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Sechseläuten 2026 live im Ticker: So sieht das Programm heute aus

epa12061020 Horse riders pass the Boeoegg figure as it burns on Sechselaeuten square in Zurich, Switzerland, 28 April 2025. The Sechselaeuten (ringing of the six o&#039;clock bells) is a traditional s ...
Im letzten Jahr konnten sich die Zürcher Zünfte schönen Wetters erfreuen.Bild: keystone
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Liveticker zum Sechseläuten: So sieht das Programm heute aus

20.04.2026, 11:2520.04.2026, 11:25
Helen Kleinschmidt
Helen Kleinschmidt

Das Wichtigste in Kürze

  • Das Sechseläuten 2026 findet am Montagabend mit der Verbrennung des Bööggs seinen Höhepunkt und sein Ende.
  • Der Zunftumzug findet um 15 Uhr statt, um 18 Uhr wird der Böögg angezündet.
  • Während des ganzen Wochenendes fanden verschiedene Veranstaltungen in Zürich statt, der Gastkanton Graubünden schlug seine Zelte seit Freitagabend auf dem Lindenhof auf.
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11:23
So sieht der Routenplan aus


Die ganze Reihenfolge siehst du hier.
Wann läuft welche Zunft? Die Reihenfolge am Sechseläuten 2026
11:22
Das sind die Ehrengäste am Sechseläuten
Dario Cologna, Beatrice Egli und viele mehr: Das sind die Ehrengäste am Sechseläuten
11:21
Das Programm heute
Der grosse Zunftumzug findet heute ab 15 Uhr statt. Die Zürcher Zünfte und verschiedene Gruppen aus dem Bündnerland ziehen dann durch die Altstadt zum Sechseläutenplatz. Die Bööggverbrennung startet um 18 Uhr, danach wird über der Glut traditionell grilliert. Der ganze Umzug kannst du live hier im Ticker mitverfolgen.

Lange Gästeliste

Die 26 Zünfte, die das Sechseläuten organisieren, haben diverse Grössen aus Sport, Politik und Medien zum Anlass geladen. So sind Dario Cologna, Baume-Schneider und Beatrice Egli vor Ort. Wer alles zum Fest erscheint, erfährst du hier.

Mit der Verbrennung des Bööggs vertreiben die Stadtzürcher Zünfte den Winter endgültig. Legenden zufolge soll die Brenndauer dabei verraten, ob es einen guten oder schlechten Sommer gibt. Dies wurde bisher zigfach aus meteorologischer Sicht widerlegt.

Die Geschichte des Sechseläutens

Blickt man zurück auf die Entstehung des Sechseläutens, hatte der Brauch mit dem Böögg eigentlich nur das Datum gemein. Die 26 Handwerkszünfte der Stadt Zürich zeigten mit dem Sechseläuten, also dem Läuten der Glocke des Grossmünsters um 18 Uhr, ursprünglich an, dass nun die Sommerperiode anbricht.

Handwerkerinnen und Handwerker mussten ab diesem Zeitpunkt eine Stunde länger arbeiten. (leo)

Mehr zum Sechseläuten 2026:

Böögg-Verbrennung im Regen? Hier Wetter, Programm und Wissenswertes zum Sechseläuten
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