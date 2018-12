Diese Karikatur von Juso-Funiciello ist jetzt offiziell ein übler Fail – aus diesem Grund

Erster finnischer Sieg am Spengler Cup! KalPa bezwingt Kanada hochdramatisch

Zum ersten Mal überhaupt gewinnt ein finnisches Team den Davoser Spengler Cup. KalPa Kuopio gewinnt den hochstehenden Final gegen das Team Canada mit 2:1 nach Penaltyschiessen.

Erst der 16. Penalty entschied: Nachdem Jaakko Rissanen die Finnen im Penaltyschiessen 3:2 in Führung gebracht hatte, scheiterte der kanadische Captain Andrew Ebbett an Goalie Denis Godla.

In der regulären Spielzeit waren die Kanadier in der 46. Minute durch Daniel Winnik in Führung gegangen. In der 52. Minute gelang Eetu Luostarinen der Ausgleich.

Team Canada – KalPa Kuopio 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) n.P.6300 Zuschauer (ausverkauft). - SR Watson/Wiegand (CAN/SUI), Progin/Wüst. Tore: 46. Winnik …