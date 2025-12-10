Nebel
Gesellschaft & Politik

Bundesrat Ignazio Cassis hoert sich eine Frage an waehrend einer Medienkonferenz zum Vernehmlassungsergebnis zum Paket Schweiz-EU, am Mittwoch, 5. Dezember 2025 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Ignazio Cassis will mit der OSZE den Dialog mit Russland aufrechterhalten.Bild: keystone

Cassis: «USA haben mit vielem nicht unrecht»

Bundesrat Ignazio Cassis sieht in der neuen US-Sicherheitsstrategie keine direkte Bedrohung für Europa. Er glaubt, dass die Trump-Regierung mit ihrer Kritik in vielem nicht falsch liegt.
10.12.2025, 07:5310.12.2025, 08:07

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis hat sich in einem Interview mit SRF mit teils deutlichen Worten zu aktuellen Themen geäussert. So erklärte Cassis beispielsweise im Hinblick auf die andauernde und laute Kritik aus den Vereinigten Staaten an Europa, dass an dieser durchaus etwas dran ist:

«In vieler Hinsicht haben sie auch nicht unrecht.»

Europa habe es versäumt, nach dem Zweiten Weltkrieg eine eigenständige Verteidigung zu schaffen und sei immer noch von den Amerikanern abhängig. Trumps Botschaft an Europa sei, dass der Kontinent seine Zukunft selbst in die Hand nehmen müsse.

Cassis erklärt zudem, dass man sich von der Vorstellung von Europa und den USA als Entscheidungszentrum der Welt verabschieden müsse. Europa habe wirtschaftlich heute viel weniger Gewicht als vor 20 oder 40 Jahren. Das habe vor allem mit dem Aufstieg anderer Nationen zu tun, die nun ebenfalls geopolitisch mitentscheiden wollten.

In dem Interview spricht sich Cassis auch dafür aus, mit Russland im Dialog zu bleiben. Das sei wichtig für Europa: «Es wäre illusorisch, eine Sicherheitspolitik in Europa ohne Einbezug Russlands zu denken.» Der Schweizer Aussenminister wird den Vorsitz der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) zum neuen Jahr hin übernehmen, wo sowohl Russland als auch die USA ebenfalls Vollmitglied sind. Es sei besser, eine Möglichkeit zum Gespräch mit dem Gegner zu haben, als nicht.

Bereits vor Tagen hat Cassis erklärt, dass er die OSZE so vorbereiten wolle, dass diese im Falle eine Friedens in der Ukraine unmittelbar handlungsfähig wäre.

OSZE: Cassis will bereit sein, wenn Ukraine-Deal zustande kommt

Cassis äusserte sich auch zum Besuch der Schweizer Wirtschaftsleute bei Donald Trump, den er als plausibel erachtet oder die Vorwürfe von Unternehmer Alfred Gantner an seine Adresse, wonach einige Bundesräte eine Einigung verzögert hätten. Diese Geschichte sei frei erfunden, so Cassis. Der FDP-Bundesrat ist ein Befürworter von geregelten und guten Beziehungen zur EU, was er in dem Gespräch ebenfalls erneut unterstrich.

Zu denken gibt dem langjährigen Tessiner Bundesrat die Radikalisierung der Gesellschaft. Er spricht von mangelndem Respekt für Andersdenkende, und dem Alleinanspruch auf die absolute Wahrheit, was undemokratisch sei.

«Der mangelnde Respekt für Andersdenkende gefährdet den Zusammenhalt.»

Cassis musste vor kurzem in Bellinzona vor propalästinensischen Demonstranten flüchten. Sämtliche Bundesratmitglieder hätten bereits ähnliche Vorfälle erlebt. Diese Radikalisierung sei eine Gefahr für das ganze Land. (con)

avatar
El_Chorche
10.12.2025 08:05registriert März 2021
"Trumps Botschaft an Europa sei, dass der Kontinent seine Zukunft selbst in die Hand nehmen müsse."

Ist der wirklich so naiv?

Es geht darum Europa zu schwächen.

Das ist die ganze Magie.

Besorgniserregend, dass ein BR das nicht mitkriegt und immer noch den Kopf in den Sand steckt.
avatar
e bitzli dänke
10.12.2025 08:05registriert November 2025
Man(n) kann sich auch Trumps Geschwafel schön reden. Trump macht keine Aussagen und hat nicht einmal das Konzept von einem Plan. Und die Aussage "Die Amerikaner haben in vielem nicht unrecht" und dann Aussagen von Trump mit den Amerikanern gleichzusetzen, ist etwa soviel Populismus, wie wenn die SVP mit 30% Wählern behauptet, sie vertrete alleine das Schweizer Volk. Und die Unglaubliche Naivität man müsse mit dem Gegner sprechen können, selbst wenn dieser Putin heisst, ist nicht zu fassen. Mit dem Gegner zu reden macht nur Sinn, wenn dieser das auch will und kann.
avatar
KoSo73
10.12.2025 08:12registriert Februar 2024
wie kann man mit Russland einen Dialog führen?
das einzige was Russland akzeptiert ist ihre monolgartig vorgetragene Maximalforderung, sonst nichts!
