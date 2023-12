Erst ganz kurz bevor die Räte heute tagen, will die SP über ihre Strategie informieren. Sie hat um 7.50 Uhr zu einem Point de Presse geladen. Dabei werden die Sozialdemokraten voraussichtlich auch sagen, ob und in welchem Umfang sie den Kandidaten der Grünen unterstützen.



Für den Fall, dass die SP Andrey anstatt Cassis wählen will, haben sowohl die FDP wie die SVP mit Konsequenzen gedroht. Konkret würden die beiden bürgerlichen Parteien sich dann nicht mehr an das offizielle Ticket gebunden fühlen.



Argumentiert wird dabei jeweils mit der Konkordanz. Das Problem ist nur: SP und FDP/SVP legen diese anders aus. Während die bürgerlichen Kräfte mit der jetzigen Zusammensetzung des Bundesrats zufrieden sind, halten die Grünen und SP die FDP nach der Wahlschlappe für übervertreten. Auch die Mitte findet, dass ihr «mittelfristig» wieder zwei Sitze in der Regierung zustehen. Einen amtierenden Bundesrat abwählen will die einstige CVP aber nicht.



Macht die SP mit beim eher chancenlosen Angriff auf Ignazio Cassis, muss sie Retourkutschen fürchten. Die Ersatzwahl von Alain Berset findet im siebten und letzten Wahlgang statt. Dann könnte aus Pult oder Jans plötzlich doch noch Jositsch oder Nordmann werden. Fraglich ist, ob die SP sich dem Druck beugt. (mg/chm)