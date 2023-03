Hefenhofer Skandal-Landwirt drohen mehrere Jahre Gefängnis wegen Tierquälerei

Der Fall hatte im August 2017 schweizweit für Schlagzeilen gesorgt. Aufgrund der katastrophalen Zustände auf dem Hof ordneten die Behörden dessen Räumung an.

«Der Fall Hefenhofen – so grausam er ist – ist ein Glücksfall für den Tierschutz»

«Der Fall Hefenhofen – so grausam er ist – ist ein Glücksfall für den Tierschutz»

Der Skandal-Pferdehof in Hefenhofen während der Untersuchungen der Polizei im Jahr 2017.

Der Skandal-Pferdehof in Hefenhofen während der Untersuchungen der Polizei im Jahr 2017. Bild: KEYSTONE

Am Bezirksgericht Arbon TG steht ab heute, Mittwoch, der 54-jährige Landwirt, dessen Hof in Hefenhofen TG wegen der dortigen katastrophalen Zustände im August 2017 geräumt wurde. Wegen Tierquälerei und anderer Delikte fordert der Staatsanwalt 6.5 Jahre Freiheitsentzug.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Es geschah im Offizierszimmer: So urteilt die Militärjustiz bei Sexualdelikten – 3 Fälle

Putin setzt Abrüstungsvertrag per Gesetz aus +++ Weitere Kämpfe bei Saporischschja

Mann geht immer: Warum das SRF keine Nachfolgerin für Dominic Deville findet

Für die Nachfolge von Dominic Deville hat das SRF nur Männer am Start. Wer ist Schuld? Das Fernsehen oder die Frauen?

Die Geschichte der Late-Night-Moderatoren und Sendeplatzhirsche ist eine lange Geschichte männlicher Selbstdarstellung. Beginnt man die Zeitrechnung in der Schweiz bei «Viktors Spätprogramm» (1995-2002), hat im Schweizer Fernsehen noch nie eine Frau auf dem Stuhl einer Late-Night-Show lustig sein dürfen. So lange die Liste der beliebten Sidekicks und Gaglieferantinnen ist – Uta Köbernick, Frölein da Capo, Michelle Kalt oder Patti Basler – Frauen sind und waren zuverlässig auf die zweite Geige abonniert. Oder sie durften, wie Moderatorin Christine Maier im längst vergessenen und nur einmal ausgestrahlten Format «Feinheiten» (1997), in einer Männerrunde erklären, wie es ist, eine Alibi-Frau zu sein.