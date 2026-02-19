bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

SBB-Abo Halbtax Plus: Verlängerung sorgt für Ärger

ZUR EINFUEHRUNG DES SWISSPASSES VOR DREI MONATEN STELLEN WIR IHNEN HEUTE, MITTWOCH, 4. NOVEMBER 2015, FOLGENDES NEUES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG --- Conductor Salvatore Grade verifies a train passeng ...
Das Halbtax Plus wird am Folgetag des Lösens automatisch aktiviert.Bild: KEYSTONE

Ärger mit dem Halbtax Plus: Wer zu früh erneuert, hat plötzlich zwei Abos

Die Verlängerung des Halbtax Plus muss gut geplant sein. Denn das neue SBB-Abo gilt ab sofort, selbst wenn das alte noch ein paar Tage läuft.
19.02.2026, 09:5619.02.2026, 09:56

Beim Generalabonnement oder beim Halbtax ist es relativ simpel: Einmal pro Jahr flattert die Rechnung ins Haus, wer sie pünktlich zahlt, dessen Abo läuft dann ohne Unterbruch nach dem letzten gültigen Tag des alten Abojahres weiter.

Doch beim neuen Prepaid-Abo Halbtax Plus scheint das nicht so einfach zu sein. Wie SRF schreibt, berichten mehrere Nutzerinnen und Nutzer von Überschneidungen. Zwar erhalten auch sie vor dem Ablauf des Gültigkeitsjahres eine Rechnung zur Verlängerung, doch wer sie zahlt, hat plötzlich zwei gültige Abos. Dies, weil das neue Abo ab sofort gilt, auch wenn das alte Abo noch einige Tage gültig wäre und noch Guthaben zur Verfügung stehen würde.

Das System ist schuld

Was bei anderen Abos kein Problem ist, scheint hier «systembedingt» nicht möglich zu sein. Das ist laut SRF zumindest die Begründung der SBB. Machen könne man deshalb nichts dagegen.

Ein Sprecher von Alliance Swisspass wird noch etwas konkreter: Das Halbtax Plus habe anders als ein GA oder ein Halbtax eine flexible Laufzeit. «Deshalb ist die Erneuerung individueller und technisch deutlich komplexer.» Auch wenn am Schluss die Kundinnen und Kunden das Nachsehen haben, wurde immerhin mittlerweile der Hinweis beim Kauf angepasst, dass das Abo am Folgetag automatisch beginnt, inklusive neuem Guthaben, Bonus und Restguthaben.

Vorsicht bei Fahrten auf den letzten Drücker

Eine andere Kinderkrankheit des neuen Prepaid-Abos ist jedoch noch nicht gelöst. Wer nämlich sein Halbtax-Plus-Abo nicht erneuern will und das Restguthaben am letzten Tag aufbrauchen will, erhält anschliessend trotzdem eine Rechnung. Der Grund dafür ist, dass die Fahrten erst am nächsten Tag abgerechnet werden. Dann ist das gültige Zahlungsmittel bereits abgelaufen. Eine Lösung ist laut SRF in Arbeit. In der Zwischenzeit müssen sich Betroffene an das SBB Contact Center wenden. (vro)

Mehr zum Thema:

SBB verbessern Halbtax Plus: Neues Refill-Feature ab sofort verfügbar
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Historische SBB-Plakate: Die schönsten Sujets der Schweiz
1 / 22
Historische SBB-Plakate: Die schönsten Sujets der Schweiz
Weisse Kleider, weisse Wolken: Dieses Plakat wirbt 1921 für den Sommer.
quelle: wikicommons / public domain
Auf Facebook teilenAuf X teilen
SBB-CEO Vincent Ducrot über die Digitalisierung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
21 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
21
Abwasserauswertungen zeigen – In der Schweiz steigt der Konsum von Ketamin
Mehr Ketamin, mehr Crack, aber etwas weniger Cannabis und Crystal Meth: Im Abwasser lesen Forschende der Eidgenössischen Wasserforschungsanstalt Eawag ab, welche Substanzen die Schweizerinnen und Schweizer konsumieren.
Zur Story