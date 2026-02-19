Das Halbtax Plus wird am Folgetag des Lösens automatisch aktiviert. Bild: KEYSTONE

Ärger mit dem Halbtax Plus: Wer zu früh erneuert, hat plötzlich zwei Abos

Die Verlängerung des Halbtax Plus muss gut geplant sein. Denn das neue SBB-Abo gilt ab sofort, selbst wenn das alte noch ein paar Tage läuft.

Beim Generalabonnement oder beim Halbtax ist es relativ simpel: Einmal pro Jahr flattert die Rechnung ins Haus, wer sie pünktlich zahlt, dessen Abo läuft dann ohne Unterbruch nach dem letzten gültigen Tag des alten Abojahres weiter.

Doch beim neuen Prepaid-Abo Halbtax Plus scheint das nicht so einfach zu sein. Wie SRF schreibt, berichten mehrere Nutzerinnen und Nutzer von Überschneidungen. Zwar erhalten auch sie vor dem Ablauf des Gültigkeitsjahres eine Rechnung zur Verlängerung, doch wer sie zahlt, hat plötzlich zwei gültige Abos. Dies, weil das neue Abo ab sofort gilt, auch wenn das alte Abo noch einige Tage gültig wäre und noch Guthaben zur Verfügung stehen würde.

Das System ist schuld

Was bei anderen Abos kein Problem ist, scheint hier «systembedingt» nicht möglich zu sein. Das ist laut SRF zumindest die Begründung der SBB. Machen könne man deshalb nichts dagegen.

Ein Sprecher von Alliance Swisspass wird noch etwas konkreter: Das Halbtax Plus habe anders als ein GA oder ein Halbtax eine flexible Laufzeit. «Deshalb ist die Erneuerung individueller und technisch deutlich komplexer.» Auch wenn am Schluss die Kundinnen und Kunden das Nachsehen haben, wurde immerhin mittlerweile der Hinweis beim Kauf angepasst, dass das Abo am Folgetag automatisch beginnt, inklusive neuem Guthaben, Bonus und Restguthaben.

Vorsicht bei Fahrten auf den letzten Drücker

Eine andere Kinderkrankheit des neuen Prepaid-Abos ist jedoch noch nicht gelöst. Wer nämlich sein Halbtax-Plus-Abo nicht erneuern will und das Restguthaben am letzten Tag aufbrauchen will, erhält anschliessend trotzdem eine Rechnung. Der Grund dafür ist, dass die Fahrten erst am nächsten Tag abgerechnet werden. Dann ist das gültige Zahlungsmittel bereits abgelaufen. Eine Lösung ist laut SRF in Arbeit. In der Zwischenzeit müssen sich Betroffene an das SBB Contact Center wenden. (vro)