Verein Rad-WM 2024 Zürich hat Schulden in Millionenhöhe

Der Verein Rad- und Para-Cycling-WM Zürich 2024 hat bei der Stadt Zürich ein Gesuch für finanzielle Unterstützung eingereicht , wie er am Freitag mitteilte. Der Stadtrat ist gemäss einer Mitteilung bereit, den Verein finanziell zu unterstützen, um die Sanierung zu ermöglichen und den Schaden von privaten Gläubigern abzuhalten.

Die Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften 2024 in Zürich haben mit einem Defizit von rund 4,5 Millionen Franken abgeschlossen. Damit offene Rechnungen bezahlt werden können, sollen nun Stadt und Kanton Zürich einspringen.

«Da muss man nicht mehr von Sicherheit sprechen»: Gut-Behrami kritisiert Piste harsch

Beim Super-G in La Thuile, einem italienischen Ski-Ort nahe der Grenze zu Frankreich, verpasste Lara Gut-Behrami das Podest knapp. Den Sieg holte sich die Deutsche Emma Aicher, dahinter platzierten sich mit Sofia Goggia und Federica Brignone zwei Italienerinnen. Letztere konnte den Rückstand auf Gut-Behrami in der Disziplinenwertung etwas verkleinern und gleichzeitig einen weiteren Schritt in Richtung Gesamtweltcupsieg machen. Für Diskussionen sorgte aber vor allem die Piste.