Winterthur: Rentnerin besprüht Strasse, um Verkehr zu beruhigen

Laut der Stadtpolizei Winterthur ist am Samstagabend in Wülflingen ZH ein 85-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Die Stadtpolizei Winterthur musste wegen eines ungewöhnlichen Einsatzes ausrücken. (Symbolbild)bild: KEYSTONE

Rentnerin wollte Verkehr in Winterthur mit Sprayerei beruhigen

19.09.2025, 10:0519.09.2025, 10:05

Am Donnerstagnachmittag ist die Stadtpolizei Winterthur zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Mit einer durch rote Farbe grossflächig versprayten Strasse, die soeben frisch geteert worden war, wollte eine 71-jährige Frau den Verkehr beruhigen.

Die von einer Anwohnerin alarmierte Polizeipatrouille habe eine Sprayerei auf einer Fläche von zirka drei auf acht Metern festgestellt, teilte die Stadtpolizei mit.

Die Verursacherin sei rasch gefunden worden und habe die Sachbeschädigung zugegeben. Ihre Absicht sei es gewesen, mit «dem Teppich» in roter Farbe eine Verkehrsberuhigung zu erzielen. (sda)

