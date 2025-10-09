bedeckt13°
Luftfahrt

Airbus A350 wird von Toulouse nach Zürich überführt – die Landung live

Der neue Airbus A350-900 von Swiss in voller Pracht.
Bild: Swiss

Der Airbus A350 der Swiss hebt heute Richtung Zürich ab

Als erste von zehn neuen Flugzeugen wird am Donnerstag ein Airbus A350-900 von Toulouse nach Zürich überführt. Die Landung am Flughafen Zürich kannst du im Livestream mitverfolgen.
09.10.2025, 11:1709.10.2025, 11:24

Nach gründlichen Tests ist der neue Airbus der Swiss-Flotte so weit: Er kann von Toulouse nach Zürich überführt werden. Es ist das erste Mal, dass die Maschine von einer kompletten Swiss-Cockpit-Crew geflogen wird, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit.

Der Flug führt von Toulouse über den Genfersee, das Rhonetal, das Matterhorn weiter über den Brünigpass und den Vierwaldstättersee nach Zürich. Dort wird die Landung live auf Youtube gestreamt. Der geplante Start in Toulouse ist kurz vor 13 Uhr, die Landung wird kurz nach 15 Uhr erwartet.

So kannst du die Überführung des A350 mitverfolgen

Sobald die Triebwerke laufen, informiert die Swiss in ihrem X-Profil über den aktuellen Stand.

Den Flug kannst du auf Flightradar24.com mitverfolgen. Die Immatrikulation des Flugzeugs lautet HB-IFA.

Swiss Flugzeug Überführung Airbus A350 Toulouse
Am Donnerstagvormittag ist der neue Airbus noch am Flughafen in Toulouse geparkt.Bild: Flightradar24.com

Die Landung wird auf Youtube live gestreamt, falls du nicht selbst vor Ort sein kannst. Dort werden auch Gäste und Nahaufnahmen gezeigt. Der Stream geht gegen 14.45 Uhr live. (vro)

Video: YouTube/Swiss International Air Lines

Mehr zur Swiss

Highlight für Planespotter: Swiss holt am Donnerstag ersten A350 nach Zürich
