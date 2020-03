Schweiz

Coronavirus: Wir erklären dir, warum du wirklich zu Hause bleiben musst



Flatten the Curve: Wir erklären dir, warum du jetzt wirklich zu Hause bleiben musst

Auch wenn das Wetter schön ist und du vielleicht rausgehen und Freunde treffen willst. Du musst jetzt zu Hause bleiben. Im Video erklären wir dir, wieso.

Das Coronavirus hat die Schweiz fest im Griff. Am Montag hat der Bundesrat die «ausserordentliche Lage» erklärt und strengere Massnahmen ergriffen. Wie du dich selbst und vor allem deine Mitmenschen schützen kannst, erfährst du im Video.

Wir erklären dir, warum du jetzt wirklich zu Hause bleiben musst Video: watson/Emily Engkent

«Die Welle ist da», sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit am Dienstag an der Pressekonferenz. Nun gehe es darum, die Ansteckungskurve mit geeigneten Massnahmen abzuflachen, damit das Gesundheitssystem am Höhepunkt nicht überfordert ist.

Wenn die Bevölkerung die Massnahmen nicht umsetzt, könnte der Bundesrat die Einschränkungen weiter verschärfen. Sogar eine Ausgangssperre wie in Frankreich könnte in Frage kommen. Wenn du dieses Szenario verhindern möchtest, halte dich an die Ratschläge im Video und teile dies mit deinem Umfeld.

