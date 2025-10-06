wolkig, aber kaum Regen
Zugvögel in der Schweiz - Vogelfreunde zählen über 35'000

Die Ringeltaube wird zum Weihnachtsvogel. (Archivbild)
Die Ringeltaube gehört zu den am häufigsten gezählten Arten in der Schweiz.Bild: KEYSTONE

Schweizer Vogelfreunde zählen über 35'000 Zugvögel

06.10.2025, 08:2106.10.2025, 08:21

Rund 2200 Vogelfreunde haben am Wochenende in der Schweiz insgesamt gut 35'250 Zugvögel gezählt. Zu den am häufigsten gezählten Arten gehörten der Buchfink, die Ringeltaube und der Star, wie die Naturschutzorganisation Birdlife am Montag mitteilte.

Die Vogelbeobachterinnen und -beobachter hätten insgesamt 10'084 Buchfinken, 6205 Ringeltauben und 2739 Stare gezählt, schrieb Birdlife. Zu den ornithologischen Höhepunkten zählten demnach auffällig viele Wiesenpieper, Kornweihen und Sichler.

Die Zählung fand laut der Organisation im Rahmen der jährlichen Aktion Euro Birdwatch statt. Europaweit hätten über 27'000 Personen in 34 Ländern daran teilgenommen und rund 2,4 Millionen Zugvögel auf dem Weg in ihre Winterquartiere gezählt.

Die Aktion soll laut der Naturschutzorganisation das Bewusstsein für die Gefahren der Vögel stärken. Die meisten Zugvögel seien Insektenfresser. Das Insektensterben habe ihre Nahrungsgrundlage stark eingeschränkt. Die Trockenlegung von Feuchtgebieten, die intensive Landwirtschaft und Überbauungen hätten zudem viele Lebensräume und Rastgebiete von Zugvögeln in der Schweiz zerstört, schrieb Birdlife. (sda)

Mehr zur Welt der Vögel:

Schweizer Störche haben ihre Winterresidenz verlegt
So viele Vögel gibt es pro Art
1 / 12
So viele Vögel gibt es pro Art
Der Spatz oder Haussperling ist einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Singvögel. Sein Bestand beträgt 1.6 Milliarden.
quelle: shutterstock
Der älteste wilde Vogel der Welt brütet wieder – du glaubst nicht, wie alt er ist
Video: watson
