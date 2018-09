Schweiz

SBB

Kollision am HB Zürich: Rangierzug kracht in Intercity



Kollision am HB Zürich: Rangierzug kracht in Intercity nach Chur

Crash am Zürcher Hauptbahnhof: Heute kollidierte kurz nach 12 Uhr eine Rangierfahrt mit einem in Richtung Chur ausfahrenden Intercity. Gemäss Angaben der SBB wurde niemand verletzt, beide Fahrzeuge blieben auf den Schienen stehen. Die Passagiere konnten den Intercity am Perron verlassen.

Wie hoch der Sachschaden ist und weshalb es zur Kollision kam, ist noch unklar. Die Behörden ermitteln.

Wegen des Vorfalls fahren die Züge am HB Zürich teilweise auf anderen Geleisen als gewohnt. Davon abgesehen seien bis mindestens um 16 Uhr keine Auswirkungen auf den Zugverkehr zu erwarten, schreiben die SBB weiter. Wie lange die Störung dauert, ist derzeit unklar. (mlu)

Pascal über egoistische Pendler Video: watson/Pascal Scherrer, Emily Engkent

Abonniere unseren Daily Newsletter