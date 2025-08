An der Street Parade wird ausgelassen gefeiert – ein paar Regeln gibt es trotzdem. Bild: keystone

Zürich wird zum Mega-Rave: Das musst du zur Street Parade wissen

Am Samstag, 9. August 2025, wird rund um das Zürcher Seebecken getanzt und gefeiert. Wo welche Bühne steht, wann der Umzug startet und was sonst noch alles zu beachten ist.

Vroni Fehlmann

Der Umzug

Die Love Mobiles tuckern auch in diesem Jahr wieder um das Zürcher Seebecken. Der Sound auf den Bühnen startet um 13 Uhr, der Umzug setzt sich um 14 Uhr beim Utoquai in Bewegung und führt dann zwei Kilometer weit am Bellevue vorbei über die Quaibrücke, am Bürkliplatz entlang bis zum Hafendamm Enge.

Insgesamt umfasst der Umzug 30 Love Mobiles. Wer wo auflegt, ist den Verantwortlichen der Trucks überlassen. Ein Programm findest du hier.

Nach dem Umzug – also gegen 22 Uhr – kannst du bei allen Bühnen entlang der Route weitertanzen, und das bis Mitternacht.

Motto

Dieses Jahr wird das Leben und die Liebe zelebriert. «Live Love, Love Life» heisst das diesjährige Motto. Falls du dich mottogerecht kleiden willst: Herzen, Blumen und Farben passen sicher dazu.

Anreise

Wer schon einige Male an der Street Parade war, weiss es: An den Event reist man mit dem ÖV. Die halbe Stadt wird ein Festgelände sein, weshalb es mit dem Individualverkehr mühsam werden kann. Mit dem Zug, Bus oder Tram geht es bequemer. Die SBB und der ZVV setzen am Samstag jeweils Sonderzüge, -busse und -trams ein und meist startet die Party schon unterwegs.

Stages

DJs versorgen dich auf acht Stages mit ordentlich Beats. Das ganze Line-up findest du hier.

Opéra Stage (Mainstage Bellevue)

Center Stage (Mainstage Bürkliplatz)

Clubbing Stage (Kongresshaus)

Innovations Stage (Limmatquai)

Generations Stage (Rentenanstalt/Enge)

Opening Truck (Love Mobile 1)

Swiss Label Stage: Neu! (Schanzengraben)

Zürich Sound Stage: Wegen Bauarbeiten nur mit Rakete-Tickets zugänglich (Flohmarkt-Areal)

Das ist verboten

Campen ist in den Zürcher Parks nicht erlaubt. Auch das Klettern auf Ampeln oder Wartehäuschen ist nicht gestattet, da es gefährlich ist. Gleiches gilt für Fahrleitungen, sie stehen unter Hochspannung und können lebensgefährlich werden. Deshalb gilt: Auf keinen Fall berühren!

Solche Aktionen sind gefährlich und deshalb verboten. Bild: KEYSTONE

Das solltest du ebenfalls sein lassen

Wasserpistolen werden nicht gerne gesehen, weil sie das technische Equipment schädigen können und nicht alle Freude daran haben, wenn du sie nass spritzt. Seifenblasen-Pistolen hingegen stören weniger und bieten etwas fürs Auge.

Wildpinkler sind unbeliebt. Es gibt in der Regel genügend Toiletten in der Stadt, Hauswände und Gärten gehören nicht dazu. Zudem gibt es neu eine App, wo man rasch nachschauen kann, wo sich das nächste WC befindet.

Glasflaschen können kaputtgehen und die Scherben können zu schweren Verletzungen führen. Nimm deshalb besser Dosen mit. Gleichzeitig bist du in geschlossenen Schuhen leichter unterwegs. Sandalen oder Flipflops erhöhen die Gefahr von Schnittwunden.

Die Gesundheit nicht vergessen

Ohrstöpsel gibt es an der Street Parade überall. Nutze sie auch, insbesondere wenn du nahe am DJ oder Love Mobile tanzt.

Auch wenn Alkohol oder Drogen bei einigen einfach dazu gehören, solltest du deinen Konsum im Griff haben. Gerade bei Hitze kann es schnell kippen. Übertreibe es nicht, dann geht die Party lange weiter. Drogen kannst du an der Street Parade zudem kostenlos und anonym testen lassen, damit du sicher gehen kannst, dass sie nicht überdosiert sind.

Und auch wenn die Party richtig ausschweifend wird, denk an die sexuelle Gesundheit. Kondome gibt es an vielen Ständen auf dem Street-Parade-Gelände.

Wer sich im See abkühlt, sollte auch hier Vorsicht walten lassen. Alkohol- und Drogenkonsum vertragen sich nicht mit dem Bad im See. Beachte unbedingt die Baderegeln.