldnerin in den Nationalrat gewählt worden.



Den Platz streitig machen wollte ihr der 26-jährige Nico Fankhauser von der FDP. Dieser holte insgesamt 7487 Stimmen. Die Wahlbeteiligung in Obwalden lag bei 58,75 Prozent. (sda) 13:20 Glarner Landammann Mühlemann auf dem Weg in den Ständerat Der amtierende Glarner Landammann Benjamin Mühlemann (FDP) liegt im Kanton Glarus beim Rennen um den Ständerat weiterhin klar in Führung. Nach zwei von insgesamt drei ausgezählten Gemeinden kommt Mühlemann auf 6049 Stimmen.



An zweiter Stelle liegt der bisherige grüne Ständerat Mathias Zopfi mit 4840 Stimmen. SVP-Mann Peter Rothlin holte in den Gemeinden Glarus Nord und Glarus Süd 4031 Stimmen.



Im Ständerat ist nach dem Rücktritt von FDP-Mann Thomas Hefti einer der beiden Glarner Sitze frei.



Bei den Nationalratswahlen läufts gut für die SVP. Ihr Nationalratskandidat Markus Schnyder liegt im Rennen um den einen Glarner Sitz in Führung. Der Landrat holte bisher 3953 Stimmen.



2495 Stimmen sammelte Mitte-Landrätin Andrea Trummer, gefolgt von SP-Fraktionspräsidentin Sabine Steinmann mit 2118 Stimmen. Abgeschlagen auf dem vierten Platz liegt der Parteilose Jürg Rückmar. Das ehemalige Mitglied der Corona-Skeptiker-Partei Aufrecht Schwyz erhielt bisher 118 Stimmen.



Der eine Glarner Nationalratssitz ist nach dem Rücktritt von Martin Landolt (Mitte) frei. (sda) 13:14 Andrea Caroni (FDP) ist als Ausserrhoder Ständerat wiedergewählt Andrea Caroni (FDP) bleibt Ständerat von Appenzell Ausserrhoden. Seine Wiederwahl war nie ernsthaft gefährdet. Bild: keystone Andrea Caroni war zuerst ab 2011 Nationalrat von Appenzell Ausserrhoden, bevor er 2015 in den Ständerat wechselte. In diesem Wahljahr wurde der Rechtsanwalt unter anderem von der SVP, der GLP und der Mitte-Partei unterstützt. (sda) 13:08 MCG-Politiker Poggia bei Ständeratswahlen in Genf vorne In Genf liegt der MCG-Politiker Mauro Poggia im ersten Wahlgang der Ständeratswahlen an der Spitze. Dies geht aus den vorläufigen Ergebnissen hervor, die auf der Briefwahl basieren, die von fast 95 Prozent der Wählerinnen und Wähler genutzt wurde. Der Ex-Staatsrat wird von den beiden bisherigen Amtsinhabern von Rot-Grün gefolgt.



Poggia liegt mit fast 2000 Stimmen vor dem Sozialdemokraten Carlo Sommaruga und der Grünen Lisa Mazzone. Die SVP-Politikerin Céline Amaudruz liegt mit über 7800 Stimmen Abstand zu Mazzone auf dem vierten Platz. (sda) 13:07 Die SVP verteidigt ihren Nationalratssitz in Appenzell Ausserrhoden David Zuberbühler (SVP) hat die Wiederwahl als Nationalrat von Appenzell Ausserrhoden geschafft. Damit setzte er sich gegen seine Herausforderer von der FDP und der Mitte durch.



Erwartet wurde bei den Wahlen ein knappes Duell zwischen dem bisherigen Amtsinhaber David Zuberbühler und Matthias Tischhauser von der FDP. Letztlich aber war es ein deutliches Resultat: 8502 Stimmen gingen an den Amtsinhaber und 6373 an den Herausforderer.



Abgeschlagen auf dem dritten Platz kam Claudia Frischknecht (Die Mitte) zu liegen. Sie erzielte 2836 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag gemäss der Ausserrhoder Kantonskanzlei bei 46,6 Prozent.



Der Herisauer Unternehmer David Zuberbühler sitzt seit 2015 für die SVP im Nationalrat. Damals hatte die FDP ihren Sitz an die SVP verloren. (sda) 12:58 Hochrechnung Zürich: Jositsch dürfte absolutes Mehr schaffen Daniel Jositsch (SP) mit 216'000 Stimmen Zürcher Ständerat bleiben. Gregor Rutz von der SVP liegt deutlich vor den anderen Kandidierenden auf dem zweiten Platz (160'000 Stimmen). Das absolute Mehr von 208'000 Stimmen schafft er aber nicht.



Ein zweiter Wahlgang ist gemäss der Hochrechnung des Statistischen Amts somit sicher. Deutlich hinter Rutz folgen Regine Sauter (FDP, 119'000) und Tiana Moser (GLP, 112'000).



Daniel Leupi (Grüne, 79'000) liegt noch vor Philipp Kutter (Mitte, 62'000) und Nik Gugger (EVP, 34'000). Danach folgen diverse chancenlose Kandidierende. Der zweite Wahlgang für den Ständerat findet am 19. November statt. (sda)



#WahlCH23 #SR, #ZH 1. Hochrechnung:

- Jositsch schafft das absolute Mehr - wenn wohl auch relativ knapp

- Rutz ist klar auf dem 2. Rang, wird das absolute Mehr aber nicht erreichen

- Offen ist das Rennen zwischen Sauter und Moser

HR wird momentan nur in voteinfo app angezeigt. pic.twitter.com/DEcXsOLJXj — Peter Moser (@peterjamoser) October 22, 2023 Gemäss erster Hochrechnung von 12.55 Uhr dürftemit 216'000 Stimmen Zürcher Ständerat bleiben.liegt deutlich vor den anderen Kandidierenden auf dem zweiten Platz (160'000 Stimmen). Das absolute Mehr von 208'000 Stimmen schafft er aber nicht.Ein zweiter Wahlgang ist gemäss der Hochrechnung des Statistischen Amts somit sicher. Deutlich hinter Rutz folgen Regine Sauter (FDP, 119'000) und Tiana Moser (GLP, 112'000).Daniel Leupi (Grüne, 79'000) liegt noch vor Philipp Kutter (Mitte, 62'000) und Nik Gugger (EVP, 34'000). Danach folgen diverse chancenlose Kandidierende. Der zweite Wahlgang für den Ständerat findet am 19. November statt. (sda) 12:55 Nidwalden hat seine erste Nationalrätin Landrätin Regina Durrer hat sich in der Ausmarchung zwischen SVP, FDP und Mitte durchgesetzt.



Die 51 Jahre alte Landrätin, Gemeinderätin von Ennetmoos und Wirtschaftslehrerin erhielt 8026 Stimmen. Roland Blättler, der für die SVP den durch den Rücktritt von Peter Keller frei gewordenen Ständeratssitz hätte verteidigen sollen, kam auf 7057 Stimmen.



Zur Nationalratswahl angetreten war auch die FDP. Beatrice Richard-Ruf, Landrätin und frühere Gemeindepräsidentin von Stans, erhielt 2618 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 56,20 Prozent.



Nidwalden hat nur je einen National- und Ständeratssitz. Seit 2015 war die Mitte nicht mehr in den eidgenössischen Räten vertreten. Nun konnte sie den Rücktritt von Peter Keller für eine Rückkehr nach Bern nutzen. Der Generalsekretär der SVP Schweiz war 2011 erstmals in den Nationalrat gewählt worden. (sda)

Wir gratulieren dem Kanton Nidwalden zu seiner neuen Nationalrätin, Regina Rurrer 🇨🇭📷📷



Liebe Regina

Wir wünschen dir viel Freude und Erfolg bei der Ausübung deines Amtes @ChristinaBRoth #DieMitteStärken #MehrFrauenimParlament #EFch23 #Wahlch23 #Nationalratswahlen #ef2023 pic.twitter.com/P7TSkdf4T1 — Die Mitte Frauen Schweiz (@MitteFrauenCH) October 22, 2023 Der einzige Nidwaldner Nationalratssitz wechselt von der SVP zur Mitte.hat sich in der Ausmarchung zwischen SVP, FDP und Mitte durchgesetzt.Die 51 Jahre alte Landrätin, Gemeinderätin von Ennetmoos und Wirtschaftslehrerin erhielt 8026 Stimmen. Roland Blättler, der für die SVP den durch den Rücktritt von Peter Keller frei gewordenen Ständeratssitz hätte verteidigen sollen, kam auf 7057 Stimmen.Zur Nationalratswahl angetreten war auch die FDP. Beatrice Richard-Ruf, Landrätin und frühere Gemeindepräsidentin von Stans, erhielt 2618 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 56,20 Prozent.Nidwalden hat nur je einen National- und Ständeratssitz. Seit 2015 war die Mitte nicht mehr in den eidgenössischen Räten vertreten. Nun konnte sie den Rücktritt von Peter Keller für eine Rückkehr nach Bern nutzen. Der Generalsekretär der SVP Schweiz war 2011 erstmals in den Nationalrat gewählt worden. (sda) SVP laut NZZ-Hochrechnung über 30 Prozent von PeterBlunschi Die NZZ veröffentlicht erstmals eine eigene Hochrechnung . Demnach könnte die SVP die «magische» Marke von 30 Prozent knacken. Die Grünen verlieren, bleiben aber knapp über 10 Prozent, und die FDP kann den Angriff der Mitte abwehren. Die von Unternehmen Demosquare erstellte Berechnung basiert nach eigenen Angaben auf modernsten statistischen Verfahren 12:50 Hans Wicki (FDP) in Nidwalden als Ständerat bestätigt Der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki ist wie erwartet im ersten Wahlgang im Amt bestätigt worden. Der einzige Nidwaldner Ständeratssitz verbleibt damit bei der FDP. Bild: keystone Wicki erzielte, als einziger Kandidat einer etablierten Partei, 10'817 Stimmen. Urs Lang von der Bewegung Aufrecht wurde von 2349 Stimmberechtigten gewählt, Benedikt Zwyssig vom «überparteilichen Bürger-Engagement» von 2134.



Wicki ist 59 Jahre alt und war 2015 erstmals in den Ständerat gewählt worden. Er arbeitet in der Tourismusbranche, so als Präsident von Seilbahnen Schweiz und als Verwaltungsratspräsident der Engelberg-Trübsee-Titlis AG. (sda) 12:48 Kopf-an-Kopf-Rennen von Maillard und Broulis in der Waadt Im Kanton Waadt gibt es bei den Ständeratswahlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pierre-Yves Maillard (SP) und Pascal Broulis (FDP). Maillard liegt nach Auszählung von 24 Prozent der Stimmen 200 Stimmen vor Broulis.



Maillard erhält gemäss den vorläufigen Resultaten 50,6 Prozent der Stimmen, Broulis 50,2 Prozent. Hinter den beiden Favoriten folgt Michael Buffat (SVP) mit 31,5 Prozent der Stimmen. Raphaël Mahaim (Grüne) kommt auf 19,9 Prozent, Céline Weber (GLP) auf 13,3 Prozent der Stimmen.



Insgesamt kandidieren im Kanton Waadt 13 Frauen und Männer für den Ständerat. Die grösseren Städte sind noch nicht ausgezählt. Die Wahlbeteiligung liegt derzeit bei 44 Prozent. (sda) 12:44 Hochrechnung: SVP jagt der SP in Graubünden einen Sitz ab So sieht die erste Hochrechnung aus dem Kanton Graubünden aus. #srf #WahlenCH23 #CHVote pic.twitter.com/5LO6GU5VQg — SRF Regionaljournal (@srf_ostschweiz) October 22, 2023



Ausgezählt sind 49 von 101 Gemeinden. Nationalratspräsident Martin Candinas (Mitte) hat mit 11'217 Stimmen das aktuell beste Resultat. Er teilt sich das vorläufige Podest mit Magdalena Martullo-Blocher (SVP) mit 8'311 Stimmen und Jon Pult (SP) mit 8'150 Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt aktuell bei 41,8 Prozent. Aus dem Kanton Graubünden liegt eine Hochrechnung von gfs.bern vor. Sie sieht einen Sitzverlust der SP voraus. Profitieren dürfte die SVP.Ausgezählt sind 49 von 101 Gemeinden. Nationalratspräsident Martin Candinas (Mitte) hat mit 11'217 Stimmen das aktuell beste Resultat. Er teilt sich das vorläufige Podest mit Magdalena Martullo-Blocher (SVP) mit 8'311 Stimmen und Jon Pult (SP) mit 8'150 Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt aktuell bei 41,8 Prozent. 12:40 Bisherige Ständeräte liegen im Kanton St. Gallen vorne Nach der Auszählung von 7 der 75 Gemeinden liegen im Kanton St. Gallen die beiden bisherigen Ständeräte Benedikt Würth (Mitte) und Esther Friedli (SVP) deutlich vor ihren Konkurrenten.



Mit grossem Abstand folgen Oskar Seger (FDP) und Meret Grob (Grüne) auf den nächsten Plätzen. Insgesamt bewerben sich acht Kandidierende für die beiden Sitze.



Erwartet wird, dass es im Kanton St. Gallen am 19. November einen zweiten Wahlgang geben wird. (sda) Bild: keystone 12:26 SP verliert laut Hochrechnung in Basel-Stadt einen Sitz Basel-Stadt hat einen Sitz weniger im Nationalrat: Der Kanton besetzt neu nur noch vier Sitze in der Grossen Kammer. Laut einer gfs-Hochrechnung dürfte der Sitzverlust auf Kosten der SP gehen. Das deckt sich mit der Auszählung der brieflichen Stimmen: Hier zeigen sich Verluste bei der SP und der Liberal-demokratischen Partei. (mlu) 12:18 Solothurn: Bischof (Mitte) und Imark (SVP) liegen vorne Bild: keystone Bei den Solothurner Ständeratswahlen hat der bisherige Pirmin Bischof (Mitte) laut Zwischenergebnis die meisten Stimmen erhalten. Es folgt Christian Imark (SVP). Ausgezählt sind 27 von 107 Gemeinden.



Auf den weiteren Plätzen liegen Franziska Roth (SP) und Remo Ankli (FDP). Grossen Abstand haben Felix Wettstein (Grüne) und Dieter Künzli (GLP). In der kleinen Kammer wird der Sitz von Ständerat Roberto Zanetti (SP) frei. (sda) 12:18 Basel-Landschaft: Maya Graf deutlich vor Sven Inäbnit Bei den Baselbieter Ständeratswahlen liegt nach Auszählung 22 von 86 Gemeinden die amtierende Ständerätin Maya Graf (Grüne) deutlich vor dem bürgerlichen Herausforderer Sven Inäbnit (FDP). Ausgezählt sind bislang vor allem kleinere Gemeinden aus dem ländlichen oberen Kantonsteil.



Die 61-jährige Biobäuerin Graf aus Sissach vereinigte bisher 5388 Stimmen. Sie ist seit 2019 Ständerätin und sass zuvor von 2001 bis 2019 im Nationalrat, den sie 2009 auch präsidierte.



Der 59-jährige Apotheker Sven Inäbnit wohnt in Binningen kam bislang auf 4442 Stimmen. Er ist seit 2013 Landrat und seit 2009 Einwohnerrat von Binningen. (sda) Bild: keystone Die Ruhe vor dem Sturm von PeterBlunschi Ich melde mich von der Aussenstelle Bundeshaus. Hier herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Noch sind erst wenige Medienleute anwesend. Politikerinnen und Politiker findet man keine. Das wird sich im Lauf des Nachmittags ändern. Wir bleiben dran. 12:09 Aargau: Burkart (FDP) und Giezendanner (SVP) liegen vorne Bei den Aargauer Ständeratswahlen führt Thierry Burkart (FDP) laut Zwischenergebnis das Feld als Bisheriger an. Es folgen die Nationalratsmitglieder Benjamin Giezendanner (SVP) und Gabriela Suter (SP) . Ausgezählt sind 139 von 198 Gemeinden. Burkart liegt demnach als einziger über dem absoluten Mehr. Giezendanner erhielt bislang deutlich mehr Stimmen als Gabriela Suter (SP). Dem Trio folgen Marianne Binder-Keller (Mitte), Irène Kälin (Grüne), Barbara Portmann (GLP) und Lilian Studer (EVP).



Im Ständerat ist nach dem Rücktritt von Hansjörg Knecht (SVP) ein Sitz frei. Burkart, Präsident der FDP Schweiz, war vor vier Jahren erstmals in den Ständerat gewählt worden. (sda) 12:07 SVP stark im Kanton Graubünden Im Kanton Graubünden sind 30 der 101 Gemeinden ausgezählt. Gemäss den ersten Zwischenresultate liegt die SVP klar in Führung. Am meisten Stimmen holt Magdalena Martullo-Blocher. Die Wahlbeteiligung liegt bei 41,4 Prozent.



Die Bündner Ständeräte Stefan Engler (Mitte) und Martin Schmid (FDP) erhielten in 65 von insgesamt 101 ausgezählten Gemeinden im Kanton Graubünden bereits 20'850 (Engler) und 18156 (Schmid) Stimmen. Sollte sich der Trend in den übrigen Gemeinden fortsetzen, werden die beiden Bisherigen wiedergewählt. (sda/mlu) 12:06 Basler SP-Ständerätin Eva Herzog im Amt bestätigt Bild: keystone Eva Herzog (SP) wird den Kanton Basel-Stadt auch in den nächsten vier Jahren im Stöckli vertreten. Die seit vier Jahren amtierende Ständerätin liegt nach Auszählung der brieflichen Stimmen erwartungsgemäss vor den beiden bürgerlichen Herausfordern und deutlich über dem absoluten Mehr.



Die 1961 geborene Herzog kommt bei einem absoluten Mehr von 27'847 Stimmen derzeit 40'607 Stimmen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Damit liegt die ehemalige Basler Finanzdirektorin momentan 12'760 Stimmen über dem absoluten Mehr.



Balz Herter (Mitte, 1984) kommt auf 6658 Stimmen, Pascal Messerli (SVP, 1988) holte 6476 Stimmen und Rechtsaussen-Kandidat Eric Weber 940 Stimmen. (sda) 12:00 Die Würfel sind gefallen Die Urnen sind schweizweit geschlossen. In Kürze sind erste Zwischenresultate zu den Ständeratsrennen zu erwarten. Erste Endresultat aus den Kantonen dürften gegen 13.30 Uhr vorliegen. 11:47 Wahlsonntag beginnt ruhig In der Bundesstadt Bern hat der Wahlsonntag ruhig begonnen. Touristinnen und Touristen flanierten über den Bundesplatz und genossen die Aussicht von der Bundesterrasse.



Von zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen war nichts zu sehen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In der Vergangenheit war das auch schon anders, zum Beispiel im November 2021. Damals wurde der Bundesplatz schon am Morgen abgeriegelt, weil Demonstrationen von Kritikern der Corona-Massnahmen erwartet wurden. Nach dem Ja zum Covid-Gesetz gingen aber bloss einige Dutzend Leute auf die Strasse.



Spontane Kundgebungen am Sonntagabend aufgrund des Wahlausgangs seien nicht auszuschliessen, hatte der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause im Vorfeld gegenüber den Tamedia-Zeitungen erklärt. «Solche kurzfristigen Kundgebungen bedeuten für uns, dass Behörden und Polizei wenig Zeit für die Bewilligung und die Vorbereitungen haben. Und wenn wir Kundgebungen nicht bewilligen, besteht das Risiko, dass diese unbewilligt stattfinden.» (sda) 11:45 Noch eine Viertelstunde Um 12 Uhr schliessen schweizweit die Urnen. Danach wird sich zeigen, wie gut die Prognosen waren. Hier ein Blick in das Wahllokal in Meyrin, NE: Bild: keystone 11:38 Diese (komplizierte) Mathematik steckt hinter den Nationalratswahlen In den Gemeinden läuft die Auszählung der Stimmen für die eidgenössischen Wahlen. Dabei spielt die Mathematik eine wichtige Rolle. Mehr dazu hier: Diese (komplizierte) Mathematik steckt hinter den Nationalratswahlen 11:16 Uhr: Ein erstes Resultat ist da von Martin Lüscher Eigentlich dürften vor 12 Uhr keine Wahlresultate veröffentlicht werden. Aber wie so oft bei Abstimmung und Wahlen ist es eine Aargauer Gemeinde, die sich nicht an die bundesrätliche Sperrfrist hält. Heute ist es Killwangen, das die Wahldokumente auf die Gemeindewebsite gestellt hat. Die Wahlbeteiligung liegt bei 40,2 Prozent.



Wie die Gemeinde auf ihrer Website schreibt, sind SVP und JSVP in Killwangen mit Abstand die wählerstärkste Partei. Auf den weiteren Podestplätzen folgen SP/Juso sowie die Mitte-Partei. Die Stimmbeteiligung in der Aargauer Gemeinde beträgt 40,2 Prozent.



Und auch die Ergebnisse der Ständeratswahlen sind bereits publiziert: FDP-Präsident Thierry Burkart liegt als Bisheriger mit 264 Stimmen in Front. Auf Platz 2 liegt SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner (207 Stimmen) und auf Platz 3 Mitte-Nationalrätin Marianne Binder (151 Stimmen). (mlu/ch media) 11:05 Sie sind bereits gewählt Erich Ettlin kann den heutigen Wahlsonntag entspannt angehen: Der Obwaldner Ständerat ist in stiller Wahl gewählt. Gegen den Mitte-Politiker fand sich keine Gegenkandidatur – wie schon vor vier Jahren.

Gestern an der #Älplerchilbi in Kerns. Wie jedes Jahr war es hervorragend organisiert, mit guten ‚Sprüchen‘ und einer ausgelassenen Stimmung. Danke für die Einladung. Ich habe es genossen. pic.twitter.com/BQt2pkjz4f — Erich Ettlin (@e_ettlin) October 21, 2023

Auch in Appenzell Innerrhoden steht der Ständerat bereits fest: Daniel Fässler wurde im April an der Landsgemeinde im Amt bestätigt. Auch er ohne Gegenkandidatur. Gleiches gilt für Appenzell Ausserrhoden: Auch hier kandidiert nur der Amtsinhaber Andrea Caroni. kann den heutigen Wahlsonntag entspannt angehen: Der Obwaldner Ständerat ist in stiller Wahl gewählt. Gegen den Mitte-Politiker fand sich keine Gegenkandidatur – wie schon vor vier Jahren.Auch in Appenzell Innerrhoden steht der Ständerat bereits fest:wurde im April an der Landsgemeinde im Amt bestätigt. Auch er ohne Gegenkandidatur. Gleiches gilt für Appenzell Ausserrhoden: Auch hier kandidiert nur der Amtsinhaber 10:44 Letzte Mobilisierung bei den Grünen Grünen einen Teil ihrer massiven Gewinne von 2019 wieder verlieren. Die watson-Wahlbörse geht von einem Verlust von 2,3 Prozentpunkten aus. Parteipräsident Balthasar Glättli mit einem letzten Wahlaufruf über X (vormals Twitter):

Jetzt gilt's. Heute sind Wahlen. Die letzten Urnen schliessen um 12h am Mittag.



Gehen wir wählen. #zusammenfürsklima🌍

Für #GleichstellungJetzt🏳️‍🌈🙋‍♀️

und #GrünStattGrau #wirUndJetzt✊ pic.twitter.com/9CDwEzRpg1 — Balthasar Glättli🌻 🕊 (@bglaettli) October 22, 2023 Den Umfrage zufolge werden dieeinen Teil ihrer massiven Gewinne von 2019 wieder verlieren. Die watson-Wahlbörse geht von einemaus. Parteipräsident Balthasar Glättli mit einem letzten Wahlaufruf über X (vormals Twitter): So viele Kandidierende wie noch nie Die Parteien schicken bei den Wahlen im Oktober so viele Listen und Kandidaturen ins Rennen wie noch nie zuvor. Um einen Sitz im Nationalrat buhlen 5924 Personen, das sind 1279 oder 27 Prozent mehr als noch vor vier Jahren.



Die Kandidierenden treten gemäss einer Auswertung von Keystone-SDA basierend auf den Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) auf insgesamt 618 Listen – 21 Prozent mehr als bei den letzten Wahlen – an. Im Vergleich zu 2019 wurden allerdings praktisch gleich viele Listenverbindungen abgeschlossen, nämlich 80 gegenüber 81 vor vier Jahren. (sda) Drei Kantone befinden über sieben Sachvorlagen Neben den nationalen Wahlen wird am (heutigen) Sonntag in drei Kantonen über sieben Sachgeschäfte abgestimmt. So entscheiden die Stimmbürgerinnen und -bürger von Uri über das Energiegesetz und vier weitere Vorlagen, die Schwyzerinnen und Schwyzer stimmen über die Motorfahrzeugsteuer ab und im Kanton Solothurn fällt der Entscheid über einen 120-Millionen-Kredit für ein neues Zentralgefängnis in Deitingen/Flumenthal. In Bern schliesslich entscheiden die Bevölkerungen der Hauptstadt und von Ostermundigen über einen Zusammenschluss der beiden Gemeinden. Tiefe Beteiligung erwartet Erwartet wird, dass sich am Wochenende vergleichsweise wenige Menschen an den nationalen Wahlen beteiligen. Keine klaren Schlüsse lassen allerdings die bisher brieflich eingegangenen Stimmen zu. Eine Tendenz liess sich nicht ablesen, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA fünf Tage vor den Wahlen ergab. (sda) Offengelegte Wahlbudgets Die eidgenössischen Wahlen sind auch eine Premiere: Erstmals überhaupt müssen Kampagnenbudgets von mehr als 50'000 Franken und Zuwendungen ab 15'000 mit Namen offengelegt werden.



Die FDP lässt sich das Engagement für ihre Kandidaten 12,4 Millionen Franken kosten. Die SVP budgetiert 11,1 Millionen, die SP 6,9 Millionen Franken. Die Mitte weist 6,5 Millionen aus, die Grünen 3,7 Millionen und die GLP beziffert die Kasse auf 2,9 Millionen Franken. (sda) Bild: KEYSTONE Umfragen: SVP gewinnt, Grüne verlieren

Zweitstärkste Partei hinter der SVP dürfte im Nationalrat die SP bleiben. Um den Platz der drittstärksten Partei liefern sich FDP und Mitte – entstanden durch die Fusion von CVP und BDP – gemäss Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Umfragen deuten darauf hin, dass SVP zulegen und Grüne und GLP verlieren werden. FDP und Mitte Kopf an Kopf.Zweitstärkste Partei hinter der SVP dürfte im Nationalrat die SP bleiben. Um den Platz der drittstärksten Partei liefern sich FDP und Mitte – entstanden durch die Fusion von CVP und BDP – gemäss Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier findest du alle Umfragen, die zu den Wahlen 2023 gemacht wurden. Erste Resultate werden am frühen Nachmittag erwartet Die Schweiz wählt heute den Nationalrat und fast alle Ständeratsmitglieder neu. Über 5900 Personen kämpfen um einen der 200 Nationalratssitze und rund 180 um 44 freie Ständeratssitze – zwei der insgesamt 46 Mitglieder der kleinen Kammer sind bereits gewählt. Die Wählenden haben beim Nationalrat eine Auswahl wie noch nie, es gibt eine Rekordzahl von Listen und Kandidaturen. Im Vergleich zu 2019 kandidieren rund 27 Prozent mehr Personen. Erste Resultate werden bereits am frühen Nachmittag erwartet. Bis auch die grössten Kantone fertig ausgezählt haben, dürfte es später Abend werden. (sda) Guten Morgen und herzlich willkommen zum Liveticker der Wahlen 2023! Es ist so weit: Heute wählt die Schweiz ein neues Parlament. Hier bist du live dabei und erfährst jeweils das Neuste rund um die Stände- und Nationalratswahlen.

Darum geht es am Sonntag

200 Sitze im Nationalrat und 46 Sitze im Ständerat stehen am Sonntag zur Wahl. Während die neue Zusammensetzung des Nationalrates bereits Sonntagnacht feststehen dürfte, wird der Ständerat wohl erst im November komplettiert. Dies, weil nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten das erforderliche Mehr erreichen und zweite Wahlgänge nötig werden.

Zum Zeitplan: Um 12 Uhr schliessen die Urnen, dann werden erste Ergebnisse aus den Gemeinden mitgeteilt. Um 13 Uhr dürften erste kleinere Kantone ausgezählt sein. Die Schlussresultate zum Ständerat werden für 19 Uhr erwartet, jene zum Nationalrat um 23:30 Uhr. Die Resultate aus allen Kantonen findest du hier:

Alle kantonalen Resultate AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH

So geht es nach dem Sonntag weiter

Die Termine für die zweiten Wahlgänge für den Ständerat sind je nach Kanton unterschiedlich. In sechs Kantonen würde dieser am 12. November stattfinden, in zehn am 19. November und in weiteren sechs am 26. November.

Die Ständeräte für die Kantone Appenzell-Innerrhoden (Daniel Fässler, Mitte) und Obwalden (Erich Ettlin, Mitte) stehen bereits fest. In den Kantonen Jura und Neuenburg wird nach dem Proporzverfahren gewählt, hier werden also in jedem Fall am Sonntag bereits beide Ständeräte feststehen.