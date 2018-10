Frau in Frauenfeld TG ermordet – Grossfahndung nach Täterschaft

Endlich! Akira Schmid, das grösste Schweizer Goalietalent, hat einen Klub gefunden

Doch noch eine Lösung für den talentiertesten jungen Schweizer Torhüter: Akira Schmid (18) hat mit den «Corpus Christi IceRays» endlich ein Team in Nordamerika gefunden.

New Jersey hat die Rechte an Akira Schmid im Draft erworben (Nr. 136). Einsätze bei den Elite-Junioren bringen den Langnauer inzwischen nicht mehr weiter. Einsatzmöglichkeiten in der Swiss League und in der National League gibt es für ihn nicht. Also bleibt zur Weiterentwicklung nur noch ein Wechsel in eine nordamerikanische Junioren-Liga.

Eigentlich schien alles klar: Lethbridge, ein Team aus der Western Hockey League (WHL) hat Akira Schmid verpflichtet. Aber dann musste sich das Management …