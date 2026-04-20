Die ganze Reihenfolge siehst du hier.
Liveticker zum Sechseläuten: So sieht das Programm heute aus
Das Wichtigste in Kürze
- Das Sechseläuten 2026 findet am Montagabend mit der Verbrennung des Bööggs seinen Höhepunkt und sein Ende.
- Der Zunftumzug findet um 15 Uhr statt, um 18 Uhr wird der Böögg angezündet.
- Während des ganzen Wochenendes fanden verschiedene Veranstaltungen in Zürich statt, der Gastkanton Graubünden schlug seine Zelte seit Freitagabend auf dem Lindenhof auf.
So sieht der Routenplan aus
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Das sind die Ehrengäste am Sechseläuten
Das Programm heute
Lange Gästeliste
Die 26 Zünfte, die das Sechseläuten organisieren, haben diverse Grössen aus Sport, Politik und Medien zum Anlass geladen. So sind Dario Cologna, Baume-Schneider und Beatrice Egli vor Ort. Wer alles zum Fest erscheint, erfährst du hier.
Mit der Verbrennung des Bööggs vertreiben die Stadtzürcher Zünfte den Winter endgültig. Legenden zufolge soll die Brenndauer dabei verraten, ob es einen guten oder schlechten Sommer gibt. Dies wurde bisher zigfach aus meteorologischer Sicht widerlegt.
Die Geschichte des Sechseläutens
Blickt man zurück auf die Entstehung des Sechseläutens, hatte der Brauch mit dem Böögg eigentlich nur das Datum gemein. Die 26 Handwerkszünfte der Stadt Zürich zeigten mit dem Sechseläuten, also dem Läuten der Glocke des Grossmünsters um 18 Uhr, ursprünglich an, dass nun die Sommerperiode anbricht.
Handwerkerinnen und Handwerker mussten ab diesem Zeitpunkt eine Stunde länger arbeiten. (leo)