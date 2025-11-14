wechselnd bewölkt
Zürich: Quartiere erhalten 1000 neue Bäume

Stadtzürcher Quartiere erhalten 1000 neue Bäume

14.11.2025, 11:1814.11.2025, 11:18

Bis im nächsten Frühling pflanzt die Stadt Zürich in verschiedenen Quartieren 1000 neue Bäume. Ausserdem ersetzt sie rund 360 bestehende Bäume durch Jungbäume.

Switzerland, Canton of Zurich, Zurich, People relaxing along Limmat river PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WDF05610
Der Ersatz sorge dafür, dass der Baumbestand gesund bleibe. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Ein Teil der 1000 neuen Bäume, welche bis im Frühling 2026 gepflanzt werden, sind laut Mitteilung der Stadt vom Freitag bereits im Boden. Weitere folgen in den kommenden Monaten.

Die 360 bestehenden Bäume, die ersetzt werden, seien nicht mehr bruch- oder standfest, wie sich bei einer Kontrolle herausstellte. Der Ersatz sorge dafür, dass der Baumbestand gesund bleibe und nicht zum Sicherheitsrisiko werde, heisst es weiter.

Die 360 Bäume entsprechen laut Medienmitteilung weniger als einem Prozent des gesamten Baumbestands sowie dem Durchschnitt der Vorjahre. Gründe für die Fällungen seien meist Wetterextreme wie Trockenheit oder Stürme sowie der Befall durch Schädlinge und Krankheiten. (sda)

